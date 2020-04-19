Кому суицид лучше бесчестья. Колонка Отара Кушанашвили - Советский спорт
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19 апреля 2020 22:32ХроникаКушанашвили Отар

Кому суицид лучше бесчестья. Колонка Отара Кушанашвили

Наш не сравнимый ни с чем живым на планете Земля пламенный обозреватель Отарик давно не радовал общественность свежим взглядом на спортивную жизнь. Сейчас он попытался объяснить, каким спорт будет после карантинной паузы. Наслаждайтесь!

«Отлив покажет, кто плавал без трусов», кто сделался похожим на персонажа Николсона в «Сиянии», кто не смотрел сериал «Острые предметы» (а надо бы), не слушал, отжимаясь, песенки моей подруги Варум, не узнал, подтягиваясь, значение слова «катарсис» (от слова «АТАР») - и после того, как мы одолеем вредоносную заразу, сразу станет понятно, кто способен лишь на то, чтобы изображать корольков драмы и отрывать мухам крылья.

Эта изоляция, этот карантин для кого-то (для меня) суть восхитительные электрическая и экстатическая паузы, подчеркиваю генеральную мысль, исполненные энергии интеллекта, а для кого-то (их-то и кажет «отлив») - кататонический ступор после каталепсии.

Кто как, коротая чумнОе время, вел себя и кто как выстроил подготовку: это ж какое зрелище нас ожидает - когда грандиозное, а когда жалкое.

Я уже сейчас предчувствую, кто падет жертвой фрустраций и флуктуации, а кто, как я, будет величавым что твой Приап.

Насчет Роналду я бы не беспокоился: этот парень, как и я, дружен с дисциплиной, он ничему и никому - ни вирусу, ни аспидам - не то что повлиять на качество своей работы, но и разрушить мир в его душе не даст (а по мордуленциям нашим с ним видно же, что у нас гармоничное самоощущене?).

Но то Роналду и Отарик, а то нашенские ребята, огромное количество которых будет думать и говорить, и уже думает и говорит, что нынешняя ситуация есть бестолковый простой и раздражающий форс-мажор.

Говорить так - из той же парадигмы, что «истина в РПЦ, и Че Гевара ее пророк».

Постфактум, после того, как мы вернем нормальную жизнь, внешний вид спортсмена, наипаче глаза сделаются частью опознавательной системы: горят - значит, не слабак, не алармист, если совсем просто, не стоеросовый, для которого карантин и самоизоляция стали источником фрустраций.

Вот увидите, большое количество спортсменов будут вести себя так, будто поражены атаксИей, и им до зарезу нужны атарактики.

Или вот то эфирное создание, нелепый рефери А. Пономарева, опозорившая нас перед всем футбольным миром и больше похожая на гедонистку, отверженную чувствами меры и такта... Так-то дева она ладная и складная, но психотерапевт в формате он-лайн, покуда паскуда-карантин, ей бы не помешал.

Или Дмитрий Кудряшов признает наконец, что вместе с судьями украл победу у пацанчика по фамилии Пейсар, а для правильного суицид лучше бесчестья, - или, как ему советовал коллега Ибрагимов, сделает уже что-нибудь со своими «нулевыми ногами».

Как молвил некий Кушанашвили, «не важно всё, кроме важного», гедонистами побудем потом, когда возвернутся отменные деньки, когда наладится даже пищеварение, а мы перестанем быть глухи к изначальному трагизму бытия, а спортсмены, полные силы и огня и не отверженные самолюбием, без раскачки сведут антивирусный мир с ума.

Но сначала им, как и нам, надо сатанинский вирус забороть.

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