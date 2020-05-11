ОКР заапускает live-тренировки с чемпионами

Проект стартует 11 мая и продлится 14 дней, до 24 мая. Принять участие в тренировках смогут все желающие из любой точки мира, города или населенного пункта России.

Занятия по трем направлениям проведут известные чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы:

Функциональные/ОФП — для тех, кто занимается бегом, плаванием, велоспортом и триатлоном (3 раза в неделю); Фитнес/Lifestyle — для тех, кто ведет активный образ жизни и хочет оставаться в форме дома (3 раза в неделю); Всероссийская зарядка “Комплекс упражнений для общего тонуса и иммунитета для всей семьи” (5 раз в неделю, каждое утро в с понедельника по пятницу).

Live-тренировки будут проходить на платформе FITMOST. Чтобы получить к ним доступ, нужно зарегистрироваться и забронировать занятия по ссылке.

Тренерами станут:

Алла Шишкина. 2-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию (2012 г. и 2016 г.),14-кратная чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы.

Мария Пасека. 4-кратный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике (2012 г. и 2016 г.), 2-кратная чемпионка мира в опорном прыжке (2015 г., 2017 г.), 3-кратная чемпионка Европы (2010, 2015, 2019), 4-кратная чемпионка Универсиад (2013 г., 2015 г., 2017 г.).

Денис Дмитриев. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года по велоспорту на треке, чемпион мира 2017 года, многократный призёр чемпионатов мира, 3-кратный чемпион Европы.

Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира по фигурному катанию на коньках 2015 года. Чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр ЧМ 2019 года.

Семен Елистратов. Олимпийский чемпион по шорт-треку 2014 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года. Чемпион мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира; многократный чемпион Европы.

Екатерина Лобышева. Бронзовый призёр по конькобежному спорту Олимпийских игр 2006 и 2014 годов.

Присоединяйтесь к команде чемпионов! Проведите время с пользой и удовольствием! Будьте здоровы, энергичны и позитивно настроены! Наши уникальные тренировки под руководством прославленных спортсменов однозначно вам в этом помогут. Следите за информацией о графике занятий на нашем портале и до встречи в режиме онлайн!

Программа «Олимпийская страна» реализуется Олимпийским комитетом России с 2015 года и направлена на вовлечение людей в занятия физической культурой и спортом, а также на пропаганду олимпийских идеалов и ценностей.

Мероприятия программы проходят во всех регионах России и собирают ежегодно около 3 миллионов участников. Ключевыми мероприятиями программы являются «Всероссийский олимпийский день», «День зимних видов спорта», «Всероссийский день ходьбы», «Олимпийский патруль».

Каждое мероприятие программы имеет свой уникальный формат и историю. Но неизменно одно – принять участие в мероприятиях могут все желающие независимо от пола, возраста и уровня физической подготовки.

Более подробную информацию о мероприятиях программы «Олимпийская страна» можно найти по ссылке: https://olympic.ru/olympicstrana/olympicstrana/

FITMOST — это более 1500 фитнес-клубов, спортивных студий и оздоровительных центров по одному абонементу. Сервис позволяет записываться на любые тренировки и процедуры, от плавания до катания на коньках, от футбола до спа. Представлен FITMOST в 10 городах России.

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