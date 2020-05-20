Чувствительная кожа. Исповедь футболиста - Советский спорт
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20 мая 2020 14:56ХроникаИванов Сергей

Чувствительная кожа. Исповедь футболиста

Жизнь на карантине для многих из нас стала настоящим испытанием. Но именно в этот период многие бытовые мелочи, о которых мы раньше не задумывались, так помогли нам. Ниже – рассказ одного из футболистов, просившего не называть своего имени.

- Да, я поясню по поводу анонимности. Сегодня в клубах постоянно штрафуют – это скажешь не то, там прокомментируешь не то. Прилетают штрафы будь здоров. А уж если какую-то марку не дай бог упомянешь, то все – считают, что ты кого-то рекламируешь в нарушение контракта. А я рекламировать никого не собираюсь. Просто хочу честно рассказать о капсулах для стиральной машины, которые резко изменили всю мою жизнь в последнее время.

Это только в массовом сознании спортсмен – атлетичен, силен, мускулист, немного грубоват. Если он вдруг начнет рассказывать о своих проблемах, к примеру, с чувствительной кожей, многие начнут кривить нос. Но это именно моя проблема. Вытираешься полотенцем – проблемы. Даже от свежестиранного постельного белья проблемы могут начинаться, не поверите. Да многие, собственно, с этим знакомы. Это уж не говоря о тех, у кого есть аллергия или восприимчивость к сильным запахам.

И вот я совершенно случайно наткнулся на интересную новинку для людей с чувствительной кожей — капсулы для стирки Ariel PODs «Всё в 1». Мне уже казалось: что нового можно придумать в искусстве стирки вещей? Оказывается, можно! Капсулы не содержат красителей, гипоаллергенны и подходят для стирки вещей всей семьи.

Ариэль - внутри текста1

Кстати, и стирать стало удобнее: не надо отмерять количество стирального порошка. Бросил капсулу – и все: она покрыта особой плёнкой, которая быстро растворяется в самом начале стирки.

Но больше всего я доволен не только этим важным удобством, а состоянием своей кожи. Каким стало мое постельное белье, не описать словами. А ведь в общении с ним я провожу треть своей жизни! Спортсмену важно высыпаться, иначе во время матча вы меня освистывать будете.

Общался со своим знакомым, Алексеем Потаповым – он в свое время познакомил меня с основанной им компанией BELLEHOME – это авторские коллекции постельного белья. Открываешь каждую коробку с надписью BELLEHOME - благородный блеск настоящего сатина, 100% хлопок, филигранная точность плетения и любовь к деталям. И Алексей мне подтвердил, что капсулы от Ariel «Все в 1» - это самый лучший выбор, который я мог сделать. Они имеют пониженный уровень отдушек, эффективны даже при низких температурах и бережно относятся к тканям. Так что и вам рекомендую, а я, извините, побежал на тренировку – ведь скоро чемпионат возобновляется.

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