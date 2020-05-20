ТВ-рейтинги: Бундеслига и бойцы UFC нашего зрителя не разбудили

Первой «ласточкой» стали схватки бойцов смешанных единоборств в осажденной коронавирусом американской Флориде. Информацию о размере аудитории турнира UFC 249, который на Россию транслировало «РЕН ТВ», я ждал с нетерпением, но… Когда компания «Медиаскоп» опубликовала соответствующие данные, они откровенно разочаровали.

Понятно, что из-за разницы во времени бои в Джексонсвилле пришлись на наше раннее утро, когда не у каждого хватит духу оторвать голову от подушки, и все же четыре десятые процента – это совсем уж полная ерунда. На уровне «Чик-зарядки» с канала «Карусель» - той самой, что два месяца назад, в самом начале карантина, вдруг выбилась в лидеры оскудевшего спортивного телеэфира. Кстати, время показа у урока детской гимнастики было практически таким же, как у здоровенных драчунов из заокеанской клетки. И все, что нам остается, это гадать, какими вышли бы цифры, дерись с Тони Фергюссоном не Джастин Гэтжи, а, как планировалось вначале, Хабиб Нурмагомедов.

Ладно, раз уж с ММА не срослось, то надо дождаться первого футбола. Не белорусского, которым «Матч ТВ» от безысходности затыкал дыры в своей программе, а настоящего, немецкого. В минувший уик-энд чемпионат Бундеслиги возобновился и…

И опять ничего. Пусто-пусто. В Москве самый яркий из матчей немецкого тура еще кое-как посмотрели (рейтинг по городу - 0,8, едва ли не лучший за время эпидемии, хотя все равно «не фонтан»), а страну в целом четыре гола «Боруссии» в ворота «Шальке» не возбудили совершенно. Российский телеболельщик по-прежнему сладко спит. Видимо, слухи о его тоске по живому спорту сильно преувеличены.

Был, правда, небольшой всплеск в конце марта-начале апреля, когда на «Матче» неплохо смотрели повторы игр домашнего ЧМ-2018. Однако сей приступ футбольной ностальгии быстро иссяк. И за два месяца ни одна спортивная программа так и не набрала хотя бы 500 тысяч зрителей, при том, что общий размер аудитории по стране – порядка 80 миллионов.

Боюсь, даже возвращение на газоны с экранами нашей РПЛ, ожидающееся в конце июня, вряд ли сможет поколебать этот повальный сон. Было полпроцента – станет один или полтора, не более. А нормальных рейтингов, как в докоронавирусную эпоху, придется ждать до осени. Думаю, первый настоящий «взрыв» устроят фигуристки - где-то в сентябре-октябре.

СПОРТИВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ

В период карантина - с 16 марта по 17 мая (без учета выпусков новостей)

Программы и трансляции Канал Дата Рейтинг Доля 1 Футбол. ЧМ-2018. Россия – Испания (повтор) Матч ТВ 2.04 0,7 2,1 2 Футбол. ЧМ-2018. Россия – Египет (повтор) Матч ТВ 1.04 0,5 1,5 3 ММА. UFC. Олейник – Вердум, Фергюссон – Гэтжи РЕН ТВ 10.05 0,4 8,3 4 ММА. UFC. Оверим – Харрис РЕН ТВ 17.05 0,4 7,3 5 Чик-зарядка Карусель 19.03 0,4 5,1 6 Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия - Шальке Матч ТВ 16.05 0,4 1,6 7 Бокс. Поветкин – Хантер (повтор) Матч ТВ 16.04 0,4 1,4 8 Футбол. ЧМ-2018. Россия – Саудовская Аравия (повтор) Матч ТВ 30.03 0,4 1,3 9 Футбол. ЛЧ. Ливерпуль – Зальцбург (повтор) Матч ТВ 20.03 0,4 1,3 10 ММА. Bellator. Харитонов – Митрион, Минаков – Джонсон (повтор) Матч ТВ 21.03 0,4 1,2

За весь 2020 год