ТВ-рейтинги: Бундеслига и бойцы UFC нашего зрителя не разбудили

Первой «ласточкой» стали схватки бойцов смешанных единоборств в осажденной коронавирусом американской Флориде. Информацию о размере аудитории турнира UFC 249, который на Россию транслировало «РЕН ТВ», я ждал с нетерпением, но… Когда компания «Медиаскоп» опубликовала соответствующие данные, они откровенно разочаровали.
Понятно, что из-за разницы во времени бои в Джексонсвилле пришлись на наше раннее утро, когда не у каждого хватит духу оторвать голову от подушки, и все же четыре десятые процента – это совсем уж полная ерунда. На уровне «Чик-зарядки» с канала «Карусель» - той самой, что два месяца назад, в самом начале карантина, вдруг выбилась в лидеры оскудевшего спортивного телеэфира. Кстати, время показа у урока детской гимнастики было практически таким же, как у здоровенных драчунов из заокеанской клетки. И все, что нам остается, это гадать, какими вышли бы цифры, дерись с Тони Фергюссоном не Джастин Гэтжи, а, как планировалось вначале, Хабиб Нурмагомедов.
Ладно, раз уж с ММА не срослось, то надо дождаться первого футбола. Не белорусского, которым «Матч ТВ» от безысходности затыкал дыры в своей программе, а настоящего, немецкого. В минувший уик-энд чемпионат Бундеслиги возобновился и…
И опять ничего. Пусто-пусто. В Москве самый яркий из матчей немецкого тура еще кое-как посмотрели (рейтинг по городу - 0,8, едва ли не лучший за время эпидемии, хотя все равно «не фонтан»), а страну в целом четыре гола «Боруссии» в ворота «Шальке» не возбудили совершенно. Российский телеболельщик по-прежнему сладко спит. Видимо, слухи о его тоске по живому спорту сильно преувеличены.
Был, правда, небольшой всплеск в конце марта-начале апреля, когда на «Матче» неплохо смотрели повторы игр домашнего ЧМ-2018. Однако сей приступ футбольной ностальгии быстро иссяк. И за два месяца ни одна спортивная программа так и не набрала хотя бы 500 тысяч зрителей, при том, что общий размер аудитории по стране – порядка 80 миллионов.
Боюсь, даже возвращение на газоны с экранами нашей РПЛ, ожидающееся в конце июня, вряд ли сможет поколебать этот повальный сон. Было полпроцента – станет один или полтора, не более. А нормальных рейтингов, как в докоронавирусную эпоху, придется ждать до осени. Думаю, первый настоящий «взрыв» устроят фигуристки - где-то в сентябре-октябре.
СПОРТИВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ
В период карантина - с 16 марта по 17 мая (без учета выпусков новостей)
Программы и трансляции
Канал
Дата
Рейтинг
Доля
1
Футбол. ЧМ-2018. Россия – Испания (повтор)
Матч ТВ
2.04
0,7
2,1
2
Футбол. ЧМ-2018. Россия – Египет (повтор)
Матч ТВ
1.04
0,5
1,5
3
ММА. UFC. Олейник – Вердум, Фергюссон – Гэтжи
РЕН ТВ
10.05
0,4
8,3
4
ММА. UFC. Оверим – Харрис
РЕН ТВ
17.05
0,4
7,3
5
Чик-зарядка
Карусель
19.03
0,4
5,1
6
Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия - Шальке
Матч ТВ
16.05
0,4
1,6
7
Бокс. Поветкин – Хантер (повтор)
Матч ТВ
16.04
0,4
1,4
8
Футбол. ЧМ-2018.
Россия – Саудовская Аравия (повтор)
Матч ТВ
30.03
0,4
1,3
9
Футбол. ЛЧ. Ливерпуль – Зальцбург (повтор)
Матч ТВ
20.03
0,4
1,3
10
ММА. Bellator. Харитонов – Митрион,
Минаков – Джонсон (повтор)
Матч ТВ
21.03
0,4
1,2
За весь 2020 год