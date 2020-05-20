ТВ-рейтинги: Бундеслига и бойцы UFC нашего зрителя не разбудили - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 мая 2020 15:18ХроникаТигай Лев

ТВ-рейтинги: Бундеслига и бойцы UFC нашего зрителя не разбудили

В последние пару недель на российском телевидении вновь появились прямые трансляции крупных спортивных соревнований, которых не было с середины марта.

Первой «ласточкой» стали схватки бойцов смешанных единоборств в осажденной коронавирусом американской Флориде. Информацию о размере аудитории турнира UFC 249, который на Россию транслировало «РЕН ТВ», я ждал с нетерпением, но… Когда компания «Медиаскоп» опубликовала соответствующие данные, они откровенно разочаровали.

Понятно, что из-за разницы во времени бои в Джексонсвилле пришлись на наше раннее утро, когда не у каждого хватит духу оторвать голову от подушки, и все же четыре десятые процента – это совсем уж полная ерунда. На уровне «Чик-зарядки» с канала «Карусель» - той самой, что два месяца назад, в самом начале карантина, вдруг выбилась в лидеры оскудевшего спортивного телеэфира. Кстати, время показа у урока детской гимнастики было практически таким же, как у здоровенных драчунов из заокеанской клетки. И все, что нам остается, это гадать, какими вышли бы цифры, дерись с Тони Фергюссоном не Джастин Гэтжи, а, как планировалось вначале, Хабиб Нурмагомедов.

Ладно, раз уж с ММА не срослось, то надо дождаться первого футбола. Не белорусского, которым «Матч ТВ» от безысходности затыкал дыры в своей программе, а настоящего, немецкого. В минувший уик-энд чемпионат Бундеслиги возобновился и…

И опять ничего. Пусто-пусто. В Москве самый яркий из матчей немецкого тура еще кое-как посмотрели (рейтинг по городу - 0,8, едва ли не лучший за время эпидемии, хотя все равно «не фонтан»), а страну в целом четыре гола «Боруссии» в ворота «Шальке» не возбудили совершенно. Российский телеболельщик по-прежнему сладко спит. Видимо, слухи о его тоске по живому спорту сильно преувеличены.

Был, правда, небольшой всплеск в конце марта-начале апреля, когда на «Матче» неплохо смотрели повторы игр домашнего ЧМ-2018. Однако сей приступ футбольной ностальгии быстро иссяк. И за два месяца ни одна спортивная программа так и не набрала хотя бы 500 тысяч зрителей, при том, что общий размер аудитории по стране – порядка 80 миллионов.

Боюсь, даже возвращение на газоны с экранами нашей РПЛ, ожидающееся в конце июня, вряд ли сможет поколебать этот повальный сон. Было полпроцента – станет один или полтора, не более. А нормальных рейтингов, как в докоронавирусную эпоху, придется ждать до осени. Думаю, первый настоящий «взрыв» устроят фигуристки - где-то в сентябре-октябре.

СПОРТИВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ

В период карантина - с 16 марта по 17 мая (без учета выпусков новостей)

Программы и трансляции

Канал

Дата

Рейтинг

Доля

1

Футбол. ЧМ-2018. Россия – Испания (повтор)

Матч ТВ

2.04

0,7

2,1

2

Футбол. ЧМ-2018. Россия – Египет (повтор)

Матч ТВ

1.04

0,5

1,5

3

ММА. UFC. Олейник – Вердум, Фергюссон – Гэтжи

РЕН ТВ

10.05

0,4

8,3

4

ММА. UFC. Оверим – Харрис

РЕН ТВ

17.05

0,4

7,3

5

Чик-зарядка

Карусель

19.03

0,4

5,1

6

Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия - Шальке

Матч ТВ

16.05

0,4

1,6

7

Бокс. Поветкин – Хантер (повтор)

Матч ТВ

16.04

0,4

1,4

8

Футбол. ЧМ-2018.

Россия – Саудовская Аравия (повтор)

Матч ТВ

30.03

0,4

1,3

9

Футбол. ЛЧ. Ливерпуль – Зальцбург (повтор)

Матч ТВ

20.03

0,4

1,3

10

ММА. Bellator. Харитонов – Митрион,

Минаков – Джонсон (повтор)

Матч ТВ

21.03

0,4

1,2

За весь 2020 год

1

Девочки, не ссорьтесь! Как повздорили Тарасова и Роднина и как нам помирить их Главный редактор «Советского спорта» – об очередном громком скандале последних суток. 14.05.2020 15:30 Фигурное катание Яременко Николай
Еще по теме:
Тарасова – о переходе Трусовой к Плющенко: Женя взял на себя огромную ответственность Татьяна Тарасова: Видно, что Тутберидзе помешанный на фигурке человек Татьяна Тарасова: Изменения в стоимости прыжков незначительны, ничего страшного в них нет
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
«Миллиард? Нет! Вот 350 миллионов – и играйте хоть в чемпионате Никарагуа». Вся правда о «Химках» Сообщения о том, что подмосковный футбольный клуб откажется от путевки в РПЛ-2020/21 и, более того, опустится из ФНЛ в ПФЛ, не соответствуют действительности. 20.05.2020 13:54 Футбол Сергеев Иван, Григорьевская Юлия
Трусова вспомнила момент, когда ее жизнь остановилась 15-летняя звезда фигурного катания Александра Трусова продолжила комментировать свой уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 15.05.2020 21:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
Тарасова – о переходе Трусовой к Плющенко: Женя взял на себя огромную ответственность «Найди свой путь». Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения Академия Плющенко будет сотрудничать с хореографами Большого театра
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Билялов – лучший вратарь. Неужели Сорокин слабее? КХЛ определила и назвала лауреатов сезона-2019/20. Обозреватель «Советского спорта» согласен с выбором лиги лишь отчасти. 18.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Мария Орзул: Дзюба не был моим любовником, но из-за трехсекундного поцелуя меня довели до капельницы Известная телеведущая в прямом эфире инстаграма журналистки Марии Командной рассказала подробности нашумевшей истории 2015 года, когда папарацци застукали ее возле гостиницы сборной России в машине с женатым футболистом Артемом Дзюбой. 19.05.2020 22:41 Футбол Григорьевская Юлия
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Новости
15:53 Футбол «Реал» может отказаться от услуг Мбаппе и рассматривает подписание Мане
15:42 Футбол Элвер Рахимич: Надеюсь, Гончаренко будет легче в следующем сезоне
15:26 Бокс Дмитрий Бивол: Интересно посмотреть, во что превратился Тайсон после такой паузы
15:10 Хоккей Игроки КХЛ определили самую красивую форму в минувшем сезоне (фото)
14:51 Футбол Юрий Семин: Гончаренко многое сделал для развития российского футбола
14:37 ММА Нурмагомедов – подписчику, который не верит в коронавирус: Извини, что не такой умный, как ты
14:13 Футбол Булыкин – об уходе Семина: Дождемся окончания его контракта, там нам все скажут
13:51 Футбол СМИ: Пищек продлил контракт с «Боруссией»
13:44 Футбол Сергей Юран: В конце мая встречаюсь с потенциальными спонсорами «Химок»
13:34 ММА Махачев поднялся на одну позицию в рейтинге UFC
13:13 Футбол Гончаренко – о продлении контракта с ЦСКА: Благодарен руководству за доверие
12:50 ММА Шлеменко рассказал о переговорах с UFC
12:32 Футбол Президент «Урала»: Шатов договорился с «Рубином»
12:12 Футбол Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
11:46 Футбол В ЦСКА не зафиксированы случаи заражения коронавирусом
11:27 Футбол Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии
11:10 Хоккей Сборная России узнала соперников по чемпионату мира
10:49 Футбол «Ростов» провел тестирование на коронавирус
10:30 ММА Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит лучшее лечение
10:13 Футбол Три представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом, один из них – футболист
Планы мэрии предполагают массовое чипирование москвичей к 2030 году
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Как самозанятому в Нижнем Тагиле получить господдержку в размере 5 тысяч рублей
«Осталось бахилы надеть»: волгоградцы в соцсетях высказались о масочном режиме
Мы принесли в жертву общепит: сколько казанских заведений не выйдут из кризиса?
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика