Горячая Маргарита… Футбола нет, а карантин еще есть – чем заняться дома? - Советский спорт
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21 мая 2020 12:00Хроника

Горячая Маргарита… Футбола нет, а карантин еще есть – чем заняться дома?

Москва пока еще не открылась. И как уверяют столичные власти, с карантинными ограничениями нам жить еще очень долго. А кушать-то, извините, хочется всегда! И двигаться нужно. Как поступить?

Делимся своими секретами, которые вам, наверняка, будут полезными.

БЕГАЕМ ДОМА, МОЕМ РУКИ И… ПЬЕМ КОФЕ!

Многие из наших читателей искренне удивились, когда увидели, что на нашем сайте в период, когда спорта вроде бы и нет, количество интересных статей и вообще качественного контента увеличилось. Очень легко можем ответить на вопрос, как так вышло.

Во-первых, у нас теперь всегда избыток энергии – мозги работают с раннего утра, потому что мы, наконец, приобрели кофемашину, о которой давно мечтали.

кофе

Часть из нас начала упорно видеть в ней даже спартаковские цвета, от чего пользоваться чаще.

А во-вторых, мы начали активно начали заниматься спортом, заказав беговую дорожку.

дорожка

А в-третьих, даже на пресловутое мытье рук тратим куда меньше времени, приобретя сразу большую (чтоб экономнее было) бутыль антибактериального геля. Продезинфицировался – и сразу же ринулся к компу творить новые тексты. А самое главное – что мы даже не тратили время для поиска всего этого. Более того, даже выгоду получили! Да и зачем тратить время, если есть маркетплейс «Беру!», где можно вернуть 5% от суммы покупки.

Наверное, все уже знают интернет-магазин «Беру!» Дело даже не в том, что там всегда есть интересные акции и скидки, но прежде всего в том, что в наше время там есть удобная бесконтактная доставка (заказ оставят у двери), можно оплатить бонусами «Спасибо» от Сбера, плюс всегда можно найти Беру-бонусы в личном кабинете.

А теперь можно возвращать потраченные деньги обратно на карту:

установи приложение PFM Cashback по ссылке
сделай заказ на «Беру» от 1500 рублей в чеке, с учетом всех скидок и бонусов;
оплати заказ онлайн;
найди в личном кабинете или на почте чек об оплате;
отсканируй QR-код на чеке (72 часа после оплаты);
при сканировании введи вот этот промокод: U368AZ
дождись начисления кэшбэка на счет: 5% от каждого чека (но не более 250 рублей);
выведи деньги на карту (от 100 рублей).

Это реально очень удобно!

И ВСЕ-ТАКИ О МАРГАРИТЕ!

Да, раз уж в заголовке мы вам анонсировали Маргариту, к тому же еще горячую – ответ за свои слова держим!

Готовы Вам рассказать о замечательном способе получить качественно приготовленные блюда, да еще и бонус в придачу! И бонус этот к той самой Маргарите самое прямое отношение имеет.

Ресторан японской кухни «Нияма» вы, наверняка, знаете очень хорошо. 17 лет на рынке, 15 ресторанов в Москве и области, но в наше время намного важнее то, что они имеют свою круглосуточную доставку! При оплате заказа на сайте или в приложении – доставка бесконтактная. Курьер привозит заказ, оставляет его на термосумке, удаляется на три метра, после чего сообщает по телефону, что заказ можно забрать.

Выбор блюд большой. Это вы можете на сайте сами оценить. Но роллы, суши, пицца – их конек! И вот тут – внимание! Переходим к самому главному. В подарок к любому заказу – пицца «Маргаритта»! Подчеркиваем – к любому! Достаточно применить на сайте или в приложении промокод Y1501 (обязательно нажать кнопку «Применить»), ну или назвать его при заказе по телефону.

Торопитесь! Промокод Y1501 действует по 31 мая. С началом календарного лета все Золушки превратятся в тыквы, футбол становится ближе, самоизоляция почти уйдет, но промокоды сгорят. Так что не пропустите свое горячее счастье.

Сытости Вам и благополучия! Свежие продукты – хорошее настроение!

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