Чемпион Европы по бодибилдингу назвал «Шугалей-2» фильмом о настоящих мужчинах

Станислав Зайнилов, заслуженный мастер спорта по бодибилдингу и фитнесу, рассказал своим подписчикам в соцсети, что ему очень понравился фильм «Шугалей», поэтому он с нетерпением ждет выхода второй части кинокартины.

Спортсмен напомнил, что фильм рассказывает о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В основу его сюжета легли реальные события – ученых похитили в Ливии и бросили в частную тюрьму. Граждане РФ находятся там больше года, но никаких обвинений им так и не предъявили.

Сотрудники ФЗНЦ в 2019 году приехали работать в Триполи. У них было приглашение властей и официальное разрешение заниматься социологическими исследованиями в стране, но это не остановило ПНС. Шугалей и Суэйфан мужественно переносят трудности в заключении. «Это фильм о настоящих мужчинах, рекомендую к просмотру», – посоветовал чемпион.

Россиян уже длительное время пытаются вызволить из плена. Этим занимаются сотрудники российского МИД и общественные активисты. Съемочная группа компании «ТрииксМедиа», работавшая над двумя частями фильма, надеется, что кинокартина, рассказывающая правду о ситуации в Ливии, поможет вернуть Шугалея и Суэйфана домой.

Зайнилов отметил, что фильм «Шугалей» произвел на него неизгладимое впечатление, поэтому он ждет выхода второй части кинокартины. Напомним, что премьера «Шугалея» была 1 мая. Сейчас фильм можно посмотреть в интернете. Выход кинокартины «Шугалей-2» запланирован на сентябрь.