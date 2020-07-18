День рождения «Советского спорта»

Очень неправильно, когда, говоря о проекте, в котором работаешь, начинаешь высказываться в жанре «И немного о себе». В конце концов, известна фраза, которую приписывают Николаю Старостину: «Люби футбол в себе, а не себя в футболе» (хотя изначально точно такой же текст – только не про футбол, а про искусство – произносил Константин Станиславский). Но несколько слов все-таки позволю.

«Советский спорт» - для меня очень личная история. Идущая, как и для многих – из детства. Его выписывали в моей семье всегда. Сколько себя помню, день начинался с того, что после завтрака я обязательно спускался к почтовому ящику за любимой газетой. Когда пошел в школу, самым большим наказанием было за плохую оценку лишиться возможности взять газету в руки до вечера. «Советский спорт» был еще и способом общения с большим спортивным миром – возможностью элементарно раздобыть информацию. Помню, как написал письмо в редакцию с каким-то конкретным вопросом году в 1980-м, а мне спустя некоторое время прилетел ответ: «Дорогой Николай! Ваш вопрос мы передали Константину Сергеевичу Есенину, который отвечает в нашей газете за статистику». И конверт был не обычный, какие приходили всегда в ящик, а фирменный – с надписью «Советский спорт». И это в глазах товарищей по двору делало меня чуть ли не небожителем – ему же из газеты пишут!

А в 1981 году, когда мы играли на хоккейном Кубке Канады, матчи показывали по Центральному ТВ вечером, а не тогда, когда они игрались – в Москве тогда было раннее утро. Тогда не было интернета, где можно посмотреть счет, по телевидению в новостях его объявляли только после показа матча. И я быстро нашел способ узнавать счет: после первого урока в школе бежал в учительскую с просьбой «Мне только позвонить!» и набирал номер телефона, который переписал в выходных данных газеты. В девять утра с копейками кто-то обязательно брал в редакции трубку и, разумеется, счет мне говорил. «Наши выиграли 8:1!» - до сих пор помню это счастье.

Очень часто, когда бываешь в различных регионах и люди узнают, что ты из «Советского спорта», то они подходят к тебе и начинают рассказывать, что газету читал их дедушка, а папа с детства выписывал, а любимой рубрикой была такая-то, а вот мы читали тогда-то о том-то… У каждого свои детали в этих рассказах, но абсолютно для каждого «Советский спорт» - часть его жизни, часть его личных воспоминаний. И мне в таких ситуациях становится даже как будто немного неловко. Люди говорят мне спасибо, а я-то сам вдвое моложе газеты! Мне 48, а газете – 96.

Посмотрите на это старое фото из 80-х. Артист Евгений Дворжецкий закончил съемки, и чем может заниматься думающий человек, который хочет быть вне политики и всякой пропаганды? Правильно, читать «Советский спорт»!