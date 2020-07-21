Ладога Фесту быть: ежегодный спортивно-туристский фестиваль состоится в августе

Место проведения фестиваля было выбрано неслучайно. Ладожское озеро – одно из крупнейших пресноводных озер в мире, которое обладает необычайной природной красотой и оказывает серьезное влияние на развитие Северо-Запада России и Балтийского региона в целом.

Фестиваль состоит из деловой, культурной и насыщенной спортивно-туристской программ. В рамках деловой программы в г. Сортавала пройдет научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития Приладожья», посвященная комплексной проблематике развития региона, а также экологии Ладоги и ее побережья, в которой примут участие ученые и эксперты в этой области. В Новой Ладоге планируется провести научно-практическую конференцию «Сохранение исторического архитектурного облика и самобытности малых городов Приладожья».

Культурная программа планируется обширной и будет проходить во всех городах-участниках фестиваля. На полях мероприятия также проходят регулярные экологические акции на побережье и в городах вблизи акватории Ладожского озера.

Меньше чем через месяц в рамках спортивно-туристской части Ладога Феста на всем побережье Ладожского озера в третий раз пройдет серия спортивных мероприятий: от ориентирования и марафонов до парусных регат, многодневных велогонок и внедорожных соревнований самого высокого мирового уровня сложности, в которых примут участие как профессиональные спортсмены, так и заинтересованные любители.

Торжественное открытие Ладога Феста, а также старт парусной регаты «Большая Ладога» традиционно состоятся в столице фестиваля. В этом году, в год столетия Республики Карелия, столицей мероприятия выступит город Сортавала. Завершится фестиваль в городе-ровеснике Петербургу Новой Ладоге, который станет столицей Ладога Феста в 2021 году.