ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Ладога Фесту быть: ежегодный спортивно-туристский фестиваль состоится в августе
21 июля 10:00

Ладога Фесту быть: ежегодный спортивно-туристский фестиваль состоится в августе

8–16 августа на побережье Ладожского озера состоится традиционный спортивно-туристский фестиваль Ладога Фест, который будет проходить в десяти городах и охватит Ленинградскую область, Республику Карелия и Санкт-Петербург. Мероприятие организовано при поддержке Фонда Росконгресс.

Место проведения фестиваля было выбрано неслучайно. Ладожское озеро – одно из крупнейших пресноводных озер в мире, которое обладает необычайной природной красотой и оказывает серьезное влияние на развитие Северо-Запада России и Балтийского региона в целом.

Фестиваль состоит из деловой, культурной и насыщенной спортивно-туристской программ. В рамках деловой программы в г. Сортавала пройдет научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития Приладожья», посвященная комплексной проблематике развития региона, а также экологии Ладоги и ее побережья, в которой примут участие ученые и эксперты в этой области. В Новой Ладоге планируется провести научно-практическую конференцию «Сохранение исторического архитектурного облика и самобытности малых городов Приладожья».

Культурная программа планируется обширной и будет проходить во всех городах-участниках фестиваля. На полях мероприятия также проходят регулярные экологические акции на побережье и в городах вблизи акватории Ладожского озера.

Меньше чем через месяц в рамках спортивно-туристской части Ладога Феста на всем побережье Ладожского озера в третий раз пройдет серия спортивных мероприятий: от ориентирования и марафонов до парусных регат, многодневных велогонок и внедорожных соревнований самого высокого мирового уровня сложности, в которых примут участие как профессиональные спортсмены, так и заинтересованные любители.

Торжественное открытие Ладога Феста, а также старт парусной регаты «Большая Ладога» традиционно состоятся в столице фестиваля. В этом году, в год столетия Республики Карелия, столицей мероприятия выступит город Сортавала. Завершится фестиваль в городе-ровеснике Петербургу Новой Ладоге, который станет столицей Ладога Феста в 2021 году.

Помимо популяризации и развития спортивного туризма, физического воспитания, здорового образа жизни и активного отдыха, Ладога Фест стремится привлекать внимание к экологии Ладожского озера, сохранению его экосистемы и биологического разнообразия, предотвращения загрязнения окружающей среды и общему развитию инфраструктуры региона. Важной миссией фестиваля является популяризация знаний и повышение информированности населения о Ладоге, ее исторической и экологической значимости, а также раскрытие туристско-рекреационного потенциала региона. Официальный сайт Ладога Феста: www.ladogafest.com

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Боец UFC Стерлинг назвал Петра Яна бумажным чемпиономСемак о матче со «Спартаком»: ждём интересной игрыАлена Косторная завершит карьеру после следующей ОлимпиадыТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераРумынка, о которой мечтает весь мир
Ладога Фесту быть: ежегодный спортивно-туристский фестиваль состоится в августе
Ладога Фесту быть: ежегодный спортивно-туристский фестиваль состоится в августе
8–16 августа на побережье Ладожского озера состоится традиционный спортивно-туристский фестиваль Ладога Фест, который будет проходить в десяти городах и охватит Ленинградскую область, Республику Карелия и Санкт-Петербург. Мероприятие организовано при поддержке Фонда Росконгресс.
21.07.2020 10:00
Хроника
День рождения «Советского спорта»
День рождения «Советского спорта»
Да, у нас день рождения! «Советскому спорту» в понедельник, 20 июля, исполняется 96 лет.
18.07.2020 18:30
Хроника
автор: Николай Яременко
Федун готов продать «Спартак» за 1 рубль, ФИФА представила календарь ЧМ-2022
Федун готов продать «Спартак» за 1 рубль, ФИФА представила календарь ЧМ-2022
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера
16.07.2020 05:30
Хроника
автор: Владислав Домрачев
Чемпион Европы по бодибилдингу назвал «Шугалей-2» фильмом о настоящих мужчинах
Чемпион Европы по бодибилдингу назвал «Шугалей-2» фильмом о настоящих мужчинах
В основу сюжета фильма легли реальные события – ученых похитили в Ливии и бросили в частную тюрьму.
01.07.2020 13:03
Хроника
Загитовой нужна поддержка, Черчесову – счастье детей. Спортсмены голосуют по поправкам в Конституцию
Загитовой нужна поддержка, Черчесову – счастье детей. Спортсмены голосуют по поправкам в Конституцию
«Советский спорт» собрал высказывания известных представителей нашего спорта, которые не обошли стороной тему общероссийского голосования.
01.07.2020 10:30
Хроника
автор: Иван Сергеев
Рейтинг наездов. Расизм в шахматах, безнадега ЦСКА и памятник-катастрофа
Рейтинг наездов. Расизм в шахматах, безнадега ЦСКА и памятник-катастрофа
Новый выпуск хит-парада «Советского спорта» возглавил Анатолий Карпов, выдержанный и абсолютно спокойный человек. Что-то не так с нашим миром, если в нем начинают появляться такие люди.
29.06.2020 16:30
Хроника
автор: Дмитрий Кузнецов
«Мы почти проиграли немцам, но были внесены поправки». Как агитируют голосовать за новую Конституцию
«Мы почти проиграли немцам, но были внесены поправки». Как агитируют голосовать за новую Конституцию
Российский спорт активно подключился к рекламе предстоящего голосования.
15.06.2020 14:00
Хроника
автор: Иван Сергеев
Рейтинг наездов. Медведева за черных трансов, Овечкин в хоре дураков, «подонка Ефремова – в СИЗО»
Рейтинг наездов. Медведева за черных трансов, Овечкин в хоре дураков, «подонка Ефремова – в СИЗО»
Наш спортивный хит-парад все больше политизируется, как и само общество.
12.06.2020 17:30
Хроника
автор: Дмитрий Кузнецов
График возвращения спорта-2. Июль: «Формула-1», НБА, Емельяненко против Исмаилова 
График возвращения спорта-2. Июль: «Формула-1», НБА, Емельяненко против Исмаилова 
Продолжаем обзор соревнований, которые должны начаться или возобновиться этим летом. 
09.06.2020 19:00
Хроника
автор: Лев Тигай
Хеведес испугался коронавируса, Собянин открывает спорт, а Макгрегор «ушел в запой»    
Хеведес испугался коронавируса, Собянин открывает спорт, а Макгрегор «ушел в запой»    
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.  
09.06.2020 07:30
Хроника
автор: Дмитрий Кузнецов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика