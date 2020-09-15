Радулов, Гурьянов и Худобин – в финале Кубка Стэнли, «Зенит» первый в РПЛ, Месси – по деньгам за год

ГОЛ ГУРЬЯНОВА ПРИНЕС «ДАЛЛАСУ» ПОБЕДУ В СЕРИИ С «ВЕГАСОМ»

Шайба Дениса Гурьянова на 4-й минуте овертайма принесла «Далласу» победу в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли над «Вегасом» – 3:2 и в серии 4-1. «Старз» вышли в финал плей-офф, где сыграют с победителем противостояния «Тампа» – «Айлендерс». Там счет пока 3-1 в пользу «Лайтнинг».

«Вегас» вел в счете в начале третьего периода – 2:0 после голов Чандлера Стивенсона (9-я минута) и Райлли Смита (41-я). Однако «Даллас» удачно провел концовку основного времени. На 50-й минуте Джейми Бенну ассистировал Александр Радулов, набравший 14-е очко в плей-офф-2020 (8+6). А Йоэлю Кивиранте, сравнявшему счет на 57-й минуте, голевую передачу сделал другой российский форвард «звезд» Денис Гурьянов, ставший в итоге героем встречи с победной шайбой. У него уже 17 (9+8) результативных баллов.

Таким образом, в финал Кубка Стэнли вышли три наших легионера. Помимо Радулова и Гурьянова это еще и вратарь «Далласа» Антон Худобин, вчера выдавший очередной яркий матч: он отразил 34 броска, и это 12-я победа в нынешнем плей-офф для голкипера.

«ЗЕНИТ» ВЕРНУЛ ЛИДЕРСТВО В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

Вчера завершился 7-й тур чемпионата страны, по итогам которого «Зенит» вернул себе лидерство. Питерцы после двухматчевой голевой засухи дома победили тульский «Арсенал» – 3:1 и на одно очко опережают «Сочи» (16 против 15 у южан, третьим идет «Спартак» – 14). Голы у хозяев забивали Мостовой (25-я минута), Дзюба (31-я) и Ерохин (86-я), у гостей – Ковалев (60-я). Для полузащитника Андрея Мостового это был первый мяч за питерский клуб, а капитан сборной Артем Дзюба отличился за свою команду впервые за 4 последних встречи.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после матча подчеркнул, что его команда во втором тайме расслабилась и едва не упустила победу. А гендиректор Александр Медведев выразил надежду, что первое место «Зенит» больше никому не отдаст. Отметив также, что впереди у клуба сложный период, где будет Лига чемпионов.

«ЛОКО» В КРИЗИСЕ

«Локомотив» Марко Николича неспешно покатился под откос. Команда не знает успеха в пяти матчах, в двух последних не забила ни разу. После вчерашней нулевой ничьи в Ростове железнодорожники занимают девятое место в таблице чемпионата России, имея две победы в семи матчах.

Безусловно, сказывается на красно-зеленых отъезд в итальянскую «Аталанту» лидера команды Алексея Миранчука. Пропускал игру из-за повреждения ведущий полузащитник Гжегож Крыховяк. От этого, впрочем, болельщикам москвичей не легче. Скоро клубу стартовать в Лиге чемпионов, и совершенно непонятно, что с такой игрой ему там делать.

Возможно, оживит игру Марио Манджукич, которого слухи отправляют в «Локо» не первый день. Вопрос только, в каком состоянии сегодня находится именитый хорватский нападающий и способен ли он сходу помочь новой команде, если его переход состоится.

Не лучше дела с атакой обстоят у «Ростова». Вчерашний соперник команды Николича умудрился в семи матчах забить четыре мяча, но при этом стоит на две строчки выше «Локомотива». Меньше в РПЛ – три гола – наколотил лишь «Ротор», последняя команда турнира. С февраля молчит в команде Валерия Карпина Элдор Шомуродов, прошлогодние голевые подвиги которого вызывали столько удивления.

МЕССИ ЗАРАБОТАЛ ЗА ГОД 126 МЛН ДОЛЛАРОВ

Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов года по версии журнала Forbes. 33-летний форвард «Барселоны» заработал за прошедшие 12 месяцев 126 миллионов долларов. На второй строчке его вечный соперник по звездности и крутизне нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. У португальца – 117 миллионов. На третьем месте бывший одноклубник Лео форвард «ПСЖ» Неймар – 96 млн.

Бразильцу вчера выразил поддержку его клуб, осудивший защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса, которого Неймар ударил за расистские высказывания в матче 3-го тура Лиги 1.

«ПСЖ» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором решительно поддерживает Неймара, сообщившего о том, что он подвергся расистским оскорблениям со стороны соперника.

«Клуб в очередной раз заявляет, что расизму нет места ни в обществе, ни в футболе, ни в нашей жизни, и призывает каждого выступить против любых форм расизма. Свыше 15 лет клуб вместе с партнерами привержен борьбе с любыми проявлениями дискриминации. «ПСЖ» выражает надежду на то, что дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции расследует и установит факты проявлений расизма, и клуб готов оказать ей в этом любую помощь», – говорится в заявлении.

ЦСКА ПЕРВЫЙ НА ЗАПАДЕ

ЦСКА завершил выездное турне по маршруту Новосибирск – Хабаровск – Нур-Султан тремя победами. Вчера армейцы выиграли в серии буллитов у «Барыса» – 2:1, набрали 11 очков после 6 матчей и переместились на первое место в Западной конференции КХЛ. На два очка меньше у СКА, однако питерцы имеют игру в запасе. Сегодня им предстоит непростой гостевой поединок в Балашихе против лидера Востока «Авангарда».