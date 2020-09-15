ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Радулов, Гурьянов и Худобин – в финале Кубка Стэнли, «Зенит» первый в РПЛ, Месси – по деньгам за год
15 сентября 07:17
автор: Дмитрий Кузнецов

Радулов, Гурьянов и Худобин – в финале Кубка Стэнли, «Зенит» первый в РПЛ, Месси – по деньгам за год

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ГОЛ ГУРЬЯНОВА ПРИНЕС «ДАЛЛАСУ» ПОБЕДУ В СЕРИИ С «ВЕГАСОМ»

Шайба Дениса Гурьянова на 4-й минуте овертайма принесла «Далласу» победу в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли над «Вегасом» – 3:2 и в серии 4-1. «Старз» вышли в финал плей-офф, где сыграют с победителем противостояния «Тампа» – «Айлендерс». Там счет пока 3-1 в пользу «Лайтнинг».

«Вегас» вел в счете в начале третьего периода – 2:0 после голов Чандлера Стивенсона (9-я минута) и Райлли Смита (41-я). Однако «Даллас» удачно провел концовку основного времени. На 50-й минуте Джейми Бенну ассистировал Александр Радулов, набравший 14-е очко в плей-офф-2020 (8+6). А Йоэлю Кивиранте, сравнявшему счет на 57-й минуте, голевую передачу сделал другой российский форвард «звезд» Денис Гурьянов, ставший в итоге героем встречи с победной шайбой. У него уже 17 (9+8) результативных баллов.

Таким образом, в финал Кубка Стэнли вышли три наших легионера. Помимо Радулова и Гурьянова это еще и вратарь «Далласа» Антон Худобин, вчера выдавший очередной яркий матч: он отразил 34 броска, и это 12-я победа в нынешнем плей-офф для голкипера.

«ЗЕНИТ» ВЕРНУЛ ЛИДЕРСТВО В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

Вчера завершился 7-й тур чемпионата страны, по итогам которого «Зенит» вернул себе лидерство. Питерцы после двухматчевой голевой засухи дома победили тульский «Арсенал» – 3:1 и на одно очко опережают «Сочи» (16 против 15 у южан, третьим идет «Спартак» – 14). Голы у хозяев забивали Мостовой (25-я минута), Дзюба (31-я) и Ерохин (86-я), у гостей – Ковалев (60-я). Для полузащитника Андрея Мостового это был первый мяч за питерский клуб, а капитан сборной Артем Дзюба отличился за свою команду впервые за 4 последних встречи.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после матча подчеркнул, что его команда во втором тайме расслабилась и едва не упустила победу. А гендиректор Александр Медведев выразил надежду, что первое место «Зенит» больше никому не отдаст. Отметив также, что впереди у клуба сложный период, где будет Лига чемпионов.

«ЛОКО» В КРИЗИСЕ

«Локомотив» Марко Николича неспешно покатился под откос. Команда не знает успеха в пяти матчах, в двух последних не забила ни разу. После вчерашней нулевой ничьи в Ростове железнодорожники занимают девятое место в таблице чемпионата России, имея две победы в семи матчах.

Безусловно, сказывается на красно-зеленых отъезд в итальянскую «Аталанту» лидера команды Алексея Миранчука. Пропускал игру из-за повреждения ведущий полузащитник Гжегож Крыховяк. От этого, впрочем, болельщикам москвичей не легче. Скоро клубу стартовать в Лиге чемпионов, и совершенно непонятно, что с такой игрой ему там делать.

Возможно, оживит игру Марио Манджукич, которого слухи отправляют в «Локо» не первый день. Вопрос только, в каком состоянии сегодня находится именитый хорватский нападающий и способен ли он сходу помочь новой команде, если его переход состоится.

Не лучше дела с атакой обстоят у «Ростова». Вчерашний соперник команды Николича умудрился в семи матчах забить четыре мяча, но при этом стоит на две строчки выше «Локомотива». Меньше в РПЛ – три гола – наколотил лишь «Ротор», последняя команда турнира. С февраля молчит в команде Валерия Карпина Элдор Шомуродов, прошлогодние голевые подвиги которого вызывали столько удивления.

МЕССИ ЗАРАБОТАЛ ЗА ГОД 126 МЛН ДОЛЛАРОВ

Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов года по версии журнала Forbes. 33-летний форвард «Барселоны» заработал за прошедшие 12 месяцев 126 миллионов долларов. На второй строчке его вечный соперник по звездности и крутизне нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. У португальца – 117 миллионов. На третьем месте бывший одноклубник Лео форвард «ПСЖ» Неймар96 млн.

Бразильцу вчера выразил поддержку его клуб, осудивший защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса, которого Неймар ударил за расистские высказывания в матче 3-го тура Лиги 1.

«ПСЖ» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором решительно поддерживает Неймара, сообщившего о том, что он подвергся расистским оскорблениям со стороны соперника.

«Клуб в очередной раз заявляет, что расизму нет места ни в обществе, ни в футболе, ни в нашей жизни, и призывает каждого выступить против любых форм расизма. Свыше 15 лет клуб вместе с партнерами привержен борьбе с любыми проявлениями дискриминации. «ПСЖ» выражает надежду на то, что дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции расследует и установит факты проявлений расизма, и клуб готов оказать ей в этом любую помощь», – говорится в заявлении.

ЦСКА ПЕРВЫЙ НА ЗАПАДЕ

ЦСКА завершил выездное турне по маршруту Новосибирск – Хабаровск – Нур-Султан тремя победами. Вчера армейцы выиграли в серии буллитов у «Барыса» – 2:1, набрали 11 очков после 6 матчей и переместились на первое место в Западной конференции КХЛ. На два очка меньше у СКА, однако питерцы имеют игру в запасе. Сегодня им предстоит непростой гостевой поединок в Балашихе против лидера Востока «Авангарда».

Вторую победу в сезоне одержало московское «Динамо». Очки команде Владимира Крикунова пока даются с трудом. Вот и вчера в Хабаровске они уступали после первого периода 0:1 аутсайдеру чемпионата, однако потом смогли переломить ход матча. «Амур» потерпел уже шестое поражение в шести встречах.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом 2020 годаSony назначила презентацию PlayStation 5«Лейкерс» вышел в финал Западной конференции НБАБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера
Радулов, Гурьянов и Худобин – в финале Кубка Стэнли, «Зенит» первый в РПЛ, Месси – по деньгам за год
Радулов, Гурьянов и Худобин – в финале Кубка Стэнли, «Зенит» первый в РПЛ, Месси – по деньгам за год
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
15.09.2020 07:17
Хроника
автор: Дмитрий Кузнецов
Худобин тащит «Даллас» в финал Кубка Стэнли, в «Нефтехимике» пропал коронавирус, «Сочи» – лидер РПЛ
Худобин тащит «Даллас» в финал Кубка Стэнли, в «Нефтехимике» пропал коронавирус, «Сочи» – лидер РПЛ
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
13.09.2020 08:00
Хроника
автор: Дмитрий Кузнецов
«Зенит» выиграл третий за год трофей, «Ювентус» провалил Лигу чемпионов, но всех затмил Родченков
«Зенит» выиграл третий за год трофей, «Ювентус» провалил Лигу чемпионов, но всех затмил Родченков
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
08.08.2020 05:30
Хроника
Прокачать мышцы или эмоции?
Прокачать мышцы или эмоции?
План тренировок + диета = результат.
23.07.2020 23:30
Хроника
Ладога Фесту быть: ежегодный спортивно-туристский фестиваль состоится в августе
Ладога Фесту быть: ежегодный спортивно-туристский фестиваль состоится в августе
8-16 августа на побережье Ладожского озера состоится традиционный спортивно-туристский фестиваль Ладога Фест.
21.07.2020 10:00
Хроника
День рождения «Советского спорта»
День рождения «Советского спорта»
Да, у нас день рождения! «Советскому спорту» в понедельник, 20 июля, исполняется 96 лет.
18.07.2020 18:30
Хроника
автор: Николай Яременко
Федун готов продать «Спартак» за 1 рубль, ФИФА представила календарь ЧМ-2022
Федун готов продать «Спартак» за 1 рубль, ФИФА представила календарь ЧМ-2022
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера
16.07.2020 05:30
Хроника
автор: Владислав Домрачев
Чемпион Европы по бодибилдингу назвал «Шугалей-2» фильмом о настоящих мужчинах
Чемпион Европы по бодибилдингу назвал «Шугалей-2» фильмом о настоящих мужчинах
В основу сюжета фильма легли реальные события – ученых похитили в Ливии и бросили в частную тюрьму.
01.07.2020 13:03
Хроника
Загитовой нужна поддержка, Черчесову – счастье детей. Спортсмены голосуют по поправкам в Конституцию
Загитовой нужна поддержка, Черчесову – счастье детей. Спортсмены голосуют по поправкам в Конституцию
«Советский спорт» собрал высказывания известных представителей нашего спорта, которые не обошли стороной тему общероссийского голосования.
01.07.2020 10:30
Хроника
автор: Иван Сергеев
Рейтинг наездов. Расизм в шахматах, безнадега ЦСКА и памятник-катастрофа
Рейтинг наездов. Расизм в шахматах, безнадега ЦСКА и памятник-катастрофа
Новый выпуск хит-парада «Советского спорта» возглавил Анатолий Карпов, выдержанный и абсолютно спокойный человек. Что-то не так с нашим миром, если в нем начинают появляться такие люди.
29.06.2020 16:30
Хроника
автор: Дмитрий Кузнецов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика