ТВ-рейтинги: новый рекорд от Трусовой и Косторной 

Произвольную программу с участием Александры Трусовой и Алены Косторной на турнире в Казани 9 ноября смотрели 2,2 миллиона человек. Судя по всему, это абсолютный рекорд для внутрироссийских соревнований. Во всяком случае, за последние четыре года, в течение которых компания «Медиаскоп» публикует результаты своих исследований в наших городах с населением от ста тысяч жителей, я могу ручаться наверняка. Ни футбольные баталии «Спартака» и «Зенита», ни поединки между россиянами на боксерском ринге и в октагоне для смешанных единоборств до гроссмейстерской отметки в три процента от всех телевизоров страны прежде не добирались.

Любопытно, что именно Косторная и Трусова владеют всеми мировыми рекордами в женском фигурном катании. Теперь они добавили в свою коллекцию новое достижение из ТВ-области - совместное и национальное. И установлено оно не в выходные, когда аудитория вырастает автоматически, а напротив, в самый тяжелый из рабочих дней - понедельник. Для будней всего текущего спортивного года это тоже рекорд.

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ В 2020 ГОДУ

С начала осени (количество зрителей - в тысячах человек)

Как видите, и фигуристки, и несильно отставший от них воскресный матч футбольной сборной с турками попали в первую десятку годового хит-парада, поставив на грань вылета из нее недавний бой Хабиба Нурмагомедова. Правда, в топ-5 осенних трансляций нет, там по-прежнему все занято хоккеем и биатлоном. Но последнему все труднее удерживать свои позиции, там счет идет уже не на миллионы - на тысячи зрителей. «Фигурка» же прибавляет от турнира к турниру и под конец 2020-го готовит мощную серию ударов: в ближайший уик-энд – Гран-при России с Трусовой, Косторной и Анной Щербаковой, в начале декабря – последний этап КР, где ожидается возвращение после травмы Евгении Медведевой (а это с точки зрения рейтинга – супербомба, можете мне поверить), и, наконец, предновогодний чемпионат страны в Челябинске. Там будут вообще все, настоящий рождественский Матч звезд.

Хотя биатлон ждать у моря погоды тоже не собирается. Наоборот, возвращается на телеэкраны – 28 ноября стартует новый Кубок мира. А вот футболистам на финише года прибавлять, боюсь, нечем. Заключительный матч Лиги наций с сербами – и все, больше у сборной Станислава Черчесова ничего нет. Хотя сейчас и клубный футбол смотрят на редкость прилично. Например, последнюю Лигу чемпионов: что «Локомотив» - «Атлетико» третьего числа, что «Зенит» - «Лацио» четвертого собирали у экранов больше 1,4 миллиона зрителей. Это тоже можно объяснить: осень, отпуска кончились, а коронавирус, будь он неладен, бушует все сильнее. Лучше уж дома, у «ящика» посидеть.

Хоккей? Ну, Евротур нашего массового болельщика возбудить не мог никогда: недавние игры «Кубка Карьяла» получили свой законный один процент и канули в лету. КХЛ – это вообще «копейки», не о чем говорить. Теоретически «вбросить шайбу» в ближайшее время может разве что молодежный ЧМ, стартующий 25 декабря, но и он в этом году - не чешский-европейский-вечерний-удобный, а ночной, в канадском Эдмонтоне.