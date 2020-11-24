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У «Зенита» потери перед «Лацио», Соболев сыграет только в 2021-м, Ягр верит в Овечкина
24 ноября 07:05
автор: Дмитрий Кузнецов

У «Зенита» потери перед «Лацио», Соболев сыграет только в 2021-м, Ягр верит в Овечкина

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Сегодня в Лиге чемпионов «Лацио» – «Зенит» и «Краснодар» – «Севилья»

«Зенит» и «Краснодар» проведут 24 ноября очередные матчи в групповом турнире Лиги чемпионов. Питерцы в Риме встретятся с «Лацио», игра начнется в 23.00 по московскому времени. Сине-бело-голубые подошли к матчу не в лучшем состоянии, упустив лидерство в РПЛ по итогам первого круга, а также с серьезными кадровыми потерями. Не сыграют с итальянской командой получившие повреждения Вячеслав Караваев и Вендел, Данил Круговой, сдавший сомнительный тест на ковид, и Магомед Оздоев. Под вопросом участие Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси. По словам главного тренера Сергея Семака, пока не набрал после травмы свою лучшую форму Малком, но на поле он выйдет. Артем Дзюба к матчу готов.

Напомним, что в Санкт-Петербурге команды сыграли 1:1. «Зенит» после трех туров занимает в группе последнее место, набрав одно очко. У «Брюгге» – 4 очка, у «Лацио» – 5, у дортмундской «Боруссии» – 6.

«Краснодар» дома принимает «Севилью» (20.55 мск), которой на выезде обидно уступил 2:3, ведя в счете 2:0 и дважды пропустив в большинстве. Мурад Мусаев на пресс-конференции накануне игры сказал, что на этот раз его команда постарается избежать испанских ошибок и что матч с победителем Лиги Европы-2020 большое событие для Краснодара.

«Быки» занимают в своем квартете третье место – 1 очко. Столько же у «Ренна». По 7 очков у «Челси» и «Севильи».

Соболев прооперирован в Риме

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев не сыграет до зимней паузы в чемпионате. В понедельник он перенес операцию на травмированном колене в одной из римских клиник. «Операция прошла хорошо. Скоро вернусь, и вернусь сильнее. Всем спасибо за теплые слова и поддержку», – написал Соболев в инстаграм.

Напомним, что форвард из-за проблем со здоровьем не смог принять участие в ноябрьских матчах национальной команды, хотя вызывался Станиславом Черчесовым. После возвращения в клуб и медицинского обследования стало ясно, что нет смысла откладывать хирургическое вмешательство. При этом гендиректор красно-белых Шамиль Газизов высказал свои претензии тренерскому штабу сборной, который, по его мнению, подвергал неоправданному риску игрока.

23-летний Соболев провел 12 матчей в чемпионате России, забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.

«Уфа» не выигрывает с августа

Вчера был сыгран заключительный матч первого круга в РПЛ. «Уфа» дома проиграла важнейшую в турнирном плане встречу «Химкам» - 1:2 и не смогла покинуть подвал таблицы. Уфимцы последние с 7-ю очками. На очко больше у «Ротора», на пять у «Тамбова».

Башкирский клуб последний раз побеждал 14 августа, когда в Туле выиграл у «Арсенала». С тех пор в 13 матчах «Уфа» потерпела 9 поражений и 4 встречи свела вничью. У сменившего в октябре Вадима Евсеева на посту главного тренера Рашида Рахимова 4 поражения и одна ничья.

Подмосковный клуб смог покинуть зону переходных матчей, набрав 15 очков. «Химки» завершили первую половину чемпионата на 12-м месте.

В АПЛ с декабря разрешают играть со зрителями

В Англии собираются смягчить коронавирусные ограничения. Со 2 декабря на спортивных мероприятиях, которые проходят на открытом воздухе, могут присутствовать болельщики. На матчах АПЛ их число не должно превышать четырех тысяч.

Все регионы страны будут поделены на три группы риска. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, на первом и втором уровнях спортивные и деловые мероприятия для зрителей можно будет возобновить как на открытом воздухе, так и на закрытых аренах, при условии ограничений по вместимости и социального дистанцирования.

Ягр приехал в Москву на юбилей «Авангарда»

Яромир Ягр стал гостем матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Ак Барс» (3:0). Легендарный хоккеист был приглашен на празднования 70-летнего юбилея омского клуба, за который выступал несколько сезонов. Ягр признался, что игра за «Авангард» стала одним из самых ярких моментов его карьеры.

«После локаутного сезона я даже не хотел возвращаться в НХЛ. Да, я вернулся, но потом играл в России еще три года, - напомнил 48-летний чех, который пока не собирается прощаться с хоккеем. Пока я не тренируюсь должным образом, потому что иногда все закрыто из-за пандемии. Я хочу сыграть в этом сезоне и буду готов к плей-офф. Мой «Кладно» сейчас во втором дивизионе, надо возвращаться в первый».

Ягр заметил, что всегда с большой радостью приезжает в Россию, а в Омске у него по-прежнему много друзей. Рассуждая о нынешних звездах, Яромир высказал мнение, что у Александра Овечкина есть шансы побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. «Если у него будет такая цель, он будет по-прежнему здоров, а мир вернется к нормальной жизни – то сможет». Сам Яромир лишился такой возможности, так как провел несколько лет в российском чемпионате. О чем нисколько не жалеет.

Что до матча «Авангарда» с «Ак Барсом», то «ястребы» внимательно сыграли в обороне, не дав сопернику развернуться у своих ворот, а сами использовали свои шансы в атаке. Все три гола забили легионеры: дубль на счету Корбэна Найта, еще одну шайбу забросил Оливер Каски.

Отметим также, что игра прошла в Москве на «ВТБ Арене». Встреча была перенесена из подмосковной Балашихи, так как власти МО запретили проведение спортивных массовых мероприятий со зрителями. А справлять юбилей без болельщиков было бы скучновато. Да и неправильно.

ЦСКА неожиданно проиграл дома «Сибири» – 1:5, чего не случалось 10 лет, а рижское «Динамо» в гостях выиграло в овертайме у «Куньлуня» – 5:4.

источник: «Советский спорт»
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Итоги дня - футбол, «Спартак», «Локомотив» - самое интересное!

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