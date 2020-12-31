В этом году мы узнали: человечество может жить с вирусом - но не может без спорта

Смешно вспоминать, насколько заманчивым этот год казался перед его началом, предыдущего 31 декабря. Олимпиада в Токио, чемпионат Европы по футболу в России, ха-ха-бла-бла…

Щас! Микроскопическая вроде бы зараза, разлетевшаяся по планете, быстро надела на всех губозакаточные устройства в виде бумажных масок, рассадила человечество по карантинным углам и нагнала на него изрядного страху. Какой там «спорт», о чем вы?! Тут быть бы живу. А вы - про какое-то легкомысленное рукомашество пополам с дрыгоножеством.

ГЕРОИ «СОПРОТИВЛЕНИЯ» - НБА, ММА И БУНДЕСЛИГА

«Дрыгоножество» поначалу и правда отменили. Включая Олимпиаду, чего с ней в мирное время прежде не случалось - только из-за мировых войн. После всеобщего мартовского шока от мирового спорта остались жалкие лохмотья вроде шахматных онлайн-турниров да футбольных чемпионатов Тайваня и Никарагуа.

Теперь, из дня сегодняшнего, тот приступ всеобщего столбняка тоже выглядит не только трагически, но и комично. С тех пор спорт не раз успел доказать свою живучесть – как и свою необходимость для жителей земного шарика. Он был вынужден уйти в глухую оборону – если хотите, «запарковать автобус» перед воротами, но довольно быстро очухался, собрался с силами – и ринулся в контратаку.

В ней я выделил бы нескольких «героев сопротивления». Например, бойцов ММА и немецкую бундеслигу, в середине мая первыми осмелившихся вернуться в октагоны и на газоны соответственно. Или баскетбольную НБА, в конце лета – начале осени преподавшую всем блестящий урок вирусного выживания в «пузыре»: под две сотни матчей двух десятков команд с полноценным циклом плей-офф – и без единого заражения. Плюс не могу не выделить совсем свежий, с прошлой недели, пример - чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске.

УРАЛЬСКИЙ ГИМН ЖИЗНИ

Это было какое-то фантастическое торжество жизни над вирусом. Да, многие переболели, да, не все доехали, да, зал был заполнен только на треть - но зато каждый в нем болел за троих! А уж что вытворяли на катке фигуристы и фигуристки…

Когда после идеального проката «сильно за мировой рекорд» толком не оправившейся от пневмонии Анны Щербаковой ее хронически сдержанная тренерша Этери Тутберидзе сорвала в порыве чувств маску с плачущего лица, никто из тысяч присутствующих точно не помнил о жалком коронавирусе. А потом - десятки восхищенных «алаверды» со всей планеты участникам вроде бы скромного внутрироссийского соревнования. Невероятно! Я плакал! Разве такое сейчас возмо?..

Еще как «возмо»! Человек – такая хитрая скотина, что в плане выживания даст фору любому вирусу. Пусть сначала мы паникуем, зато потом, придя в себя, - начинаем исправно выживать. А выжив – тут же идем дальше: не довольствуемся малым-достигнутым, а подтягиваем к еде-воде-воздуху другие насущные потребности. Наше упрямство – лучшая вакцина!

Хотя вакцины от «короны» у Homo Sapiens с недавних пор тоже есть. Вирус в ответ мутирует, создавая новые штаммы, и мы, как всегда, пугаемся-закрываемся, но опять же ненадолго. Продолжаем гнуть свою линию.

Война в разгаре. Только победитель ее - известен. Это мы, и это хорошо.

КАК НА КУБКЕ КАНАДЫ-1981

Знаете, в чем беда этого вируса? В том, что человек к нему уже привык. Это уже приговор ему-безмозглому. Как атомному оружию, которое давно превратилось из реальной угрозы в гипотетическую, «для торговли» (жить-то все хотят), или, скажем, оспе. Последняя когда-то косила людей миллионами, а ныне существует только в двух наших лабораториях и исключительно по нашей милости – для музейного, так сказать, примера. При желании ее легко можно прикончить быстрым движением одной человеческой руки.

Год завершен. Год был тяжелый, необычный, интересный. Да, в целом мы его проиграли, но отыгрываться – умение спортивно-человеческое, а не вирусное. У вируса для этого просто нет мозгов. Зато люди-спортсмены – большие специалисты по этой части.

Примеров тому – миллион. Многие, наверное, вспомнят боксерский бой в африканской Киншасе в 1974-м, когда Джордж Формен восемь раундов избивал Мохаммеда Али, а в девятом получил от него нокаут. Но мне больше по душе финал хоккейного Кубка Канады-1981 в Монреале. Страшный и долгий натиск Гретцки, Лефлера, Босси, Робинсона и многих других гениев из той сборной НХЛ, а в итоге – 8:1 в пользу сборной СССР. Третьяк все отбил (что он там вытворял – тема для отдельного «романа в стихах»), канадцы выдохлись – и мы их разорвали.

Ау, вирус. Ты слышишь?

Не, не слышит. Ушей нет. В чем, собственно, и разница.

…Я не знаю, состоятся ли в 2021 году перенесенные с 2020-го Олимпиада и футбольный Euro, но знаю другое: они состоятся все равно. И большой спорт – то ли в полной версии, то ли в усеченной, то ли со зрителями, то ли без зрителей - от нас с вами никуда не денется. Он нам нужен, а значит он у нас будет - и точка.

С наступающим. Даже не годом, а просто первым января – уже в 11 утра пятницы в Швейцарии начинается «Тур де Ски» с нашим лыжным гением Александром Большуновым.

Болеть за него – точно лучше, чем этой гадостью. И уже скоро – часы тикают.