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По два российских золота в день. Обзор уик-энда в зимних Кубках мира
11 января 14:54
автор: Лев Тигай

По два российских золота в день. Обзор уик-энда в зимних Кубках мира

Кроме лыжного «Тур де Ски» и биатлонной эстафеты россияне одержали в конце минувшей недели еще несколько побед на этапах КМ по олимпийским видам спорта.

Это был первый полноценный зимний уик-энд после новогодней паузы. Для России он получился, пожалуй, самым успешным в сезоне-20/21. Причем наши победы случались как бы парами – по два золота в один день в разных Кубках мира.

ПЯТНИЦА: ТРЕТЬЯКОВ И НИКИТИНА В СКЕЛЕТОНЕ

Начало граду медалей положили скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина в немецком Винтерберге. Третьяков нанес первое поражение в сезоне латышу Мартинсу Дукурсу (на одном из предыдущих этапов они поделили первое место), а Никитина, отстававшая на две сотых от немки Тины Херманн после первого заезда, сумела отыграться во втором. Россиянка впервые в карьере одержала победу на трассе в Винтерберге.

Помимо призовых денег и кубковых очков Третьяков с Никитиной получили золотые медали чемпионата Европы, проходившего в рамках этого этапа КМ. Еще одну бронзу ЧЕ наши добыли в бобслее, имеющемобщий со скелетоном календарь и одну международную федерацию. Экипаж боба-четверки с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем показал в Винтерберге четвертое время, но поскольку одно из призовых мест досталось канадцам (спортсмены из этой страны и США до Нового года не участвовали в КМ из-за проблем с перелетами и присоединились к остальным только теперь), то в рамках континентального первенства россияне стали третьими. Гайтюкевич лишь два года назад перешел в бобслей из легкой атлетики, где специализировался в беге на средние дистанции.

Скелетон. Кубок мира. 5-й этап. Винтерберг (Германия)

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) – 1.52,36

2. Мартинс Дукурс (Латвия) – отставание 0,17

3. Александр Гасснер (Германия) – 0,21

…7. Даниил Романов (Россия) – 0,75

…9. Никита Трегубов (Россия) – 0,98

Зачет Кубка мира

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1110

2. Александр Гасснер (Германия) – 946

3. Феликс Кайзингер (Германия) – 906

…6. Александр Третьяков (Россия) – 746

…7. Даниил Романов (Россия) – 736

…9. Никита Трегубов (Россия) - 712

Женщины

1. Елена Никитина (Россия) – 1.55,10

2. Тина Херманн (Германия) – 0,06

3. Янин Флок (Австрия) – 0,19

…10. Юлия Канакина (Россия) – 1,05

…14. Алена Фролова (Россия) – 1,56

Зачет Кубка мира

1. Янин Флок (Австрия) – 1075

2. Кимберли Бос (Голландия) – 998

3. Тина Херманн (Германия) – 970

…5. Елена Никитина (Россия) - 812

СУББОТА: СЛУЕВ И НАДЫРШИНА В СНОУБОРДЕ

На следующий день золотую эстафету приняли сноубордисты, состязавшиеся в Швейцарии в параллельном слаломе. В этом виде у России хватает больших побед, включая Олимпиады и чемпионаты мира, однако в декабре ни одной медали у наших не было. Зато уж с наступлением 2021-го россияне сразу сделали победный дубль.

Его авторами стали молодые слаломисты: ни 21-летний Игорь Слуев, ни 17-летняя Софья Надыршина прежде этапов КМ не выигрывали. А тут – опередили всех сильнейших, из которых в Скуоле не хватало разве что Эстер Ледечки (знаменитая чешка в этом сезоне предпочитает горные лыжи и на сноуборд пока отвлеклась лишь один раз, одержав уверенную победу в Италии).

Залогом успеха Надыршиной и Слуева стали их высокие результаты в квалификации. Софья показала там лучшее время, получила право выбирать трассу (та, что с красными флажками, была явно быстрее)до конца плей-офф и благополучно выиграла все дуэли навылет. Серьезное сопротивление россиянке оказала только соперница по финалу – лидер КМ Рамона Хофмайстер из Германии.

Слуев в квалификации был вторым, но с обладателем первого номера Тимом Мастнаком они не встретились – словенец грубо ошибся в своем полуфинале и проиграл. Это позволило Слуеву остаться на «красной» трассе в заезде за золото и победить – малоизвестный поляк Михал Новачик еще в середине спуска пропустил ворота и был автоматически дисквалифицирован.

Сноуборд. Кубок мира. Скуоль (Швейцария)

Параллельный гигантский слалом

Мужчины

1/8 финала. Игорь Слуев (Россия) – Дмитрий Логинов (Россия) – 0,43, ШтефанБаумайстер (Германия) – Вик Уайлд (Россия) – +/-

1/4 финала. Игорь Слуев (Россия) – Беньямин Карл (Австрия) – 0,23

1/2 финала. Игорь Слуев (Россия) – ШтефанБаумайстер (Германия) – +/-

Финал. Игорь Слуев (Россия) – МихалНовачик (Польша) – +/-

Зачет Кубка мира

1. Беньямин Карл (Австрия) – 200

2. Роланд Фишналлер (Италия) – 164

3. Андреас Проммегер (Австрия) – 161

4. Игорь Слуев (Россия) – 134

…12. Вик Уайлд (Россия) - 75

Женщины

1/8 финала. Софья Надыршина (Россия) – ДаниэлаУльбинг (Германия) – 1,24

1/4 финала. Софья Надыршина (Россия) – Мелани Хохрайтер (Германия) – 0,99

1/2 финала. Софья Надыршина (Россия) – Жюли Цогг (Швейцария) – 0,42

Финал. Софья Надыршина (Россия) – РамонаХофмайстер (Германия) – 0,15

Зачет Кубка мира

1. РамонаХофмайстер (Германия) – 240

2. Селина Йорг (Германия) – 180

3. Софья Надыршина (Россия) – 174

…7. ЭстерЛедечка (Чехия) - 100

ВОСКРЕСЕНЬЕ: ИВАНОВА И ЭСТАФЕТА В САНЯХ

Хотя трасса в Сигулде отлично знакома россиянам и считается для них наполовину домашней, начало саночного уик-энда в Латвии у наших не задалось. В субботу вновь остались вне подиума Роман Репилов и Семен Павличенко, которые трижды завоевывали Большой хрустальный глобусза четыре предыдущих сезона, а в нынешнем сподобились лишь на одно серебро КМ. Зато в воскресенье Павличенко блестяще прошел свой этап эстафеты и внес ключевой вклад в победу сборной над хозяевами трека и грозными немцами.

Для начинавшей эстафету Татьяны Ивановой это золото стало уже вторым за вчерашний день - в утренних одиночных заездах она на пять сотых опередила 4-кратную олимпийскую чемпионку из Германии Натали Гайзенбергер.

Как и в скелетоне с бобслеем, у саночников в эти выходные разыгрывались медали чемпионата Европы. По их количеству – два золота плюс бронза Виктории Демченко - Россия опередила всех конкурентов, а Иванова стала уже 8-кратной победительницей ЧЕ. Правда, в зачетах КМ-20/21 наши саночники идут куда скромнее. Надежды на кубок есть разве что в эстафете, да и там они невелики: на последнем этапе надо отыгрывать у сборной Германии 40 очков, что равняется разнице между первым и четвертым местами.

Санный спорт. Кубок мира. 6-й этап. Сигулда (Латвия)

Женщины

1. Татьяна Иванова (Россия) – 1.23,594

2. Натали Гайзенбергер (Германия) – 0,052

3. Виктория Демченко (Россия) – 0,161

…8. Екатерина Катникова (Россия) – 0,486

…21. Екатерина Батурина (Россия) – 1,435

Зачет Кубка мира

1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 680

2. Юлия Таубиц (Германия) – 651

3. ДаянаАйтбергер (Германия) – 479

…5. Татьяна Иванова (Россия) – 428

…7. Екатерина Катникова (Россия) – 360

…12. Виктория Демченко (Россия) - 263

Мужчины

1. Феликс Лох (Германия) – 1.35,884

2. Йоханнес Людвиг (Германия) – 0,220

3. Доминик Фишналлер (Италия) – 0,287

…5. Семен Павличенко (Россия) – 0,371

…6. Александр Горбацевич (Россия) – 0,408

…7. Роман Репилов (Россия) – 0,419

Зачет Кубка мира

1. Феликс Лох (Германия) – 755

2. Йоханнес Людвиг (Германия) – 505

3. Доминик Фишналлер (Италия) – 461

4. Семен Павличенко (Россия) – 421

…7. Роман Репилов (Россия) - 371

Двойки

1. Андрис Шикс/ЮрисШикс (Латвия) – 1.23,610

2. ТобиасВендль/ТобиасАрльт (Германия) – 0,029

3. МартинсБотс/Робертс Плуме (Латвия) – 0,100

4. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) – 0,316

…14. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 1,009

…17. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 1,392

Зачет Кубка мира

1. Томас Штой/Лоренц Коллер (Австрия) – 641

2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 585

3. ТобиасВендль/ТобиасАрльт (Германия) – 548

…11. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) - 258

Эстафета

1. Россия (Иванова, Павличенко, Кашкин/Коршунов) – 2.12,833

2. Латвия – 0,167

3. Германия – 0,189

Зачет Кубка мира

1. Германия – 415

2. Россия – 375

3. Латвия - 330

источник: «Советский спорт»
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