По два российских золота в день. Обзор уик-энда в зимних Кубках мира

Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) – 1.52,36
2. Мартинс Дукурс (Латвия) – отставание 0,17
3. Александр Гасснер (Германия) – 0,21
…7. Даниил Романов (Россия) – 0,75
…9. Никита Трегубов (Россия) – 0,98
Зачет Кубка мира
1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1110
2. Александр Гасснер (Германия) – 946
3. Феликс Кайзингер (Германия) – 906
…6. Александр Третьяков (Россия) – 746
…7. Даниил Романов (Россия) – 736
…9. Никита Трегубов (Россия) - 712
Женщины
1. Елена Никитина (Россия) – 1.55,10
2. Тина Херманн (Германия) – 0,06
3. Янин Флок (Австрия) – 0,19
…10. Юлия Канакина (Россия) – 1,05
…14. Алена Фролова (Россия) – 1,56
Зачет Кубка мира
1. Янин Флок (Австрия) – 1075
2. Кимберли Бос (Голландия) – 998
3. Тина Херманн (Германия) – 970
…5. Елена Никитина (Россия) - 812
СУББОТА: СЛУЕВ И НАДЫРШИНА В СНОУБОРДЕ
На следующий день золотую эстафету приняли сноубордисты, состязавшиеся в Швейцарии в параллельном слаломе. В этом виде у России хватает больших побед, включая Олимпиады и чемпионаты мира, однако в декабре ни одной медали у наших не было. Зато уж с наступлением 2021-го россияне сразу сделали победный дубль.
Его авторами стали молодые слаломисты: ни 21-летний Игорь Слуев, ни 17-летняя Софья Надыршина прежде этапов КМ не выигрывали. А тут – опередили всех сильнейших, из которых в Скуоле не хватало разве что Эстер Ледечки (знаменитая чешка в этом сезоне предпочитает горные лыжи и на сноуборд пока отвлеклась лишь один раз, одержав уверенную победу в Италии).
Залогом успеха Надыршиной и Слуева стали их высокие результаты в квалификации. Софья показала там лучшее время, получила право выбирать трассу (та, что с красными флажками, была явно быстрее)до конца плей-офф и благополучно выиграла все дуэли навылет. Серьезное сопротивление россиянке оказала только соперница по финалу – лидер КМ Рамона Хофмайстер из Германии.
Слуев в квалификации был вторым, но с обладателем первого номера Тимом Мастнаком они не встретились – словенец грубо ошибся в своем полуфинале и проиграл. Это позволило Слуеву остаться на «красной» трассе в заезде за золото и победить – малоизвестный поляк Михал Новачик еще в середине спуска пропустил ворота и был автоматически дисквалифицирован.
Сноуборд. Кубок мира. Скуоль (Швейцария)
Параллельный гигантский слалом
Мужчины
1/8 финала. Игорь Слуев (Россия) – Дмитрий Логинов (Россия) – 0,43, ШтефанБаумайстер (Германия) – Вик Уайлд (Россия) – +/-
1/4 финала. Игорь Слуев (Россия) – Беньямин Карл (Австрия) – 0,23
1/2 финала. Игорь Слуев (Россия) – ШтефанБаумайстер (Германия) – +/-
Финал. Игорь Слуев (Россия) – МихалНовачик (Польша) – +/-
Зачет Кубка мира
1. Беньямин Карл (Австрия) – 200
2. Роланд Фишналлер (Италия) – 164
3. Андреас Проммегер (Австрия) – 161
4. Игорь Слуев (Россия) – 134
…12. Вик Уайлд (Россия) - 75
Женщины
1/8 финала. Софья Надыршина (Россия) – ДаниэлаУльбинг (Германия) – 1,24
1/4 финала. Софья Надыршина (Россия) – Мелани Хохрайтер (Германия) – 0,99
1/2 финала. Софья Надыршина (Россия) – Жюли Цогг (Швейцария) – 0,42
Финал. Софья Надыршина (Россия) – РамонаХофмайстер (Германия) – 0,15
Зачет Кубка мира
1. РамонаХофмайстер (Германия) – 240
2. Селина Йорг (Германия) – 180
3. Софья Надыршина (Россия) – 174
…7. ЭстерЛедечка (Чехия) - 100
ВОСКРЕСЕНЬЕ: ИВАНОВА И ЭСТАФЕТА В САНЯХ
Хотя трасса в Сигулде отлично знакома россиянам и считается для них наполовину домашней, начало саночного уик-энда в Латвии у наших не задалось. В субботу вновь остались вне подиума Роман Репилов и Семен Павличенко, которые трижды завоевывали Большой хрустальный глобусза четыре предыдущих сезона, а в нынешнем сподобились лишь на одно серебро КМ. Зато в воскресенье Павличенко блестяще прошел свой этап эстафеты и внес ключевой вклад в победу сборной над хозяевами трека и грозными немцами.
Для начинавшей эстафету Татьяны Ивановой это золото стало уже вторым за вчерашний день - в утренних одиночных заездах она на пять сотых опередила 4-кратную олимпийскую чемпионку из Германии Натали Гайзенбергер.
Как и в скелетоне с бобслеем, у саночников в эти выходные разыгрывались медали чемпионата Европы. По их количеству – два золота плюс бронза Виктории Демченко - Россия опередила всех конкурентов, а Иванова стала уже 8-кратной победительницей ЧЕ. Правда, в зачетах КМ-20/21 наши саночники идут куда скромнее. Надежды на кубок есть разве что в эстафете, да и там они невелики: на последнем этапе надо отыгрывать у сборной Германии 40 очков, что равняется разнице между первым и четвертым местами.
Санный спорт. Кубок мира. 6-й этап. Сигулда (Латвия)
Женщины
1. Татьяна Иванова (Россия) – 1.23,594
2. Натали Гайзенбергер (Германия) – 0,052
3. Виктория Демченко (Россия) – 0,161
…8. Екатерина Катникова (Россия) – 0,486
…21. Екатерина Батурина (Россия) – 1,435
Зачет Кубка мира
1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 680
2. Юлия Таубиц (Германия) – 651
3. ДаянаАйтбергер (Германия) – 479
…5. Татьяна Иванова (Россия) – 428
…7. Екатерина Катникова (Россия) – 360
…12. Виктория Демченко (Россия) - 263
Мужчины
1. Феликс Лох (Германия) – 1.35,884
2. Йоханнес Людвиг (Германия) – 0,220
3. Доминик Фишналлер (Италия) – 0,287
…5. Семен Павличенко (Россия) – 0,371
…6. Александр Горбацевич (Россия) – 0,408
…7. Роман Репилов (Россия) – 0,419
Зачет Кубка мира
1. Феликс Лох (Германия) – 755
2. Йоханнес Людвиг (Германия) – 505
3. Доминик Фишналлер (Италия) – 461
4. Семен Павличенко (Россия) – 421
…7. Роман Репилов (Россия) - 371
Двойки
1. Андрис Шикс/ЮрисШикс (Латвия) – 1.23,610
2. ТобиасВендль/ТобиасАрльт (Германия) – 0,029
3. МартинсБотс/Робертс Плуме (Латвия) – 0,100
4. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) – 0,316
…14. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 1,009
…17. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 1,392
Зачет Кубка мира
1. Томас Штой/Лоренц Коллер (Австрия) – 641
2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 585
3. ТобиасВендль/ТобиасАрльт (Германия) – 548
…11. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) - 258
Эстафета
1. Россия (Иванова, Павличенко, Кашкин/Коршунов) – 2.12,833
2. Латвия – 0,167
3. Германия – 0,189
Зачет Кубка мира
1. Германия – 415
2. Россия – 375
3. Латвия - 330