«Спартак» против «Шахтера» и «Риги» – на WINLINE и в «Коммент.Шоу»

В субботу, 6 февраля красно-белые сыграют против белорусского «Шахтера» из Солигорска, а в воскресенье встретятся с ФК «Рига». Оба матча стартуют в 15:00 по московскому времени, и их по традиции можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте и в мобильном приложении букмекерской компании Winline, многолетнего партнера «Спартака». Трансляция доступна всем зарегистрированным пользователям абсолютно бесплатно.

Прямая трансляция обоих встреч «Спартака» будет также доступна и подписчикам YouTube-канала «Коммент.Шоу». Комментировать матчи прямиком из Дубаи будут ведущие «Коммент.Шоу» Роман Гутцайт и Денис Казанский.