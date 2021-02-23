Юность в сапогах и с автоматом в руках. Российские спортсмены, служившие в армии

АНДРЕЙ ТИХОНОВ

Самым ярким примером выдающегося спортсмена, отслужившего в армии, пожалуй, можно назвать экс-капитана московского «Спартака» Андрея Тихонова.

Андрей тогда выступал за калининградский «Вымпел», но честно пошел служить. Два года без футбола Тихонов провел в далеком сибирском поселке Новобирюсинске, где охранял заключенных.

ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО

В армию Федор Емельяненко был призван в 1995-м году и поначалу служил в пожарных войсках, после чего его перевели в танковую дивизию под Нижним Новгородом.

В армии будущий «Последний император» отслужил все положенные два года, в течение которых ни на день не прекращал свои тренировки, работая с штангой, гирями и совершая регулярные кроссовые поддержки.

ВАДИМ ХАМУТЦКИХ

Вообще, профессиональные волейболисты в армии — довольно большая редкость, виной всему рост. Но бывают и исключения — как, например, в прошлом один из лидеров сборной России, а ныне главный тренер «Белогорья» Вадим Хамутцких.