Юность в сапогах и с автоматом в руках. Российские спортсмены, служившие в армии

АНДРЕЙ ТИХОНОВ
Самым ярким примером выдающегося спортсмена, отслужившего в армии, пожалуй, можно назвать экс-капитана московского «Спартака» Андрея Тихонова.
Андрей тогда выступал за калининградский «Вымпел», но честно пошел служить. Два года без футбола Тихонов провел в далеком сибирском поселке Новобирюсинске, где охранял заключенных.
ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
В армию Федор Емельяненко был призван в 1995-м году и поначалу служил в пожарных войсках, после чего его перевели в танковую дивизию под Нижним Новгородом.
В армии будущий «Последний император» отслужил все положенные два года, в течение которых ни на день не прекращал свои тренировки, работая с штангой, гирями и совершая регулярные кроссовые поддержки.
ВАДИМ ХАМУТЦКИХ
Вообще, профессиональные волейболисты в армии — довольно большая редкость, виной всему рост. Но бывают и исключения — как, например, в прошлом один из лидеров сборной России, а ныне главный тренер «Белогорья» Вадим Хамутцких.
Сначала он служил в Плесецке, а затем был командирован в Коми. Службу проходил в стройбате.
АНДРЕЙ ТРЕФИЛОВ
Один из самых титулованных вратарей, Олимпийский чемпион и чемпион мира Андрей Трефилов также провел два года вне спорта.
Отправили служить Андрея в сержантскую роту в Арзамас-16. Там Трефилов с сослуживцами охранял секретный завод. Вот как сам вратарь вспоминает то время: «В сержантской роте очень были суровые условия, постоянно бегали, тренировались, марш-броски в полной выкладке по 40 километров – очень нелегко пришлось».
ВЛАДИМИР ТУРЧИНСКИЙ
Мастера спорта по самбо и дзюдо, обладателя Кубка России по американскому футболу и просто выдающегося человека Владимира Турчинского армия также не обошла стороной.
По словам самого Владимира в армию он пошел по собственному желанию, а службу проходил в войсках связи. Уже тогда физической форме Турчинского мог позавидовать каждый. Интересный факт — по обхвату голенища ему подходили только сапоги 48-го размера, тогда как у Владимира был 44-й.