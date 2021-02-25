Дубль Месси, очки Капризова, шатауты Василевского и Худобина, Гвардиола догнал Моуринью

«БАРСЕЛОНА» РАЗГРОМИЛА «ЭЛЬЧЕ»

В перенесенном матче первого тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» дома разгромила аутсайдера турнира «Эльче». На счету Лионеля Месси – дубль. Первый гол аргентинец забил после сольного прохода и стенки с Мартином Брэйтуэйтом, во втором случае Френки де Йонг продрался с мячом через оборонительные порядки соперника и отдал голевой пас Лео. Третий мяч «Барселоны» – на счету Давида Алабы.

«Барса» набрала 50 очков и вышла на третье место в турнирной таблице. Впереди – мадридский «Реал» (52 очка) и «Атлетико» (55 и матч в запасе). Месси же обогнал бывшего партнера по команде Луиса Суареса и единолично возглавил список бомбардиров Ла Лиги: у аргентинца – 18 голов в 22 матчах, у уругвайца – 16 в 20-ти.

Интересно, что позавчера в лидеры таблицы снайперов Серии А вышел извечный соперник Месси Криштиану Роналду: у него тоже 18 забитых мячей, но в 19 матчах. Соперничество двух великих футболистов продолжается, несмотря на то, что они уже выступают в разных чемпионатах.

ГВАРДИОЛА ОДЕРЖАЛ 81-ю ПОБЕДУ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

В Лиге чемпионов «Реал» на выезде обыграл «Аталанту» – 1:0 (Алексей Миранчук на поле не выходил), а «Манчестер Сити» так же в гостях одолел дортмундскую «Боруссию» – 2:0. Голы в составе английского клуба забили Бернарду Силва и Габриэл Жезус. Эта победа позволила наставнику «Ман Сити» Хосепу Гвардиоле догнать Жозе Моуринью по количеству выигранных матчей в Лиге чемпионов. У обоих мэтров теперь по 81-й победе. Впереди – Арсен Венгер (86 побед), Карло Анчелотти (89) и Алекс Фергюссон (102). Еще пара-тройка удачных сезонов и Гвардиола может возглавить этот список.

«ТОТТЕНХЭМ» ОПЯТЬ РАЗГРОМИЛ «ВОЛЬФСБЕРГ»

В 1/16 финала Лиги Европы лондонский «Тоттенхэм» принимал «Вольфсберг», и вновьматч закончился разгромом австрийцев (первый матч завершился со счетом 4:1). Голы у англичан на счету Деле Алли, Гарета Бэйла, а бразилец Винисиус отличился дважды. Напомню, что это тот самый «Вольфсберг», в двух матчах с которым ЦСКА набрал одно очко. Остается только порадоваться, что армейцы не вышли в плей-офф.

КАПРИЗОВ НАБРАЛ ДВА ОЧКА

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал крейсерскую скорость в добывании очков за результативность. Всего пару дней назад он отличился в матче против «Сан-Хосе», забив гол и отдав результативную передачу. Сегодня – очередные два очка. «Миннесота» обыграла «Колорадо» 6:2, а на счету российского нападающего – два ассиста Матсу Зукарелло и Райану Хартману. Таким образом, на счету российского форварда стало 15 (4+11) очков.

Антон Худобин продолжает феерически играть в воротах «Далласа». В предыдущем матче против «Флориды» он отразил 49 шайб из 51-й, летевшей в створ. Во второй подряд встрече с «Пантерз» российский вратарь сделал шатаут, отбив 43 броска по своим воротам.

Матч «на ноль» в активе и другого нашего голкипера: Андрей Василевский сохранил свои ворота «сухими»в игре с «Каролиной». Для него это первый шатаут в сезоне, для Худобина – второй.