Дубль Месси, очки Капризова, шатауты Василевского и Худобина, Гвардиола догнал Моуринью

ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Трактор 0 Торпедо 0 П1 2.08 Х 4.20 П2 3.00
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Ак Барс 0 Металлург Мг 0 П1 2.00 Х 4.20 П2 3.20
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Нефтехимик 0 Северсталь 0 П1 3.30 Х 4.30 П2 1.93
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Куньлунь Ред Стар 0 Барыс 0 П1 3.80 Х 4.60 П2 1.74
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Локомотив 0 ЦСКА 0 П1 2.80 Х 4.00 П2 2.25
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Спартак 0 Сибирь 0 П1 2.10 Х 4.30 П2 2.50
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Авангард 0 Салават Юлаев 0 П1 2.18 Х 4.20 П2 2.80
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 СКА 0 Витязь 0 П1 1.49 Х 5.00 П2 5.50
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Йокерит 0 Амур 0 П1 1.59 Х 4.70 П2 4.70
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 ХК Сочи 0 Автомобилист 0 П1 4.00 Х 4.50 П2 1.72
КХЛ - регулярный чемпионат 20:30 Динамо Р 0 Динамо Мн 0 П1 3.50 Х 4.60 П2 1.81
Лига Европы 20:55 Наполи 0 Гранада 0 П1 1.60 Х 4.10 П2 6.00
Лига Европы 20:55 Рейнджерс 0 Антверпен 0 П1 1.49 Х 4.70 П2 6.60
Лига Европы 20:55 Аякс 0 Лилль 0 П1 2.05 Х 3.80 П2 3.50
Лига Европы 20:55 Арсенал 0 Бенфика 0 П1 1.77 Х 4.20 П2 4.50
Лига Европы 20:55 Хоффенхайм 0 Мольде 0 П1 1.26 Х 6.70 П2 10.5
Лига Европы 20:55 Вильярреал 0 Ред Булл Зальцбург 0 П1 2.15 Х 3.70 П2 3.30
Лига Европы 20:55 Шахтёр Д 0 Маккаби Т-А 0 П1 1.70 Х 3.60 П2 5.80
Лига Европы 23:00 Байер 0 Янг Бойз 0 П1 1.61 Х 4.60 П2 5.10
Лига Европы 23:00 Манчестер Юнайтед 0 Реал Сосьедад 0 П1 2.03 Х 3.80 П2 3.60
Лига Европы 23:00 Динамо З 0 Краснодар 0 П1 2.30 Х 3.60 П2 3.20
Лига Европы 23:00 Брюгге 0 Динамо К 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.70
Лига Европы 23:00 Рома 0 Брага 0 П1 1.61 Х 4.50 П2 5.20
Лига Европы 23:00 Лестер Сити 0 Славия П 0 П1 1.53 Х 4.30 П2 6.70
Лига Европы 23:00 ПСВ Эйндховен 0 Олимпиакос 0 П1 2.00 Х 4.00 П2 3.50
Лига Европы 23:00 Милан 0 Црвена Звезда 0 П1 1.44 Х 4.70 П2 7.70
Дубль Месси, очки Капризова, шатауты Василевского и Худобина, Гвардиола догнал Моуринью
25 февраля 10:50
автор: Степан Охотников

Дубль Месси, очки Капризова, шатауты Василевского и Худобина, Гвардиола догнал Моуринью

В рубрике «Пока вы спали» – о том, что случилось в мире спорта минувшей ночью.

«БАРСЕЛОНА» РАЗГРОМИЛА «ЭЛЬЧЕ»

В перенесенном матче первого тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» дома разгромила аутсайдера турнира «Эльче». На счету Лионеля Месси – дубль. Первый гол аргентинец забил после сольного прохода и стенки с Мартином Брэйтуэйтом, во втором случае Френки де Йонг продрался с мячом через оборонительные порядки соперника и отдал голевой пас Лео. Третий мяч «Барселоны» – на счету Давида Алабы.

«Барса» набрала 50 очков и вышла на третье место в турнирной таблице. Впереди – мадридский «Реал» (52 очка) и «Атлетико» (55 и матч в запасе). Месси же обогнал бывшего партнера по команде Луиса Суареса и единолично возглавил список бомбардиров Ла Лиги: у аргентинца – 18 голов в 22 матчах, у уругвайца – 16 в 20-ти.

Интересно, что позавчера в лидеры таблицы снайперов Серии А вышел извечный соперник Месси Криштиану Роналду: у него тоже 18 забитых мячей, но в 19 матчах. Соперничество двух великих футболистов продолжается, несмотря на то, что они уже выступают в разных чемпионатах.

ГВАРДИОЛА ОДЕРЖАЛ 81-ю ПОБЕДУ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

В Лиге чемпионов «Реал» на выезде обыграл «Аталанту» – 1:0 (Алексей Миранчук на поле не выходил), а «Манчестер Сити» так же в гостях одолел дортмундскую «Боруссию» – 2:0. Голы в составе английского клуба забили Бернарду Силва и Габриэл Жезус. Эта победа позволила наставнику «Ман Сити» Хосепу Гвардиоле догнать Жозе Моуринью по количеству выигранных матчей в Лиге чемпионов. У обоих мэтров теперь по 81-й победе. Впереди – Арсен Венгер (86 побед), Карло Анчелотти (89) и Алекс Фергюссон (102). Еще пара-тройка удачных сезонов и Гвардиола может возглавить этот список.

«ТОТТЕНХЭМ» ОПЯТЬ РАЗГРОМИЛ «ВОЛЬФСБЕРГ»

В 1/16 финала Лиги Европы лондонский «Тоттенхэм» принимал «Вольфсберг», и вновьматч закончился разгромом австрийцев (первый матч завершился со счетом 4:1). Голы у англичан на счету Деле Алли, Гарета Бэйла, а бразилец Винисиус отличился дважды. Напомню, что это тот самый «Вольфсберг», в двух матчах с которым ЦСКА набрал одно очко. Остается только порадоваться, что армейцы не вышли в плей-офф.

КАПРИЗОВ НАБРАЛ ДВА ОЧКА

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал крейсерскую скорость в добывании очков за результативность. Всего пару дней назад он отличился в матче против «Сан-Хосе», забив гол и отдав результативную передачу. Сегодня – очередные два очка. «Миннесота» обыграла «Колорадо» 6:2, а на счету российского нападающего – два ассиста Матсу Зукарелло и Райану Хартману. Таким образом, на счету российского форварда стало 15 (4+11) очков.

Антон Худобин продолжает феерически играть в воротах «Далласа». В предыдущем матче против «Флориды» он отразил 49 шайб из 51-й, летевшей в створ. Во второй подряд встрече с «Пантерз» российский вратарь сделал шатаут, отбив 43 броска по своим воротам.

Матч «на ноль» в активе и другого нашего голкипера: Андрей Василевский сохранил свои ворота «сухими»в игре с «Каролиной». Для него это первый шатаут в сезоне, для Худобина – второй.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Салават Юлаев" добился победы в Риге"Даллас" проиграл "Флориде", несмотря на 49 сэйвов ХудобинаРейтинг тренеров КХЛ возглавил Томи ЛямсяЭти упражнения сделают вас выносливее: провереноСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах«Голый клининг» набирает популярность
Не хуже Промеса. Пять самых удачных покупок «Спартака»
«Плеймейкер» составил пятерку лучших легионеров красно-белых построманцевской эпохи. Игроки расположены в порядке возрастания трансферной стоимости - и, разумеется, среди них присутствует только что вернувшийся в «Спартак» Квинси Промес.
Пять подвигов Промеса в «Спартаке». Продолжение следует
«Плеймейкер» вспоминает пять самых ярких матчей Квинси Промеса за «Спартак», куда голландец вернулся 24 февраля после трехлетнего отсутствия. Перечисляем в хронологическом порядке.
С русским вратарем — хорошо, без Панарина — плохо (видео)
«Тампа» и «Даллас» благодаря голкиперам Андрею Василевскому и Антону Худобину всухую победили «Каролину» и «Флориду», а «Нью-Йорк Рейнджерс» без взявшего паузу из-за скандала Артемия Панарина уступил "Филадельфии".
Миранчук увидел с лавки, как его «Аталанту» засудили в Лиге чемпионов
Российский полузащитник Алексей Миранчук со скамейки запасных наблюдал, как его партнеры почти всю игру вдесятером отбивались от «Реала», но пропустили обидный мяч в концовке первого матча 1/8 финала ЛЧ.
Квинси Промес: от «Спартака» до «Спартака». Что он делал эти три года
Квинси Промес подписал контракт с красно-белыми. «Плеймейкер» вспомнил, что происходило с голландцем с момента ухода и до возвращения в "Спартак".
Вера в яркое возвращение российского футбола может сделать вас богаче в 450 раз
26 - 28 февраля пройдут матчи первого после зимнего перерыва тура Российской Премьер-Лиги. БК "Лига Ставок" предлагает повышенные коэффициенты на экспрессы, объединяющие эти восемь игр.
Творец 92 биатлонных медалей Олимпиад и ЧМ — в проекте «Легенды спорта»
Знаменитый биатлонист и тренер Александр Привалов стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Рекорды нужны Овечкину, а забивает Малкин (видео)
«Питтсбург» в гостевом матче НХЛ вырвал волевую победу в овертайме у «Вашингтона» (3:2), Александр Овечкин не смог увеличить свой снайперский счет.
«Роман тяжело перенес коронавирус». Кириченко — об уходе Еременко из «Ростова»
Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился с «Плеймейкером» мыслями о неожиданном решении Романа Еременко разорвать контракт с донским клубом РПЛ.
Перестрелка Лукаку — Роналду продолжается. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика