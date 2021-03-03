«Юрий Альбертович - глыба комментаторского цеха. Светлая вам память». Болельщики – о Юрии Розанове

Я был заочно знаком с Юрием Альбертовичем, мы в основном общались через Семёна Зигаева, всегда друг другу передавали приветы, тепло друг к другу относились, и для меня это было очень дорого, так как все — я в том числе — очень его уважали. К сожалению, вживую в конце нам не удалось увидеться и пообщаться. Я, наверное, даже стеснялся. В любом случае, этот человек заслуживает только добрых и лестных слов. Он настоящий боец. Я знаю, как он героически боролся с этой болезнью. К сожалению, так все произошло. Царствие ему небесное.

«Юрий Альбертович — это комментатор, на котором мы все выросли. Вместе с ним ушла эпоха. Бывало, что смотришь тот или иной матч только из-за того, что его комментирует Юрий Альбертович Розанов. Думаю, он для многих был наставником. Детство действительно прошло под его комментарии, всплески эмоций, озорной голос.

Не остались в стороне и спортсмены. Например, нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

Многие коллеги Розанова откликнулись на его смерть. Некоторые, с которыми он был особенно дружен, едва выдавили из себя по одной фразе, настолько для них тяжела эта потеря.

«ЭТО КОММЕНТАТОР, НА КОТОРОМ МЫ ВСЕ ВЫРОСЛИ»

Юрий Альбертович, мы вас не забудем. Вы действительно величина и многое дали спорту в целом. Многие комментаторы, я думаю, появились благодаря вам. Тяжелый день», — сказал Дзюба в ролике, опубликованном в телеграм-канале комментатора Семена Зигаева.

РПЛ И КХЛ НАЧНУТ МАТЧИ С МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

В Российской премьер-лиге заявили, что матчи ее 21-го тура 6 и 8 марта начнутся с минуты молчания в память Юрии Розанове.

Матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги 3 марта также начнутся с минуты молчания, сообщает сайт лиги.

«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Юрия Розанова. 3 марта 2021 года на 60-м году ушёл из жизни известный спортивный комментатор Юрий Розанов. Работу на телевидении Розанов начал в 1996 году, за более чем 20-летнюю карьеру он работал на множестве крупных турниров, включая молодежные чемпионата мира по хоккею и матчи КХЛ.

Розанов и Сергей Крабу получили телевизионную премию «ТЭФИ-2011» в номинации «Спортивный комментатор, ведущий спортивной программы». В октябре прошлого года Розанов был удостоен приза «Сила в движении» на церемонии вручения национальной премии «Голос спорта», учреждённой Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР).

Юрий Розанов внес большой вклад в популяризацию хоккея в нашей стране. В память о Юрии Альбертовиче матчи плей-офф КХЛ 3 марта начнутся с минуты молчания», — сказано в пресс-релизе КХЛ.

Прощание с Юрием Розановым состоится 4 марта в Центральной клинической больнице в Москве.

«Завтра в 11.00 мск мы прощаемся с Юрием Розановым. Гражданская панихида пройдет по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25 (зал гражданской панихиды при морге ЦКБ)», - заявили ТАСС в пресс-службе «Матч ТВ».

«СПАСИБО ЗА МОЛОДЕЖНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА! СЛЕЗЫ НА ГЛАЗАХ»

Тысячи и тысячи болельщиков откликнулись на смерть Юрия Розанова. На всех спортивных сайтах, различных форумах. Почитав это, понимаешь, насколько он был любим поклонниками футбола и хоккея, и насколько виртуозно владел профессией.

Мы приводим лишь несколько цитат рядовых болельщиков, но сколько в этих словах любви и уважения.

zigan1982

Смотреть с ним трансляции было одно удовольствие, настолько профессионально разбирался в спорте. Про каждого игрока расскажет, про каждую команду, очень было интересно.

titgrad

Юрий Альбертович - глыба комментаторского цеха... Очень умный и интеллигентный человек… Светлая вам память.

gromm

Это очень грустно. Его комментариев будет не хватать.

vitalzacska

Один из лучших комментаторов. Раньше ЛЧ невозможно было представить без его голоса.

Земля Вам пухом, Юрий Альбертович. Светлая память.

him88

Лучший комментатор был, это не просто слова, это от души. Пусть земля пухом будет тебе, Юра.

tresh24

59 лет... Еще комментировать, да комментировать... Один из последних достойных комментаторов с которым футбол и хоккей любого уровня было интересно смотреть.

Maxims

Как грустно. Это профессионал своего дело, которого днём с огнём не найти. Был профессионал.

unusual76

Прекрасный комментатор! Профессионал своего дела. Особенно мне запомнился по финалу МЧМ 2011...Светлая память...

garigudini

Спасибо за молодежные чемпионаты мира. Слезы на глазах