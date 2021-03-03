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Больше чем комментатор, больше чем человек. Посвящение Юрию Розанову
03 марта 15:35
автор: Артем Зибрак

Больше чем комментатор, больше чем человек. Посвящение Юрию Розанову

На 60-м году жизни не стало легендарного спортивного комментатора Юрия Розанова.

Великий русский поэт Евгений Евгушенко начал одно из своих стихотворений, написанное в 1964 году, строчкой «Поэт в России – больше, чем поэт». И эта фраза закрепилась в умах наших соотечественников, как некая аксиома. Так и для нашего футбольного мира спортивные комментаторы стали куда большим, чем просто голосами, сопровождающими матчи.

Это началось еще в Советские времена, когда Вадим Синявский и Николай Озеров приковывали к радиоприемникам миллионы болельщиков, рисуя в воображении слушателей события, которые проходили в другой вселенной – где-то там, за железным занавесом, где отечественные спортсмены бились с иностранцами за честь и совесть родной отчизны.

Их преемниками стали Котэ Махарадзе, Владимир Перетурин, неподражаемый Владимир Маслаченко, а уже в российскую эпоху, когда телевидение повсеместно транслировало многие спортивные события и стало обыденностью, стали легендами Виктор Гусев, Василий Уткин, Алексей Андронов и, конечно, Юрий Розанов, которого, к великому сожалению для всех футбольных и хоккейных болельщиков, не стало в среду, 3 марта.

Они стали великими в ту эпоху, когда еще не было интернета, и трансляции не расползались по сети, как сейчас. А значит, микрофонов было мало, и доступ к ним имели только избранные – действительно очень образованные, умные, блестяще разбирающиеся в спорте, со своими уникальными, моментально узнаваемыми голосами и свойственными только им интонациями.

Розанов был из тех, на ком выросло целое поколение не только футбольных/хоккейных болельщиков, но и тех, кто сегодня звучит из телевизора. Вместе с ним мы впервые услышали гимн Лиги чемпионов, аплодировали Вагнеру Лаву и Андрею Аршавину, аплодировали «Рубину» на «Камп Ноу», переживали за сборную России на чемпионатах мира и Европы, восхищались гениальным поколением «красной фурии» и преклонялись перед талантом Роналдо. Он был проводником в мир футбола, и даже в той легендарной команде комментаторов «НТВ-Плюс» он стал одним из столпов, звук и тембр его голоса стали самостоятельным брендом.

Неслучайно именно голос Розанова зазвучал в компьютерном симуляторе FIFA, когда EASports дошел до того, чтобы русифицировать свой хит для отечественных геймеров. Его интонации и манера говорить были столь популярны и так сильно ассоциировались с футболом мирового уровня, что лучшего кандидата на эту почетную роль было просто не найти. Так Розанов пришел в мир тех, кто даже не смотрел спортивные трансляции, а только играл в компьютерные игры.

Сегодня каждый спортивный журналист в стране вспоминает, кем был для него Юрий Альбертович – учителем (пусть и заочным), идолом, примером для подражания. Он показал целому поколению будущих комментаторов, как сопровождать и разбирать игру, не выпячивая себя и свой огромный багаж знаний. Как благодаря богатейшему запасу слов и уникальному образному мышлению каждую игру осветить по-разному – каждый момент, каждый эпизод, каждое событие увидеть под новым углом и уметь донести это до зрителя.

А еще он был одним из немногих, кто с этим зрителем говорил и как будто бы даже получал ответ, вступал в вежливую дискуссию и никогда не настаивал на своем. Но всегда побуждал мыслить самостоятельно.

А для тех, кто с ним работал, он стал учителем жизни. Его мудрость, спокойствие, ирония, житейская мудрость значили даже больше, чем профессиональные навыки. Как отметил Тимур Журавель: «Невозможно было научиться у Дяденьки профессии, потому что его высоту не достичь. Мы учились у него жизни...»

Розанов вел самые наполненные жизнью репортажи и всегда рассказывал об игре интересно, не сваливаясь в перечисление статистических параметров и событий прошлой недели. Он пришел в профессию довольно поздно, только в 1996 году выиграв конкурс комментаторов, в ходе которого поразил редакцию «НТВ-Плюс» (а до того и Первого канала) своей филигранной речью. Как и все, он не был профессиональным комментатором, но обладал поистине уникальным даром рассказчика. И позволил наслаждаться этим даром целой стране.

Спасибо вам за всё, Юрий Альбертович! Нам будет вас очень не хватать.

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