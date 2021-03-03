Больше чем комментатор, больше чем человек. Посвящение Юрию Розанову

Великий русский поэт Евгений Евгушенко начал одно из своих стихотворений, написанное в 1964 году, строчкой «Поэт в России – больше, чем поэт». И эта фраза закрепилась в умах наших соотечественников, как некая аксиома. Так и для нашего футбольного мира спортивные комментаторы стали куда большим, чем просто голосами, сопровождающими матчи.

Это началось еще в Советские времена, когда Вадим Синявский и Николай Озеров приковывали к радиоприемникам миллионы болельщиков, рисуя в воображении слушателей события, которые проходили в другой вселенной – где-то там, за железным занавесом, где отечественные спортсмены бились с иностранцами за честь и совесть родной отчизны.

Их преемниками стали Котэ Махарадзе, Владимир Перетурин, неподражаемый Владимир Маслаченко, а уже в российскую эпоху, когда телевидение повсеместно транслировало многие спортивные события и стало обыденностью, стали легендами Виктор Гусев, Василий Уткин, Алексей Андронов и, конечно, Юрий Розанов, которого, к великому сожалению для всех футбольных и хоккейных болельщиков, не стало в среду, 3 марта.

Они стали великими в ту эпоху, когда еще не было интернета, и трансляции не расползались по сети, как сейчас. А значит, микрофонов было мало, и доступ к ним имели только избранные – действительно очень образованные, умные, блестяще разбирающиеся в спорте, со своими уникальными, моментально узнаваемыми голосами и свойственными только им интонациями.

Розанов был из тех, на ком выросло целое поколение не только футбольных/хоккейных болельщиков, но и тех, кто сегодня звучит из телевизора. Вместе с ним мы впервые услышали гимн Лиги чемпионов, аплодировали Вагнеру Лаву и Андрею Аршавину, аплодировали «Рубину» на «Камп Ноу», переживали за сборную России на чемпионатах мира и Европы, восхищались гениальным поколением «красной фурии» и преклонялись перед талантом Роналдо. Он был проводником в мир футбола, и даже в той легендарной команде комментаторов «НТВ-Плюс» он стал одним из столпов, звук и тембр его голоса стали самостоятельным брендом.