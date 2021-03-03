Фигурка – в топе, лыжи – на подходе, футбол – в ауте. ТВ-рейтинги за неделю

Это что касается России. По Москве цифры еще более внушительные. Во-первых, здесь просто больше спортивных программ в топе – семь. К фигурному катанию добавляются сразу три трансляции с чемпионата мира по лыжным видам спорта. Вот они:

Сразу четыре спортивные передачи попали в Топ-100 самых смотрибельных программ на прошлой неделе. Все четыре, правда, это трансляции финала Кубка России по фигурному катанию на Первом канале. Понятно, что самый высокий рейтинг – у женщин-одиночниц. Наибольший зрительский интерес вызвало соперничество Валиевой, Туктамышевой, Косторной и компании в произвольной программе: 31-е место с рейтингом 3,1% и долей 10,1%. Короткая программа у женщин набрала рейтинг2,9% с долей 10,0% (37-е место). Воскресное противостояние спортивных пар тоже не прошло незамеченным: произвольная программа заняла 47-е место (рейтинг – 2,7, доля – 9,6), короткая – 52-е (рейтинг – 2,5, доля – 9,7).

Во-вторых, в столичном рейтинге присутствуют уже два канала – лыжные гонки показывал «Матч ТВ». В-третьих, спортивные передачи у московских зрителей просто выше котируются: в Топ-30 – сразу две трансляции фигурного катания.

А что же футбол, спросите вы? Ведь на прошлой неделе возобновился чемпионат РПЛ! Да и еврокубки идут полным ходом. А футбол – в аутсайдерах. То что он проиграет фигурному катанию было ожидаемо, а вот то что еще будет разгромлен лыжными гонками – удивило. Именно разгромлен, а не просто обыгран: в первой десятке по России – ни одной футбольной трансляции при четырех фигурнокатательных и пяти лыжных. В Москве центральный матч тура «Локомотив» – ЦСКА сумел все-таки пробиться в Топ-10 (это и понятно, играли-то столичные команды), заняв восьмое место и обойдя скиатлон с квалификацией женского спринта. Вот такие кислые результаты для спорта №1. Понятно, что ни у пятничной игры «Тамбов» – «Ротор», ни у воскресной встречи «Ахмата» с «Динамо», которые тоже транслировались на главном «Матче», шансов войти в первую десятку не было априори.

Интересно, кстати, будет посмотреть рейтинги на следующей неделе. Фигурного катания уже не будет, но и сравнивать показатели Первого канала и «Матч ТВ» не совсем корректно. А вот чемпионат мира по лыжным видам продолжится. Как считаете, сможет ли топовый матч РПЛ «Спартак» – «Краснодар» одолеть лыжи? Если даже у Квинси Промесу сотоварищи не получится одолеть Александра Большунова, то редакциям спортивных изданий впору будет озадачиться, стоит ли содержать футбольные отделы или же начать переключаться на виды спорта, упоминание которых раньше вызывало улыбку у главных редакторов.