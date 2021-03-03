Фигурка – в топе, лыжи – на подходе, футбол – в ауте. ТВ-рейтинги за неделю

ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Турция - Суперлига 2-й тайм, 70' Истанбул Башак 0 Коньяспор 0 П1 3.50 Х 1.65 П2 6.20
Турция - Суперлига 2-й тайм, 69' Сивасспор 1 Хатайспор 1 П1 3.80 Х 1.65 П2 5.50
КХЛ - плей-офф 1-й период Салават Юлаев 1 Трактор 1 П1 1.82 Х 3.80 П2 3.80
Турция - Суперлига 19:00 Кайсериспор 0 Ризеспор 0 П1 2.40 Х 3.30 П2 3.20
Турция - Суперлига 19:00 Анкарагюджю 0 Галатасарай 0 П1 6.70 Х 4.70 П2 1.48
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Андорра 0 П1 1.28 П2 3.65
КХЛ - плей-офф 19:30 Ак Барс 0 Торпедо 0 П1 1.43 Х 4.80 П2 6.90
КХЛ - плей-офф 19:30 Локомотив 0 Йокерит 0 П1 1.77 Х 4.10 П2 4.10
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Спартак 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 5.50
Англия - Чемпионшип 20:30 Норвич Сити 0 Брентфорд 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
Италия - Серия А 20:30 Сассуоло 0 Наполи 0 П1 3.40 Х 3.60 П2 2.20
Еврокубок 20:45 Метрополитан 9 0 Локомотив-Куба 0
Франция - Лига 1 21:00 Лион 0 Ренн 0 П1 1.60 Х 4.20 П2 5.80
Франция - Лига 1 21:00 Сент-Этьен 0 Ланс 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
Франция - Лига 1 21:00 Брест 0 Дижон 0 П1 1.74 Х 3.90 П2 4.90
Англия - Премьер-лига 21:00 Шеффилд Юнайте 0 Астон Вилла 0 П1 3.70 Х 3.60 П2 2.10
Германия - Бундеслига 21:00 Лёвен Брауншве 0 Гёттинген 0 П1 1.30 П2 3.50
Германия - Бундеслига 21:00 Ратиофарм Ульм 0 Гамбург Тауэрс 0 П1 1.45 Х 4.00 П2 6.30
Франция - Лига 1 21:00 Ницца 0 Ним 0 П1 1.76 Х 3.90 П2 4.80
Франция - Лига 1 21:00 Метц 0 Анже 0
Англия - Премьер-лига 21:00 Бёрнли 0 Лестер Сити 0 П1 4.00 Х 3.30 П2 2.12
Англия - Чемпионшип 22:00 Уотфорд 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.39 Х 5.30 П2 7.80
Англия - Чемпионшип 22:00 Куинз Парк Рей 0 Барнсли 0
Еврокубок 22:00 Доломити Энерг 0 Партизан 0
Еврокубок 22:00 Доломити Энерг 0 Партизан 0
Германия - Бундеслига 22:30 Крайльсхайм Ме 0 С.Оливер Баске 0 П1 1.23 П2 4.20
Германия - Бундеслига 22:30 Миттельдойчер 0 Гисен 46-е 0 П1 1.46 П2 2.70
Италия - Серия А 22:45 Беневенто 0 Верона 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.24
Италия - Серия А 22:45 Фиорентина 0 Рома 0 П1 4.00 Х 3.50 П2 2.04
Англия - Чемпионшип 22:45 Шеффилд Уэнсде 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 3.10
Фигурка – в топе, лыжи – на подходе, футбол – в ауте. ТВ-рейтинги за неделю
03 марта 16:13
автор: Олег Чикирис
автор фото: Денис Гладков

Фигурка – в топе, лыжи – на подходе, футбол – в ауте. ТВ-рейтинги за неделю

Обнародованы рейтинги телепередач за прошлую неделю. Результаты удивили.

Сразу четыре спортивные передачи попали в Топ-100 самых смотрибельных программ на прошлой неделе. Все четыре, правда, это трансляции финала Кубка России по фигурному катанию на Первом канале. Понятно, что самый высокий рейтинг – у женщин-одиночниц. Наибольший зрительский интерес вызвало соперничество Валиевой, Туктамышевой, Косторной и компании в произвольной программе: 31-е место с рейтингом 3,1% и долей 10,1%. Короткая программа у женщин набрала рейтинг2,9% с долей 10,0% (37-е место). Воскресное противостояние спортивных пар тоже не прошло незамеченным: произвольная программа заняла 47-е место (рейтинг – 2,7, доля – 9,6), короткая – 52-е (рейтинг – 2,5, доля – 9,7).

Это что касается России. По Москве цифры еще более внушительные. Во-первых, здесь просто больше спортивных программ в топе – семь. К фигурному катанию добавляются сразу три трансляции с чемпионата мира по лыжным видам спорта. Вот они:

63 место. Лыжные гонки. Командный спринт. Женщины. Финал(рейтинг – 2,2, доля – 9,4)

84 место. Лыжные гонки. Командный спринт. Мужчины. Квалификация (рейтинг – 1,9, доля – 8,4)

94 место. Лыжные гонки. Командный спринт. Мужчины. Финал (рейтинг – 1,8, доля – 8,4)

Во-вторых, в столичном рейтинге присутствуют уже два канала – лыжные гонки показывал «Матч ТВ». В-третьих, спортивные передачи у московских зрителей просто выше котируются: в Топ-30 – сразу две трансляции фигурного катания.

А что же футбол, спросите вы? Ведь на прошлой неделе возобновился чемпионат РПЛ! Да и еврокубки идут полным ходом. А футбол – в аутсайдерах. То что он проиграет фигурному катанию было ожидаемо, а вот то что еще будет разгромлен лыжными гонками – удивило. Именно разгромлен, а не просто обыгран: в первой десятке по России – ни одной футбольной трансляции при четырех фигурнокатательных и пяти лыжных. В Москве центральный матч тура «Локомотив» – ЦСКА сумел все-таки пробиться в Топ-10 (это и понятно, играли-то столичные команды), заняв восьмое место и обойдя скиатлон с квалификацией женского спринта. Вот такие кислые результаты для спорта №1. Понятно, что ни у пятничной игры «Тамбов» – «Ротор», ни у воскресной встречи «Ахмата» с «Динамо», которые тоже транслировались на главном «Матче», шансов войти в первую десятку не было априори.

Интересно, кстати, будет посмотреть рейтинги на следующей неделе. Фигурного катания уже не будет, но и сравнивать показатели Первого канала и «Матч ТВ» не совсем корректно. А вот чемпионат мира по лыжным видам продолжится. Как считаете, сможет ли топовый матч РПЛ «Спартак» – «Краснодар» одолеть лыжи? Если даже у Квинси Промесу сотоварищи не получится одолеть Александра Большунова, то редакциям спортивных изданий впору будет озадачиться, стоит ли содержать футбольные отделы или же начать переключаться на виды спорта, упоминание которых раньше вызывало улыбку у главных редакторов.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на 10 летVolvo представил новый электрический авто - кросс - купе Volvo C40 RechargeПлющенко намерен стать "тренером номер один"Норвежец из ЦСКА приехал в Москву и возмутился «сумасшествию»Самая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах«Умер, как великий артист — на сцене». Почему его не спасли?
История любимца болельщиков «Спартака» от первого лица — в проекте «Легенды спорта»
Один из самых неординарных полузащитников в истории нашего футбола Юрий Гаврилов стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Филипп Бланшар: В присутствии Попова постеснялся ответить Бубке, что был пловцом
В 2021 и 2022 годах нас ждут сразу две Олимпиады - летняя в Токио и зимняя в Пекине. А тем временем почти готов к запуску проект Игр будущего - Futurous Games, инициатор которых Филипп Бланшар дал эксклюзивное интервью "Плеймейкеру".
Панарин не нужен, когда есть Бучневич (видео)
Гол и передача Павла Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Баффало» (3:2) в отсутствие Артемия Панарина, который остается вне игры из-за "обвинений в избиении девушки".
Это с ней Мамаева «застукала» жена. Ставка на красоту #17
Ирена Гарсия Морено стала героиней нашей рубрики совершенно неожиданно - до 2 марта 2021 года эту испанку никто не знал, пока сенсационное признание не сделала Алана Мамаева.
Талалаев — о порнофутболе, Боня — о размерах Быстрова, а Губер хейтит финнов. На грани фола #7
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск седьмой.
Андрей Червиченко: В упор не вижу фотошопа на кадре с рукой Мозеса. Это очередная теория заговора
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал "Плеймейкеру" скандал вокруг якобы смонтированной фотографии касания мяча руки Виктора Мозеса, которую РФС использовал при рассмотрении эпизода с пенальти в кубковом матче красно-белых с "Динамо".
Мария Орзул ответила на «футбольный сексизм» Андрея Кобелева
Популярная телеведущая Мария Орзул в своей колонке на "Плеймейкере" вступилась за всех женщин, которым бывший капитан и тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев отказал в праве обсуждать футбол.
Замминистра спорта РФ: Лучший гимн для сборной России записали Слепаков и Шнур
Заместитель министра спорта Андрей Сельский в эксклюзивном интервью "Плеймейкеру" рассказал о лучших отраслевых стартапах 2020 года и том, как совмещает музыку с работой чиновником.
«Чудом успели». Олег Романцев загремел в реанимацию
Утром 2 марта пришли тревожные новости о госпитализации бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Олега Романцева с инфарктом.
Месси и Роналду снова вместе. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Откровенный разговор с главой российского Оргкомитета «Евро-2020» Алексеем Сорокиным

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика