Овечкин - первая звезда, Миранчук забивает, Косторная встречается с Тутберидзе

В 25-м туре Серии А «Аталанта» принимала «Кротоне» и разгромила аутсайдера со счетом 5:1. Алексей Миранчук вышел на поле на 63-й минуте матча, а на 85-й забил классный гол обводящим ударом с передачи Дувана Сапаты. Это второй гол российского полузащитника в Серии А, а всего - пятый в сезоне. «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице, но у идущего четвертым «Ювентуса» - на игру меньше.

В другом матче «Эдмонтон» был разгромлен «Торонто». Звездные лидеры «Ойлерз» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид не забросили ни одной шайбы и набрали на двоих лишь одно очко. Зато отличился российский форвард «Мэйпл Лифс» Илья Михеев, забивший третий гол в сезоне.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встречался с «Бостоном». Александр Овечкин много бросал по воротам Туукки Раска, хитовал и даже два раза был удален с площадки. В общем был очень активен, но не забил. Однако все равно был признан первой звездой матча. Соперники в основное время вообще мало забили: на гол Давида Пастрняка ответил Ларс Эллер. В серии буллитов «столичные» оказались сильнее.

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин тоже вышел на поле во втором тайме в матче «Фиорентины» с «Ромой». Ничем выдающимся российский нападающий не запомнился. «Рома» победила 2:1 и сохраняет шансы на медали, а «Фиорентина» находится уже в пяти очках от зоны вылета.

«МОНАКО» ПРОИГРАЛ «СТРАСБУРУ»

В отличие от россиян, играющих в Италии, Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» в выездном матче со «Страсбуром». Однако матч у полузащитника получился весьма средним, и на 79-й минуте он был заменен. Когда Александра уже не было на поле, «Страсбур» забил победный мяч. Это поражение сильно подпортило шансы «Монако» в борьбе за чемпионский титул: от идущего первым «Лилля» монегасков отделяет уже семь очков.

«МЮ» ИГРАЕТ ВНИЧЬЮ С «КРИСТАЛ ПЭЛАС»

В 29-м туре чемпионата АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Кристал Пэлас» - 0:0. Команда Оле-Гуннара Сульшера продолжает идти на втором месте, правда на пятки манкунианцам наступает «Лестер», у которого на одно очко меньше - 51 против 50. А вот отрыв «МЮ» от лидера и заклятого врага «Манчестер Сити» вырос уже до 14 очков. Сложно представить, что может помешать Хосепу Гвардиоле и компании выиграть очередной чемпионский титул.

КОСТОРНАЯ УХОДИТ ОТ ПЛЮЩЕНКО, НА ОЧЕРЕДИ ЖИЛИНА?

Алена Косторная собирается вернуться к Этери Тутберидзе. Надо сказать, что такое решение фигуристки напрашивалось. После выдающегося прошлого сезона, когда Алена выиграла почти все под руководством Этери Тутберидзе - чемпионат Европы, два этапа и финал Гран-при, в этом сезоне с Евгением Плющенко она не выиграла ничего и даже не попала в состав сборной на чемпионат мира. Ясно, что решение сменить тренера в межсезонье было ошибкой. Впрочем, Косторная не первая - до этого от Тутберидзе уходила, а потом возвращалась Евгения Медведева, и, видимо, не последняя. В финале Кубка России среди юниоров провалилась еще одна новая подопечная Плющенко и старая ученица Тутберидзе - Вероника Жилина. Уже пошли слухи, что она тоже собирается вернуться в «Хрустальный».

Что касается будущего Косторной, то оно определится сегодня: фигуристка проведет переговоры с тренером , по итогам которых Этери Тутберидзе примет решение, стоит ли возобновлять сотрудничество.