ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Турция - Суперлига 16:00 Аланьяспор 0 Гёзтепе 0
Турция - Суперлига 16:00 Касымпаша 0 Трабзонспор 0
КХЛ - плей-офф 17:00 Металлург Мг 0 Барыс 0
Турция - Суперлига 19:00 Фенербахче 0 Антальяспор 0
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 Динамо Мн 0
КХЛ - плей-офф 19:30 Авангард 0 Автомобилист 0
КХЛ - плей-офф 19:30 Динамо М 0 Северсталь 0
Англия - Премьер-лига 21:00 Фулхэм 0 Тоттенхэм Хотс 0
Англия - Премьер-лига 21:00 Вест Бромвич А 0 Эвертон 0
Германия - Бундеслига 21:00 Фрапорт Скайла 0 Раста Фехта 0
Италия - Серия А 22:45 Парма 0 Интер М 0
Кубок Испании 23:00 Леванте 0 Атлетик Б 0
Англия - Премьер-лига 23:15 Ливерпуль 0 Челси 0
Овечкин - первая звезда, Миранчук забивает, Косторная встречается с Тутберидзе
04 марта 09:14
автор: Степан Охотников

Овечкин - первая звезда, Миранчук забивает, Косторная встречается с Тутберидзе

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что случилось в мире спорта за минувшую ночь.

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН ЗВЕЗДИЛ, НО НЕ ЗАБИЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встречался с «Бостоном». Александр Овечкин много бросал по воротам Туукки Раска, хитовал и даже два раза был удален с площадки. В общем был очень активен, но не забил. Однако все равно был признан первой звездой матча. Соперники в основное время вообще мало забили: на гол Давида Пастрняка ответил Ларс Эллер. В серии буллитов «столичные» оказались сильнее.

В другом матче «Эдмонтон» был разгромлен «Торонто». Звездные лидеры «Ойлерз» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид не забросили ни одной шайбы и набрали на двоих лишь одно очко. Зато отличился российский форвард «Мэйпл Лифс» Илья Михеев, забивший третий гол в сезоне.

МИРАНЧУК ЗАБИЛ «КРОТОНЕ»

В 25-м туре Серии А «Аталанта» принимала «Кротоне» и разгромила аутсайдера со счетом 5:1. Алексей Миранчук вышел на поле на 63-й минуте матча, а на 85-й забил классный гол обводящим ударом с передачи Дувана Сапаты. Это второй гол российского полузащитника в Серии А, а всего - пятый в сезоне. «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице, но у идущего четвертым «Ювентуса» - на игру меньше.

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин тоже вышел на поле во втором тайме в матче «Фиорентины» с «Ромой». Ничем выдающимся российский нападающий не запомнился. «Рома» победила 2:1 и сохраняет шансы на медали, а «Фиорентина» находится уже в пяти очках от зоны вылета.

«МОНАКО» ПРОИГРАЛ «СТРАСБУРУ»

В отличие от россиян, играющих в Италии, Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» в выездном матче со «Страсбуром». Однако матч у полузащитника получился весьма средним, и на 79-й минуте он был заменен. Когда Александра уже не было на поле, «Страсбур» забил победный мяч. Это поражение сильно подпортило шансы «Монако» в борьбе за чемпионский титул: от идущего первым «Лилля» монегасков отделяет уже семь очков.

«МЮ» ИГРАЕТ ВНИЧЬЮ С «КРИСТАЛ ПЭЛАС»

В 29-м туре чемпионата АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Кристал Пэлас» - 0:0. Команда Оле-Гуннара Сульшера продолжает идти на втором месте, правда на пятки манкунианцам наступает «Лестер», у которого на одно очко меньше - 51 против 50. А вот отрыв «МЮ» от лидера и заклятого врага «Манчестер Сити» вырос уже до 14 очков. Сложно представить, что может помешать Хосепу Гвардиоле и компании выиграть очередной чемпионский титул.

КОСТОРНАЯ УХОДИТ ОТ ПЛЮЩЕНКО, НА ОЧЕРЕДИ ЖИЛИНА?

Алена Косторная собирается вернуться к Этери Тутберидзе. Надо сказать, что такое решение фигуристки напрашивалось. После выдающегося прошлого сезона, когда Алена выиграла почти все под руководством Этери Тутберидзе - чемпионат Европы, два этапа и финал Гран-при, в этом сезоне с Евгением Плющенко она не выиграла ничего и даже не попала в состав сборной на чемпионат мира. Ясно, что решение сменить тренера в межсезонье было ошибкой. Впрочем, Косторная не первая - до этого от Тутберидзе уходила, а потом возвращалась Евгения Медведева, и, видимо, не последняя. В финале Кубка России среди юниоров провалилась еще одна новая подопечная Плющенко и старая ученица Тутберидзе - Вероника Жилина. Уже пошли слухи, что она тоже собирается вернуться в «Хрустальный».

Что касается будущего Косторной, то оно определится сегодня: фигуристка проведет переговоры с тренером , по итогам которых Этери Тутберидзе примет решение, стоит ли возобновлять сотрудничество.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Lexus IS 500 F Sport Performance получил атмосферный V8Мария Сотскова дисквалифицирована на 10 летОпределился последний участник Кубка России 2020/21Самая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинахКосторная отреагировала на слухи о возвращении к Тутберидзе«Краснодар» исключил Сафонова из заявки на сезон в РПЛ
Стратегия ставок против серий: на каких командах России и Европы проще заработать
В ставках на футбол игроки нередко следуют "принципу догона", отталкиваясь от того, что любая серия (побед, ничьих, поражений) рано или позно закончится. "Плеймейкер" проанализировал Топ-5 чемпионатов и РПЛ, чтобы понять: для каких команд выгоднее всего применять подобную стратегию.
Мистика от Овечкина: ноль очков, два удаления и звание лучшего
В выездном матче НХЛ «Вашингтон» в серии буллитов одолел «Бостон» (2:1), в капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой.
«У Косторной было много негатива к Тутберидзе». Леонова – о возможном громком камбэке
Известная фигуристка Алена Леонова прокомментировала «Плеймейкеру» информацию о возможном возвращении Алены Косторной от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.
ЦСКА считают фаворитом Кубка. Но армейцы могут срезаться уже на Туле в четвертьфинале
3 марта состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка России (матчи пройдут 7 и 8 апреля). "Плеймейкер" предлагает предварительный расклад в парах, пока букмекеры еще не выставили свои коэффициенты.
История любимца болельщиков «Спартака» от первого лица — в проекте «Легенды спорта»
Один из самых неординарных полузащитников в истории нашего футбола Юрий Гаврилов стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Филипп Бланшар: В присутствии Попова постеснялся ответить Бубке, что был пловцом
В 2021 и 2022 годах нас ждут сразу две Олимпиады - летняя в Токио и зимняя в Пекине. А тем временем почти готов к запуску проект Игр будущего - Futurous Games, инициатор которых Филипп Бланшар дал эксклюзивное интервью "Плеймейкеру".
Панарин не нужен, когда есть Бучневич (видео)
Гол и передача Павла Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Баффало» (3:2) в отсутствие Артемия Панарина, который остается вне игры из-за "обвинений в избиении девушки".
Это с ней Мамаева «застукала» жена. Ставка на красоту #17
Ирена Гарсия Морено стала героиней нашей рубрики совершенно неожиданно - до 2 марта 2021 года эту испанку никто не знал, пока сенсационное признание не сделала Алана Мамаева.
Талалаев — о порнофутболе, Боня — о размерах Быстрова, а Губер хейтит финнов. На грани фола #7
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск седьмой.
Андрей Червиченко: В упор не вижу фотошопа на кадре с рукой Мозеса. Это очередная теория заговора
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал "Плеймейкеру" скандал вокруг якобы смонтированной фотографии касания мяча руки Виктора Мозеса, которую РФС использовал при рассмотрении эпизода с пенальти в кубковом матче красно-белых с "Динамо".
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Откровенный разговор с главой российского Оргкомитета «Евро-2020» Алексеем Сорокиным

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика