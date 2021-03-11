«Ливерпуль» - в 1/4, Капризов опять забивает, Федерер возвращается

«Манчестер Сити» не позволяет усомниться в том, что чемпионский титул этого сезона достанется подопечным Хосепа Гвардиолы. В перенесенном матче 33-го тура английской премьер-лиги «Сити» дома разгромил «Саутгемптон» - 5:2. По два мяча в ворота «святых» забили Кевин де Брейне и Рияд Марез, еще один гол - на счету Илкая Гюндогана. Теперь после 29 проведенных игр в активе «Мансити» стало 68 очков. На втором месте - соседи из «Манчестер Юанйтед», у которых 54 очка и матч в запасе. Тройку лидеров с 53 очками после 28 игр замыкает «Лестер».

В тени поражения и вылета «Барселоны» с Лионелем Месси из розыгрыша Лиги чемпионов остался второй матч вчерашнего дня. «Ливерпуль» в Будапеште обыграл «Лейпциг» , как и в первой игре - счет 2:0 в пользу английского клуба. На этот раз голы в составе мерсисайдцев на счету Мохамеда Салаха и Садьо Мане. Таким образом, «Ливерпуль» вслед за «ПСЖ» дортмундской «Боруссией» и «Порту» вышел в четвертьфинал главного еврокубка. Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет в следующую пятницу, 19 марта.

В Испании в перенесенном матче 18-го тура лидер чемпионата «Атлетико» принимал «Атлетик» из Бильбао. Хозяева пропустили первыми - гол на счету Икера Муниаина, который отличился на 21-й минуте. Однако еще в первом тайме команда Диего Симеоне сумела отыграться: мяч «в раздевалку» забил Маркос Льоренте. Победный жегол с пенальти провел Луис Суарес - 2:1 в пользу мадридцев. На счету уругвайца теперь 18 голов, что всего на один меньше, чем у Лионеля Месси. А вот в турнирной таблице «Атлетико» опережает «Барселону» уже на шесть очков - соответственно 62 и 56. На третьем месте - «Реал» (54 очка).

КАПРИЗОВ ЗАБИЛ «ВЕГАСУ»

В «Миннесоте» у Кирилла Капризова сложилась отличная связка с Матсом Зукарелло. Редкая встреча проходит, чтобы эта пара не набрала очков за результативность. На 41-й минуте матча с «Вегасом» россиянин забил свою седьмую шайбу в сезоне с передачи норвежца и Ника Бьюгстада. Это уже 20-е очко Капризова в сезоне (7+13). «Миннесота» победила 4:3.

В другом матче дня «Эдмонтон» разгромил «Оттаву» - 7:1. Евгений Дадонов забросил единственную шайбу «сенаторов» под занавес матча. Она стала юбилейной, 100-й, для российского форварда в НХЛ.

ФЕДЕРЕР СЫГРАЛ ПЕРВЫЙ МАТЧ ЗА ГОД С ЛИШНИМ

На турнире АТР в Дохе Роджер Федерер, которому в августе исполнится 40 лет, обыграл британца Дэна Эванса - 7:6, 3:6, 7:5. Швейцарец не выходил на корт в официальных матчах больше 400 дней - после прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии. Открытие нынешнего Australian Open Аслан Карацев уступил во втором круге турнира в столице Катара австрийцу Доминику Тиму - 6:7, 6:3, 6:2. А вот соперник Андрей Рублева Ришар Гаске снялся из-за травмы, и россиянин без борьбы вышел в четвертьфинал, где сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.