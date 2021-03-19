Девушка дня. Елена Куличенко - прыгунья в высоту, меняющая российское гражданство на кипрское

18-летняя Елена Куличенко является мастером спорта по легкой атлетике. Ее личный рекорд в прыжках в высоту составляет 1,87 метра. Данного результата она добилась в 2017 году, благодаря чему завоевала серебряную медаль Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьоре (Венгрия).

В 2019 Елена получила от WA нейтральный статус и приняла участие в двух международных турнирах – в Польше она заняла шестое место c результатом 1,78 метра, а в Греции – пятая строчка (1,82).

Вчера, 18 марта 2021 года, стало известно, что Куличенко приняла решение сменить спортивное гражданство с российского на кипрское.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KULICHENKO ELENA (@kulichenko_elena)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KULICHENKO ELENA (@kulichenko_elena)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KULICHENKO ELENA (@kulichenko_elena)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KULICHENKO ELENA (@kulichenko_elena)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KULICHENKO ELENA (@kulichenko_elena)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KULICHENKO ELENA (@kulichenko_elena)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KULICHENKO ELENA (@kulichenko_elena)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KULICHENKO ELENA (@kulichenko_elena)