Девушка дня. Елена Куличенко - прыгунья в высоту, меняющая российское гражданство на кипрское

18-летняя Елена Куличенко является мастером спорта по легкой атлетике. Ее личный рекорд в прыжках в высоту составляет 1,87 метра. Данного результата она добилась в 2017 году, благодаря чему завоевала серебряную медаль Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьоре (Венгрия).
В 2019 Елена получила от WA нейтральный статус и приняла участие в двух международных турнирах – в Польше она заняла шестое место c результатом 1,78 метра, а в Греции – пятая строчка (1,82).
Вчера, 18 марта 2021 года, стало известно, что Куличенко приняла решение сменить спортивное гражданство с российского на кипрское.
источник: «Советский спорт»