Об искренности и быдлячестве. Реплика Николая Яременко

Симпатичны люди, когда только попадают в юношеском возрасте в состав сборной. Такое милое сочетание скромности и своего рода непосредственности. Спрашивают у 19-летнего парня Максима Мухина, только-только призванного в сборную, какие матчи сборной он помнит – он честно говорит, что ничего не помнит, кроме последних поражений. Да у него время-то идет совсем иначе, чем у вас, тех, кто помнит, как мы первый Кубок Европы недавно выигрывали.

Я ничего не придумал, можете целиком видео с ним посмотреть – оно везде разошлось.

Это искренность. И этой искренностью парень-то и хорош. Потом научится шаблонным ответам. Потом ему расскажут, как быть с теми, кто задаёт вопросы. Потом научится думать, что журналисты, болельщики, таксисты, официанты – это все сплошь обслуга. Но это будет потом.

Все видели на прошлой неделе быдлячество со стороны футболиста «Урала» Игоря Калинина, который, обидевшись на понятный всем сленговый термин, означающий искусство дриблинга, хамил и по-уличному «тыкал» в прямом эфире тележурналисту Александру Неценко.

И даже когда журналист чуть позже перед ним извинился (хотя, на мой взгляд, напрасно – извиняться надо за слова, а не за их восприятие собеседником), добавил: «Он извинился, а так бы я ему, как во дворе, в рожу дал».

Дружочек, так играй во дворе. Там делай что хочешь – и получай по роже тоже, если не успеешь увернуться. А вот если ты во взрослом футболе, то извини, тут немного другие правила. В том числе правила коммуникаций. И журналист – не обслуга. Точнее, да, немного обслуга в каком-то смысле. Но не твоя, а – зрителя, читателя, болельщика. И ничего обидного тебе журналист не сказал. Обидна тебе должна быть твоя игра, которая была до такой степени уныла и невыразительна, что стала предметом для послематчевого анализа. Вот и все.

А быдлячество оно оттуда и произрастает, что клубы, их пресс-службы зачастую относятся ко всем, как к обслуге. Я тут у серьезных, уважаемых людей, которые когда-то уважаемыми спортивными журналистами в старину работали, прочитал по итогам всей этой истории, что журналисты сами виноваты, что вопросы не такие задают, а футболисты же в состоянии аффекта, надо заранее договариваться о формулировках. То есть журналист не должен делать беседу интересной для зрителя, он должен говорить о том, что в клубе или где-то еще прикажут.

В Москве на улицах активно ходят баскетболисты. Переходят дорогу в неположенных местах. Ну как в неположенных?

Они спортсмены, поэтому ищут кратчайший путь под кольцо, как Никита Шабалкин на этом видео. Пробежки нет. Фол с его стороны неочевиден. А вот таксист – та же обслуга, что и журналисты – сыграл корпусом, поэтому будет дисквалифицирован.

Так о чем мы там? Об искренности. Она ведь во всем важна. В том числе в рассказе о тех или иных событиях. Не раз приходилось от серьезных редакторов и руководителей СМИ слышать, что сегодняшняя пресса давно стоит перед развилкой: многие до сих пор думают, будто есть отдельные темы для соцсетей и отдельные – для этих самых СМИ. Они пересекаются, но совершенно не обязательно накладываются друг на друга. И мне кажется, это ошибка. Потребителя не обманешь. Если он интересуется чем-то, прочтет – что в соцсетях, что в газете. Стилистика, может быть, чуть-чуть отличаться будет. Мне безумно приятно, что в спортивную «телегу» пришли буквально только что два таких мэтра, что хочется их читать еще и еще – Сергей Микулик и Елена Вайцеховская. Один с каналом «Пока при памяти», другая – с «Тележенькой от Вайцеховской». Там читаешь любые истории – и эффект того, что просто слушаешь их. По-разному. С Микуликом – словно долгий разговор, когда и бутылка закончилась, за другой бежать глупо, потому что – тебе рассказывают же. Поэтому достаешь из шкафа какую-то бутыль с грузинской чачей, оставшейся от Отарика и пьешь уже ее. И не понимаешь из несвязного уже рассказа, сам ли Микулик был свидетелем описываемой истории, или творчески доносит чей-то пересказ.

А у Вайцеховской – напротив, краткие истории. По-хорошему дамский рассказ, когда излагающая все уже поняла, разобралась, хотя и допускает, что у вас тоже может быть мнение. Желательно, такое же. Шучу, конечно. Елена – мегапрофи. И подмечает она в спорте то, мимо чего другие пройдут. И это замечание одним-двумя мазками столько скажет о людях спорта! Вот, например, история о современных фигурнокатательных нравах.

Из заведомых сожалений применительно к чемпионату мира в Стокгольме, платье Саши Трусовой, в котором она НЕ будет катать короткую программу. Редкий случай, когда попадание в костюм оказывается настолько удачным. До такой степени, что даже дизайнер наряда не удержалась от страстного порыва снять пенки с собственного величия — начала предлагать «платье как у Трусовой» всем желающим. По словам тех, кто в теме, именно это стало причиной отказа от услуг. А заодно и от платья.

Ни один закадровый комментарий во время проката от Тарасовой и от кого угодно другого из великих столько не скажет о том, что происходит, сколько эти штрихи.