Футбол проигрывает даже плохому биатлону. Это катастрофа 

По данным »Медиаскопа» в Топ-100 программ с 15 по 21 марта вошли две спортивные трансляции. Под номером 88 с рейтингом 1,6%, долей 5,3% и охватом 3,2% значится »Биатлон. Кубок мира. Мужской масс-старт». Сразу следом за ним идет футбол - центральный матч 23-го тура чемпионата страны между ЦСКА и «Зенитом» (рейтинг - 1,6%, доля 5,4%, охват - 3,1%).

На прошлой неделе было шесть биатлонных трансляций и три - футбольные. Из матчей 23-го тура основной канал «Матч ТВ» помимо встречи армейцев с лидерами чемпионата показывал игру «Ротора» с «Ростовом» и «Спартака» с «Уралом». Вот Топ-10 спортивных передач недели:

Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2020-2021 (ЦСКА (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург)) Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины #новости на Матч ТВ Биатлон с Дмитрием Губерниевым Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2020-2021 (Спартак (Москва) - Урал (Екатеринбург)) Сегодня. (23:30). Спорт. НТВ

Как видно, биатлон победил футбол с разгромным счетом. Пять из шести трансляций с этапа Кубка мира в Остерсунде, а также программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» попали в первую десятку. Конечно, можно сделать скидку на то, что это был последний этап Кубка мира, и, возможно, болельщики хотели насладиться напоследок биатлоном мирового класса. Однако, эта версия вряд ли жизнеспособна из-за отвратительных результатов россиян на протяжении всего сезона. Как сказала Лариса Куклина, она хотела бы вычеркнуть его из памяти, и многие российские болельщики готовы подписаться под этими словами.

Конечно, кто-то просто любит биатлон и в том же мужском масс-старте интересовался борьбой за Большой хрустальный глобус между Йоханнесом Бё и Стурлой Легрейдом. Однако, согласитесь, таких не много, а второе место Эдуарда Латыпова стало приятным, но все же сюрпризом, притом огромным. А еще - лучшим личным результатом спортсмена в карьере.

Низкие рейтинги отечественного футбола продолжают удивлять и настораживать. Матч ЦСКА и «Зенита» - первой и третьей команд РПЛ - не смог обойти рядовую биатлонную гонку. Рейтинг матча »Спартака» - за гранью добра и зла (рейтинг - 0,9%, доля 3,2%, охват - 3,3%). Вот вам и »народная команда».