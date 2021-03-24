ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧМ-2022 - Европа не начался Эстония 0 Чехия 0 П1 25.0 Х 12.0 П2 1.10
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Словения 0 Хорватия 0 П1 4.70 Х 3.60 П2 1.83
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Сербия 0 Ирландия 0 П1 1.73 Х 3.50 П2 5.80
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Гибралтар 0 Норвегия 0 П1 60.0 Х 26.0 П2 1.02
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Бельгия 0 Уэльс 0 П1 1.33 Х 5.30 П2 10.5
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Финляндия 0 Босния и Герце 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.75
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Мальта 0 Россия 0 П1 23.0 Х 10.5 П2 1.13
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Португалия 0 Азербайджан 0 П1 1.04 Х 19.0 П2 45.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Франция 0 Украина 0 П1 1.29 Х 6.00 П2 12.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Кипр 0 Словакия 0 П1 4.90 Х 3.50 П2 1.83
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Латвия 0 Черногория 0 П1 5.70 Х 3.20 П2 1.82
Футбол проигрывает даже плохому биатлону. Это катастрофа 
24 марта 20:30
автор: Олег Чикирис

Футбол проигрывает даже плохому биатлону. Это катастрофа 

Опубликованы рейтинги телепрограмм за прошлую неделю. 

По данным »Медиаскопа» в Топ-100 программ с 15 по 21 марта вошли две спортивные трансляции. Под номером 88 с рейтингом 1,6%, долей 5,3% и охватом 3,2% значится »Биатлон. Кубок мира. Мужской масс-старт». Сразу следом за ним идет футбол - центральный матч 23-го тура чемпионата страны между ЦСКА и «Зенитом» (рейтинг - 1,6%, доля 5,4%, охват - 3,1%).

На прошлой неделе было шесть биатлонных трансляций и три - футбольные. Из матчей 23-го тура основной канал «Матч ТВ» помимо встречи армейцев с лидерами чемпионата показывал игру «Ротора» с «Ростовом» и «Спартака» с «Уралом». Вот Топ-10 спортивных передач недели:

  1. Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
  2. Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2020-2021 (ЦСКА (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург))
  3. Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
  4. Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
  5. Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
  6. #новости на Матч ТВ
  7. Биатлон с Дмитрием Губерниевым
  8. Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
  9. Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2020-2021 (Спартак (Москва) - Урал (Екатеринбург))
  10. Сегодня. (23:30). Спорт. НТВ

Как видно, биатлон победил футбол с разгромным счетом. Пять из шести трансляций с этапа Кубка мира в Остерсунде, а также программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» попали в первую десятку. Конечно, можно сделать скидку на то, что это был последний этап Кубка мира, и, возможно, болельщики хотели насладиться напоследок биатлоном мирового класса. Однако, эта версия вряд ли жизнеспособна из-за отвратительных результатов россиян на протяжении всего сезона. Как сказала Лариса Куклина, она хотела бы вычеркнуть его из памяти, и многие российские болельщики готовы подписаться под этими словами.

Конечно, кто-то просто любит биатлон и в том же мужском масс-старте интересовался борьбой за Большой хрустальный глобус между Йоханнесом Бё и Стурлой Легрейдом. Однако, согласитесь, таких не много, а второе место Эдуарда Латыпова стало приятным, но все же сюрпризом, притом огромным. А еще - лучшим личным результатом спортсмена в карьере.

Низкие рейтинги отечественного футбола продолжают удивлять и настораживать. Матч ЦСКА и «Зенита» - первой и третьей команд РПЛ - не смог обойти рядовую биатлонную гонку. Рейтинг матча »Спартака» - за гранью добра и зла (рейтинг - 0,9%, доля 3,2%, охват - 3,3%). Вот вам и »народная команда».

Хотелось бы после этого послушать одного бывшего тренера, который сейчас заседает в Думе и неплохо себя чувствует (да хранит его Святой Георгий). Он постоянно, в последний раз - меньше года назад, поднимает вопрос о том, что за телеправа российским клубам недоплачивают, что они должны стоить в сотни (!!!) раз больше. Интересно, как такое приходит человеку в голову? И как он участвует в принятии законов страны, если настолько далек от реальности? Но это тема для другого исследования.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стали известны результаты жеребьевки короткой программы у мужчин на ЧМSeat показал первые снимки электромобиля TavascanИвица Олич рассказал о своей предстоящей работе в ЦСКА"Увольнение" Березуцкого: в ЦСКА сделали заявлениеАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиТрусова трижды упала на тренировке в Стокгольме: и вот почему
«Никто не знает, зря или не зря». Слуцкая — о переходе Трусовой к Плющенко
Знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась с "Плеймейкером" впечатлениями от короткой программы девушек на ЧМ-2021 в Стокгольме.
«База» Чена, надбавки Ханю, четверной сальхов Коляды. Все интриги мужского турнира ЧМ-2021
После короткой программы у женщин переключаем внимание на состязания мужчин, которые вступят в борьбу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме 25 марта. Нас ждет захватывающее зрелище.
Хорошая новость перед матчем России с Мальтой: Дзюба — главный спец по карликам
24 марта сборная России проведет стартовый матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (начало игры - в 22:45).
Аня и Саша поспорят за трон Загитовой. Расклад и расписание ЧМ-2021 у фигуристок
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 — 28 марта). Рассказываем о турнире одиночниц.
Схватка Россия — Китай и супершанс для танцоров. Расклад и расписание ЧМ-2021 у дуэтов
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 — 28 марта). Рассказываем о турнирах спортивных пар и в танцах на льду.
Цель Коляды — бронза, Чен и Ханю — космос. Расклад и расписание ЧМ-2021 у фигуристов
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 - 28 марта). Рассказываем о турнире мужчин-одиночников.
Финита ля комедия. «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина
У Александра Кокорина будет новый тренер. Возможно, появится и новый клуб.
«Вряд ли Олич сразу поможет ЦСКА, если он не Гарри Поттер». Сергей Жуков — о любимом клубе
Бессменный лидер группы "Руки Вверх!" и давний болельщик ЦСКА Сергей Жуков не ждет чудес от нового главного тренера армейцев Ивицы Олича.
Реклама, хобби, указ Путина. В Англии запутались, зачем Абрамович купил «Челси»
Владелец «Челси» Роман Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина», в которой утверждается, что сделка по приобретению клуба была совершена по указанию президента России.
54 оттенка «русского футбола». Как сборная России стала чемпионом мира… по смене одежки
После презентации новой гостевой формы, которую российские футболисты будут использовать в матчах Евро, наша сборная побила свой же мировой рекорд по переменам в гардеробе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Чем интересна Мальта, где Россия сыграет 24 марта с местной сборной

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика