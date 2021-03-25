Украина играет вничью с Францией, Словения побеждает Хорватию, Зайцев забивает с передачи Зуба

УКРАИНА НА ВЫЕЗДЕ СЫГРАЛА ВНИЧЬЮ С ЧЕМПИОНАМИ МИРА

В первом матче отбора к ЧМ-2022 по футболу на «Стад де Франс» забивали только французы. Счет в матче на 19-й минуте открыл Антуан Гризманн, а на 57-й - защитник Преснель Кимпембе отправил мяч в свои ворота. Интересно, что сборную Украины на поле с капитанской повязкой вывел полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. 24-летний футболист стал самым молодым капитаном в истории своей сборной, до вчерашнего дня таковым являлся Анатолий Тимощук.

СЛОВЕНЦЫ ПОБЕДИЛИ ХОРВАТИЮ

Неудачно в отборе к чемпионату мира по футболу 2022 года стартовали и вице-чемпионы мира хорваты. В первом туре они уступили на выезде словенцам - 0:1 (гол на 15-й минуте забил Санди Ловрич). Таким образом, таблицу группы Н возглавила сборная России, у которой лучше, чем у Словении разница забитых и пропущенных мячей. В третьем матче в нашей группе Кипр дома сыграл вничью со Словакией - 0:0.

КАПРИЗОВ НАБРАЛ 26-е ОЧКО, ЗАЙЦЕВ ЗАБИЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» одолела «Анахайм» - 3:2. Таким образом, «Уайлд» обновили клубный рекорд, продлив победную домашнюю серию до 10 игр. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прервал трехматчевую серию без очков, сделав голевую передачу. На счету россиянина теперь 26 баллов за результативность в 31 игре.

После матча пришла новость о том, что ряды «Анахайма» пополнит форвард «Тампы» Александр Волков. «Лайтнинг» обменяли его на нападающего Антуана Морана.

Отличились россияне и в матче «Оттава» - «Калгари». «Сенаторы» победили 3:1, а весомый вклад в победу внесли наши хоккеисты: сначала Евгений Дадонов отдал пас на Джоша Норриса, который сравнял счет, а потом Никита Зайцев забросил первую шайбу в сезоне с передачи Артема Зуба.