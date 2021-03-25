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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Еврокубок 19:00 Локомотив-Куба 0 УНИКС 0 П1 1.50 П2 2.60
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 2.06 Х 3.50 П2 3.50
ЧМ-2022 - Европа 20:00 Израиль 0 Дания 0 П1 5.10 Х 3.80 П2 1.73
ЧМ-2022 - Европа 20:00 Болгария 0 Швейцария 0 П1 7.20 Х 4.30 П2 1.50
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Швеция 0 Грузия 0 П1 1.29 Х 5.50 П2 12.5
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Испания 0 Греция 0 П1 1.16 Х 7.90 П2 21.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Шотландия 0 Австрия 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.28
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Румыния 0 Северная Макед 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.50
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Молдавия 0 Фарерские остр 0 П1 2.55 Х 3.00 П2 3.20
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Германия 0 Исландия 0 П1 1.12 Х 10.0 П2 23.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Венгрия 0 Польша 0 П1 4.00 Х 3.30 П2 2.07
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Англия 0 Сан-Марино 0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Италия 0 Северная Ирлан 0 П1 1.16 Х 7.70 П2 23.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Андорра 0 Албания 0 П1 14.5 Х 5.40 П2 1.28
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Лихтенштейн 0 Армения 0 П1 12.0 Х 5.10 П2 1.32
Украина играет вничью с Францией, Словения побеждает Хорватию, Зайцев забивает с передачи Зуба
25 марта 09:14
автор: Степан Охотников

Украина играет вничью с Францией, Словения побеждает Хорватию, Зайцев забивает с передачи Зуба

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что случилось в мире спорта за ночь.

УКРАИНА НА ВЫЕЗДЕ СЫГРАЛА ВНИЧЬЮ С ЧЕМПИОНАМИ МИРА

В первом матче отбора к ЧМ-2022 по футболу на «Стад де Франс» забивали только французы. Счет в матче на 19-й минуте открыл Антуан Гризманн, а на 57-й - защитник Преснель Кимпембе отправил мяч в свои ворота. Интересно, что сборную Украины на поле с капитанской повязкой вывел полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. 24-летний футболист стал самым молодым капитаном в истории своей сборной, до вчерашнего дня таковым являлся Анатолий Тимощук.

СЛОВЕНЦЫ ПОБЕДИЛИ ХОРВАТИЮ

Неудачно в отборе к чемпионату мира по футболу 2022 года стартовали и вице-чемпионы мира хорваты. В первом туре они уступили на выезде словенцам - 0:1 (гол на 15-й минуте забил Санди Ловрич). Таким образом, таблицу группы Н возглавила сборная России, у которой лучше, чем у Словении разница забитых и пропущенных мячей. В третьем матче в нашей группе Кипр дома сыграл вничью со Словакией - 0:0.

КАПРИЗОВ НАБРАЛ 26-е ОЧКО, ЗАЙЦЕВ ЗАБИЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» одолела «Анахайм» - 3:2. Таким образом, «Уайлд» обновили клубный рекорд, продлив победную домашнюю серию до 10 игр. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прервал трехматчевую серию без очков, сделав голевую передачу. На счету россиянина теперь 26 баллов за результативность в 31 игре.

После матча пришла новость о том, что ряды «Анахайма» пополнит форвард «Тампы» Александр Волков. «Лайтнинг» обменяли его на нападающего Антуана Морана.

Отличились россияне и в матче «Оттава» - «Калгари». «Сенаторы» победили 3:1, а весомый вклад в победу внесли наши хоккеисты: сначала Евгений Дадонов отдал пас на Джоша Норриса, который сравнял счет, а потом Никита Зайцев забросил первую шайбу в сезоне с передачи Артема Зуба.

«ЗЕНИТ» НЕ СМОГ ВЫЙТИ В ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

В полуфинале волейбольной Лиги чемпионов казанский «Зенит» обыграл на выезде польскую «Заксу» 3:2, буквально на зубах вырвав победы в четвертом и пятом сетах. Однако для того, чтобы выйти в финал главного еврокубка этого оказалось мало. Дело в том, что в первом матче в Казани российский клуб уступил с тем же счетом, и для определения победителя в противостоянии потребовался «золотой сет». В нем со счетом 15:13 сильнее оказались поляки. В финале «Закса» сыграет с итальянским «Трентино».

САМСОНОВА И КАЛИНСКАЯ ВЫШЛИ ВО ВТОРОЙ КРУГ ТУРНИРА В МАЙАМИ

Анна Калинская одержала победу над румынкой Ириной Бегу - 6:4, 7:6, а Людмила Самсонова была сильнее итальянки Камилы Джорджи - 6:2, 6:4. Во втором круге Калинская сыграет с хорваткой Петрой Мартич, а Самсонова - с Кики Бертенс из Нидерландов.

А вот Светлана Кузнецова, Анна Блинкова и Анастасия Потапова покидают турнир: первая уступила француженке Ализе Корне - 6:2, 2:6, 1:6, вторая - чешке Барборе Крейчиковой - 1:6, 6:3, 3:6, третья - австралийке Айле Томлянович - 5:7, 0:6.

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Чем интересна Мальта, где Россия сыграет 24 марта с местной сборной

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