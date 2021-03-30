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Товарищеские матчи (сборные) 16:00 Иран 0 Сирия 0 П1 1.32 Х 5.20 П2 9.70
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Кипр 0 Словения 0 П1 5.80 Х 3.70 П2 1.69
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Иордания 0 Бахрейн 0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Азербайджан 0 Сербия 0 П1 9.70 Х 4.50 П2 1.41
Испания - Сегунда 20:00 Алькоркон 0 Овьедо 0 П1 3.10 Х 2.75 П2 2.75
Испания - Сегунда 20:30 Малага 0 Альмерия 0 П1 3.50 Х 3.10 П2 2.28
Товарищеские матчи (сборные) 21:30 Катар 0 Ирландия 0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Турция 0 Латвия 0 П1 1.13 Х 9.40 П2 22.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Уэльс 0 Чехия 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Бельгия 0 Беларусь 0 П1 1.07 Х 12.5 П2 44.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Черногория 0 Норвегия 0 П1 4.40 Х 3.70 П2 1.86
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Гибралтар 0 Нидерланды 0 П1 47.0 Х 40.0 П2 1.01
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Хорватия 0 Мальта 0 П1 1.06 Х 14.0 П2 47.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Люксембург 0 Португалия 0 П1 27.0 Х 9.40 П2 1.12
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Словакия 0 Россия 0 П1 4.80 Х 3.40 П2 1.90
Испания - Сегунда 22:00 Понферрадина 0 УД Логроньес 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.14 Х 3.00 П2 4.10
Товарищеские матчи (сборные) 23:00 Коста-Рика 0 Мексика 0 П1 5.70 Х 3.30 П2 1.74
Дмитрию Егорову – лучи поддержки!
30 марта 15:28
автор: Николай Яременко

Дмитрию Егорову – лучи поддержки!

Главный редактор поддержал бывшего сотрудника «Советского спорта», машину которого минувшей ночью сожгли неизвестные.

Дима Егоров - журналист новой формации, представитель абсолютно нового поколения. Он не устраивает какие-то бессмысленные «казни», призванные исключительно потешить закомплексованное самолюбие пишущего. Он пишет именно хорошие тексты, берет яркие интервью, рушит традиционные шаблоны и границы, которые разделяли обычно журналиста и его героев.

Не все они, если честно, мне нравятся. Не все его манеры мне близки. Ну и что? Это мое субъективное мнение. Есть хорошее правило: не нравится – не смотри, не читай. Но он - журналист. А значит, он в любом случае работает на наше благо. На наше право знать больше, видеть иначе и менять какие-то вещи или отношение к ним. Как люди выходили на улицы ради поддержки Charlie Hebdo, помните? Они могли не разделять позицию редакции, позицию конкретных карикатуристов, но они выходили поддержать именно журналистов, заявить, что на них нападать нельзя. Потому что тем самым они защищали свои права.

С Димой - та же история. Не надо давать ему советы, что, мол, страховкой машины следовало вовремя обзаводиться. Советы давайте другим инстанциям свою работу делать и подлецов-поджигателей искать.

Правильно пишут весь вчерашний день коллеги: любой хейт должен оставаться только в пределах интернета. На уровне комментариев и гневных репостов.

Рассказывать, что это случайность, что это пироманьяк какой-то – не надо. На видео прекрасно видно, как человек идет совершенно к конкретной машине и делает все уверенно и быстро.

Диме – наши искренние лучи поддержки. Держаться, не бояться и ни в коем случае не изменять себе!

Я/МЫ ДИМА ЕГОРОВ

источник: «Советский спорт»
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