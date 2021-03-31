ТВ-рейтинги: Щербакова побила рекорд года. Футбольная сборная - не конкурент

Как всегда, «фигурномания» достигла пика во время женской произвольной программы, обернувшейся полной «оккупацией» пьедестала ЧМ нашими девушками. По данным компании «Медиаскоп», исследующей ТВ-аудиторию в российских городах с населением от ста тысяч жителей, за катанием Анной Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой в прямом эфире наблюдало около трех миллионов человек - более четырех процентов от всех телезрителей страны.

Это новый рекорд спортивного года. Предыдущее достижение также принадлежало фигуристам и было установлено в феврале на «Кубке Первого канала». По абсолютному рейтингу разница, правда, невелика - всего 0,2%. Но если посмотреть на так называемую долю – процент от телевизоров, включенных в конкретное время суток, - то здесь цифры стокгольмской трансляции производят сильное впечатление: 17,1%, то есть, каждый шестой ТВ-экран по России!

Это уже близко к показателям битвы Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – у них тогда было 18,4 при рейтинге 4,8. Кстати, среди поздних передач минувшей недели женская «фигурка», завершившаяся в пятницу после полуночи по московскому времени, уверенно лидирует, опережая сериалы и ток-шоу на всех каналах.

Сборной России по футболу, в последние дни марта начавшей отборочный турнир чемпионата мира-2022, в этом смысле не повезло – команда Станислава Черчесова угодила под ледовый каток. Стартовая игра на Мальте, из-за которой Первому каналу пришлось в тот день показывать фигуристов в записи (все-таки футбольный ЧМ – затяжная история с серьезными обязательствами, не чета пятидневному «блицу» в Стокгольме), нашу публику не вдохновил, не дотянув и до двух процентов. Субботний матч со Словенией смотрели намного лучше, но и он проиграла не только женской произвольной, но даже танцам на льду, которые транслировали на том же Первом через два часа после футбола.

Теперь в топ-10 годового хит-парада «фигурка» занимает семь мест (у футбола, хоккея и биатлона – только по одному), включая четыре первых. И в середине апреля нас ждет еще один чемпионат мира – командный, где Щербаковой, Туктамышевой и другим любимицам российских домохозяек предстоит кататься не за себя, а исключительно за страну. Интересно, какими получатся рейтинги - ведь этот ЧМ принимает Япония, и для нашего зрителя соревнования будут идти утром и днем, с девяти до трех часов по московскому.