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ТВ-рейтинги: Щербакова побила рекорд года. Футбольная сборная - не конкурент
31 марта 16:50
автор: Лев Тигай

ТВ-рейтинги: Щербакова побила рекорд года. Футбольная сборная - не конкурент

Опубликованы телерейтинги минувшей недели. Среди спортивных программ лидируют трансляции из Стокгольма, где проходил чемпионат мира по фигурному катанию.

Как всегда, «фигурномания» достигла пика во время женской произвольной программы, обернувшейся полной «оккупацией» пьедестала ЧМ нашими девушками. По данным компании «Медиаскоп», исследующей ТВ-аудиторию в российских городах с населением от ста тысяч жителей, за катанием Анной Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой в прямом эфире наблюдало около трех миллионов человек - более четырех процентов от всех телезрителей страны.

Это новый рекорд спортивного года. Предыдущее достижение также принадлежало фигуристам и было установлено в феврале на «Кубке Первого канала». По абсолютному рейтингу разница, правда, невелика - всего 0,2%. Но если посмотреть на так называемую долю – процент от телевизоров, включенных в конкретное время суток, - то здесь цифры стокгольмской трансляции производят сильное впечатление: 17,1%, то есть, каждый шестой ТВ-экран по России!

Это уже близко к показателям битвы Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – у них тогда было 18,4 при рейтинге 4,8. Кстати, среди поздних передач минувшей недели женская «фигурка», завершившаяся в пятницу после полуночи по московскому времени, уверенно лидирует, опережая сериалы и ток-шоу на всех каналах.

Сборной России по футболу, в последние дни марта начавшей отборочный турнир чемпионата мира-2022, в этом смысле не повезло – команда Станислава Черчесова угодила под ледовый каток. Стартовая игра на Мальте, из-за которой Первому каналу пришлось в тот день показывать фигуристов в записи (все-таки футбольный ЧМ – затяжная история с серьезными обязательствами, не чета пятидневному «блицу» в Стокгольме), нашу публику не вдохновил, не дотянув и до двух процентов. Субботний матч со Словенией смотрели намного лучше, но и он проиграла не только женской произвольной, но даже танцам на льду, которые транслировали на том же Первом через два часа после футбола.

Теперь в топ-10 годового хит-парада «фигурка» занимает семь мест (у футбола, хоккея и биатлона – только по одному), включая четыре первых. И в середине апреля нас ждет еще один чемпионат мира – командный, где Щербаковой, Туктамышевой и другим любимицам российских домохозяек предстоит кататься не за себя, а исключительно за страну. Интересно, какими получатся рейтинги - ведь этот ЧМ принимает Япония, и для нашего зрителя соревнования будут идти утром и днем, с девяти до трех часов по московскому.

А за футбол вы не беспокойтесь, он свое еще обязательно возьмет. Летом, во время Euro.

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ В 2021 ГОДУ

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источник: «Советский спорт»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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