Тина Канделаки vs. Петр Макаренко. Что стоит за конфликтом между «Матч ТВ» и «Телеспортом»?

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Италия - Серия А перерыв Лацио 0 Специя 0 П1 2.00 Х 2.75 П2 5.20
Италия - Серия А перерыв Кальяри 0 Верона 0 П1 3.30 Х 2.45 П2 2.95
Италия - Серия А перерыв Аталанта 2 Удинезе 1 П1 1.14 Х 8.20 П2 19.0
Италия - Серия А перерыв Наполи 3 Кротоне 1
Италия - Серия А перерыв Сассуоло 0 Рома 1 П1 8.90 Х 5.00 П2 1.35
Италия - Серия А перерыв Беневенто 1 Парма 0 П1 1.50 Х 3.80 П2 7.60
Италия - Серия А перерыв Дженоа 1 Фиорентина 1 П1 4.80 Х 2.33 П2 2.45
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 28' Краснодар 0 Ахмат 1 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.24
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 29' Майнц 0 Арминия 0 П1 1.85 Х 3.30 П2 4.80
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 28' Вольфсбург 0 Кёльн 0 П1 1.76 Х 3.10 П2 4.70
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 29' Аугсбург 2 Хоффенхайм 0 П1 1.24 Х 7.50 П2 10.0
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 28' Боруссия Д 0 Айнтрахт Ф 1 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.45
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 26' Рубин 0 Сочи 0 П1 2.95 Х 2.75 П2 2.95
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 29' Байер 1 Шальке-04 0 П1 1.12 Х 7.30 П2 14.0
Испания - Сегунда не начался Жирона 0 Понферрадина 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.30
Англия - Премьер-лига не начался Лидс Юнайтед 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.56 Х 4.20 П2 6.40
Португалия - Сегунда не начался Порту Б 0 Арока 0 П1 2.28 Х 2.90 П2 3.40
КХЛ - плей-офф не начался Ак Барс 0 Авангард 0 П1 1.96 Х 4.00 П2 3.80
Испания - Примера 17:15 Реал Мадрид 0 Эйбар 0 П1 1.35 Х 5.50 П2 8.90
Италия - Серия А 17:30 Доломити Энерг 0 Умана Рейер 0
Франция - Лига 1 18:00 ПСЖ 0 Лилль 0 П1 1.74 Х 3.80 П2 5.00
Италия - Серия А 18:00 Канту 0 Бриндизи 0
Италия - Серия А 18:30 Виктория Либер 0 Тревизо 0
Италия - Серия А 19:00 Кремона 0 Реджана 0
Италия - Серия А 19:00 Торино 0 Ювентус 0 П1 6.40 Х 4.60 П2 1.51
Россия - Премьер-Лига 19:00 Динамо М 0 Уфа 0 П1 1.65 Х 3.70 П2 6.20
Германия - Бундеслига 19:00 Меди Байройт 0 Раста Фехта 0
Испания - Сегунда 19:15 Кастельон 0 Овьедо 0 П1 4.30 Х 3.00 П2 2.08
Германия - Бундеслига 19:30 РБ Лейпциг 0 Бавария 0
Англия - Премьер-лига 19:30 Лестер Сити 0 Манчестер Сити 0 П1 5.30 Х 4.00 П2 1.70
Тина Канделаки vs. Петр Макаренко. Что стоит за конфликтом между «Матч ТВ» и «Телеспортом»?
03 апреля 15:37
автор: Николай Яременко

Тина Канделаки vs. Петр Макаренко. Что стоит за конфликтом между «Матч ТВ» и «Телеспортом»?

Мир околоспортивного телевидения в последние недели неспокоен.

Жители телеграм-каналов это чувствуют особенно: там такое количество было размещено материалов по теме бизнеса Петра Макаренко и в частности – его «Телеспорта», а потом – по качеству менеджмента на «Матч-ТВ» и, разумеется, лично по Тине Канделаки, что в прежние времена мы бы сказали, что все блогеры могут коллективно поехать на пару недель отдохнуть на Мальдивы. Но ныне ковид позакрывал границы и возможности, да и утверждать, что именно из опубликованного – чистая правда, а что – откровенная «заказуха», никто не возьмётся.

Между тем методы ведения информационных войн отличаются. В субботу утром Тина Канделаки в одноименном канале лично высказалась по всей ситуации. Петр Макаренко не ответил (да и сомневаемся, что лично ответит). Мы не будем сейчас призывать вас солидаризироваться с той или иной стороной. Но мы всегда – за прозрачность в спорте и бизнесе. Мы можем с вами по-разному относиться к Тине (Прозвучала уже версия, что Тина выбрала очень удобное и удачное время для контрвыпада: теперь любую критику в ее адрес, даже если она справедлива, можно будет объяснять шлейфом этого «заказа»), но именно позиция Тины нам ближе. Почему? Руководитель не прячется за пресс-релизами, за ответными анонимными заказами, а выходит на авансцену и честно, шаг за шагом, излагает факты и дает им минимально необходимую трактовку. И становится понятно, при чем тут РФС, о каких конкретно схемах по выкручиванию рук идет речь и т.д.

Повторимся: мы против рынка a la 90-е, мы полностью за прозрачность всех бизнес-процессов. Поэтому мы сочли необходимым опубликовать позицию руководства «Матч-ТВ». В случае, если появится позиция второй стороны, мы обязательно будем следовать принципам журналистской беспристрастности и предоставим свои площадки для возможности ответить.

Тина Канделаки: Российским спортом беспардонно торгуют

Присаживайтесь поудобнее. Сейчас я предельно откровенно и по пунктам расскажу, почему орудия информационной войны вдруг развернулись в мою сторону и в сторону «Матч ТВ». Обещаю, будет более чем увлекательно.

Итак, Петра Владимировича Макаренко — владельца компании «Телеспорт» и перекупщика прав на трансляции спортивных событий — бомбит.

Я бы не делилась подробностями, и история о матче Словакия — Россия сразу попала бы в архив, но господин Макаренко разве что лично не попросил меня раскрыть все карты.

Компания «Телеспорт» покупает спортивные ивенты и «продаёт» их телеканалам, получая взамен спортивный инвентарь: слоты для рекламы, которые, в свою очередь, продает в три конца.

Почему и как возникла эта система, я не знаю. Пётр объяснял мне это просто. Он в деле с 1994 года: покупает, продаёт спортивные события, телевизионную рекламу и именует себя лидером рынка.

В узких кругах Пётр называет себя практически самым близким другом Виталия Мутко, объясняя свою всесильность и этим фактом.

Мы на «Матч ТВ» как корпоративные менеджеры такой «схемы» максимально избегаем, потому что а) сами умеем, любим и хотим продавать спорт и б) считаем, что задирать цены на рекламу (вести себя нерыночным образом) просто некрасиво. Ну и непрозрачность – не наш путь, отчетность «Матч ТВ» перепроверяют регулярно, и эффективность — один из главных KPI моей команды.

В итоге коса жадности и вседозволенности «Телеспорта» нашла на камень Российского футбольного союза. РФС справедливо воспротивился очередной продаже рекламы с их же пулом спонсоров им же в режиме +300%. Менеджеры Александра Валерьевича Дюкова тоже настроены на максимальную прозрачность и эффективность и не готовы мириться с правилами из 90-х.

Оцените драматизм ситуации: за час до трансляции игры сборной я не была уверена в том, что матч, который ждали миллионы болельщиков, будет показан в бесплатном эфире, по-сути, из-за жадности одного посредника. Пётр отказывался снять рекламу, не подтвержденную РФС, таким образом ставя ультиматум «Матч ТВ». И делал это всё на основании несуществующих договорённостей с самой федерацией. А поставив эту рекламу, потом выкручивал бы руки, заставляя заплатить постфактум.

В итоге рекламу эту он все-таки снял, понимая, какую реакцию болельщиков он получит. А к отпору Пётр Владимирович не привык, потому что телеканалы десятилетиями идут на его условия и не спорят с логикой великого комбинатора, выдающего себя за спасителя российского спорта.

Так выглядит лишь один из маленьких эпизодов, который привел к этой информационной атаке. Поэтому я, в силу должности и своей позиции, оказалась помехой для людей, зарабатывающих на российском спорте.

А зарабатывают на нем давно. Ещё с 94-го года, как вы понимаете. Кто-то заработал на допинге, кто-то на правах, кто-то на безумных агентских комиссиях и откатах. И весь этот бардак в целом привел к тому, что мы живем сейчас в нейтральном статусе.

Мне очень жаль, что российским спортом так беспардонно торгуют. А как только ты пытаешься что-то изменить, тут же включают машину чёрной заказухи и показывают тебе твоё место. В моей карьере это не первый раз, поэтому скажу честно и на всю страну: я не боюсь.

За каждый рубль, который заработал «Матч ТВ», я могу отчитаться. За каждого комментатора, ведущего, которого пригласили, отстранили, — я могу отчитаться. И вообще у нас прекрасная прозрачная отчетность, которой в случае необходимости мы легко поделимся.

Поделится ли такой отчетностью «Телеспорт» — большой вопрос. Знаю, что несколько раз компания просто занимала в долг у моего хорошего знакомого, чтобы оплатить текущие контракты.

Знаю, что у компании большие долги и масса заложенных активов. И об отрицательном финансовом результате при таких вот «шедевральных» продажах тоже знаю.

Много чего знаю и слышу.

А теперь внимание – вопрос! Если возникнет необходимость нам всем открыто поделиться данными о реальном положении дел, кто останется в тупике? Что-то мне подсказывает, что это буду не я.

Мне-то скрывать нечего. На «заказуху» я всегда буду отвечать лично, охрану брать не планирую и запугать меня не получится.

МНЕНИЕ

Чуть позже своим мнением поделился Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор:

- Для решения своих задач «Телеспорт» исповедует грязные методы, обсуждая коллег в интервью с лыжниками! Ещё раз подчеркну: спортсмены, тренеры и даже президент федерации в этой войнушке – пешки! Их просто используют...

Ну, а вместо послесловия можете почитать еще немного фактов в нашем недавнем материале.

источник: «Советский спорт»
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