Знаете, каким он парнем был? При росте 157 см Гагарин был капитаном баскетбольной команды

60 лет назад 12 апреля 1961 года в 9.07 по московскому времени с космодрома «Байконур» стартовал корабль «Восток», который пилотировал Юрий Гагарин. Пробыв в полете 108 минут и совершив один виток вокруг Земли, первый космонавт на спускаемом аппарате приземлился в Саратовской области в районе сел Подгорное и Смеловка.

Вообще-то Гагарин должен был завершить полет в Сталинградской области (город, а соответственно и область, доживали последние месяцы с таким названием, в ноябре его переименовали в Волгоград), однако из-за сбоя в системе торможения приземляться пришлось неподалеку от совсем не чужого для космонавта Саратова. Именно здесь Юрий учился в индустриальном техникуме. И здесь же началась дорога Гагарина в космос, когда он в октябре 1954 года пришел в местный аэроклуб ДОСААФ.

В техникуме Гагарин проявил себя как заядлый физкультурник, получил значок ГТО и был секретарем спортобщества «Трудовые резервы». Кстати, он мог вполне стать профессиональным спортсменом или тренером и даже поступал в физкультурный техникум. Сдал экзамены, но, узнав, что можно поступить в индустриальное училище, остановил свой выбор на последнем.

Читая хроники тех лет, создается ощущение, что первый космонавт Земли занимался едва ли не всеми видами спорта. Проще назвать виды, где он себя не проявил. Зимой бегал на лыжах и играл в хоккей. Именно игровым видам Юрий отдавал предпочтение, особенно ему нравился баскетбол. При невысоком росте - 157 см - он был капитаном баскетбольной команды, которая победила на городских соревнования в Саратове.

Летом Гагарин с удовольствие играл в волейбол, занимался легкой атлетикой. Он хорошо плавал и играл в водное поло. Позже, уже став летчиком, увлекся теннисом. Вообще теннис - один из любимейших видов спорта у космонавтов. В Звездном городке есть даже Теннисный клуб космонавтов. Помимо Гагарина этим видом спорта увлекались и увлекаются: Герман Титов, Геннадий Падалка, Максим Сураев, Александр Скворцов, Андрей Борисенко, Александр Иванченков, Александр Лавейкин, Валерий Токарев, Сергей Залетин, Сергей Трещев и многие другие.