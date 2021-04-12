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Знаете, каким он парнем был? При росте 157 см Гагарин был капитаном баскетбольной команды
12 апреля 12:54
автор: Олег Чикирис

Знаете, каким он парнем был? При росте 157 см Гагарин был капитаном баскетбольной команды

Первый космонавт планеты был большим любителем спорта, болел за ЦСКА и даже хотел стать профессиональным спортсменом.

60 лет назад 12 апреля 1961 года в 9.07 по московскому времени с космодрома «Байконур» стартовал корабль «Восток», который пилотировал Юрий Гагарин. Пробыв в полете 108 минут и совершив один виток вокруг Земли, первый космонавт на спускаемом аппарате приземлился в Саратовской области в районе сел Подгорное и Смеловка.

Вообще-то Гагарин должен был завершить полет в Сталинградской области (город, а соответственно и область, доживали последние месяцы с таким названием, в ноябре его переименовали в Волгоград), однако из-за сбоя в системе торможения приземляться пришлось неподалеку от совсем не чужого для космонавта Саратова. Именно здесь Юрий учился в индустриальном техникуме. И здесь же началась дорога Гагарина в космос, когда он в октябре 1954 года пришел в местный аэроклуб ДОСААФ.

В техникуме Гагарин проявил себя как заядлый физкультурник, получил значок ГТО и был секретарем спортобщества «Трудовые резервы». Кстати, он мог вполне стать профессиональным спортсменом или тренером и даже поступал в физкультурный техникум. Сдал экзамены, но, узнав, что можно поступить в индустриальное училище, остановил свой выбор на последнем.

Читая хроники тех лет, создается ощущение, что первый космонавт Земли занимался едва ли не всеми видами спорта. Проще назвать виды, где он себя не проявил. Зимой бегал на лыжах и играл в хоккей. Именно игровым видам Юрий отдавал предпочтение, особенно ему нравился баскетбол. При невысоком росте - 157 см - он был капитаном баскетбольной команды, которая победила на городских соревнования в Саратове.

Летом Гагарин с удовольствие играл в волейбол, занимался легкой атлетикой. Он хорошо плавал и играл в водное поло. Позже, уже став летчиком, увлекся теннисом. Вообще теннис - один из любимейших видов спорта у космонавтов. В Звездном городке есть даже Теннисный клуб космонавтов. Помимо Гагарина этим видом спорта увлекались и увлекаются: Герман Титов, Геннадий Падалка, Максим Сураев, Александр Скворцов, Андрей Борисенко, Александр Иванченков, Александр Лавейкин, Валерий Токарев, Сергей Залетин, Сергей Трещев и многие другие.

Став национальным героем, Гагарин даже не знал, что такое звездная болезнь. Звездами для него были спортсмены, особенно хоккеисты. Первый космонавт Земли старался не пропускать матчей ЦСКА, иногда приезжал на тренировки и даже выходил на лед с армейцами.

При этом настоящей любовью Гагарина стали... водные лыжи. Он был главным любителем этого вида спорта в СССР. В 1964 году на учредительной конференции федерации первый космонавт заявил, что этот вид спорта для тех, кто «хочет испытать себя на полную железку». Гагарин был членом воднолыжной секции ЦСК ВМФ. Руководитель клуба Борис Столярж вспоминал в своей книге:

«У него хватало сил пройти на водных лыжах за катером «Орленок» от Ялты до Алушты и обратно. Это полтора часа непрерывного напряжения. А скорость – под сто километров в час. Стоит хоть на мгновение расслабиться – удар о воду будет жестким.

Однажды я спросил его, зачем он выбирает такие трассы, катался бы вдоль городской черты.
— Это неинтересно, — последовал ответ.
Его увлекала романтика неизведанного и обязательно – трудного. Такого, где можно было в чем-то проверить себя».

Кстати, Гагарин был заслуженным мастером спорта. Правда, это звание ему дали не за спортивные достижения, а за полет в космос.

источник: «Советский спорт»
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