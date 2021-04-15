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«Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ, Капризов и Тарасенко набирают очки, Арутюнян едет к Плющенко
15 апреля 08:59
автор: Степан Охотников

«Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ, Капризов и Тарасенко набирают очки, Арутюнян едет к Плющенко

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, случившемся в мире спорта за минувшую ночь.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ», НАКОНЕЦ, ВЫШЕЛ В ПОЛУФИНАЛ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

После гостевого поражения 1:2 дортмундская «Боруссия» проиграла и дома «Манчестер Сити» с тем же счетом. Полузащитник немцев Джуд Беллингем открыл счет, однако Рияд Марез с пенальти и Филип Фоден, забив по голу, принесли победу английскому клубу. «Мансити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, что случилось впервые при Пепе Гвардиоле, который уже пять лет тренирует команду. За выход в финал «Сити» поспорит с «ПСЖ», а «Реал» сыграет с «Челси». Первые полуфинальные матчи пройдут 27 и 28 апреля, ответные – 4 и 5 мая.

КАПРИЗОВ НАБРАЛ 35-е ОЧКО В СЕЗОНЕ

В регулярном чемпионате НХЛ продолжает хорошо выступать «Миннесота», которая на этот раз обыграла «Аризону» - 5:2. В составе победителей голевую передачу на Ника Бонино сделал Кирилл Капризов. Это 35-е очко в сезоне российского форварда (16+19). Владимир Тарасенко ассистировал Майку Хоффману, когда тот забрасывал третью шайбу «Сент-Луиса» в ворота «Колорадо» (3:4). Самым же результативным из россиян стал Александр Волков, на счету которого гол плюс пас в выигранном «Анахаймом» матче с «Сан-Хосе» (3:1).

РАФАЭЛЬ АРУТЮНЯН БУДЕТ РАБОТАТЬ В АКАДЕМИИ ПЛЮЩЕНКО

Евгений Плющенко объявил, что известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян будет работать в его академии, а именно – с Александрой Трусовой. Однако чуть позже Арутюнян заявил, что говорить о совместной работе преждевременно, после чего Плющенко вынужден был сказать, что есть только договоренность на словах, а официального соглашения пока нет. Видимо, по каким-то аспектам еще есть вопросы. Арутюнян призван добавить стабильности выступлениям Трусовой с ее большим количеством четверных, хотя некоторые специалисты считают, что проблемы Александры больше психологические, нежели спортивные.

РОССИЯ ОБЫГРАЛА ГРУЗИЮ В МИНИ-ФУТБОЛЕ

В квалификации к чемпионату Европы по мини-футболу сборная России обыграла команду Грузии со счетом 3:0. Набрав 18 очков в шести матчах с Грузией, Арменией и Францией, наша команда досрочно вышла в основной турнир ЧЕ.

АНДРЮШИНУ ВСЕ-ТАКИ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ

Арбитражный суд оставил в силе дисквалификацию фехтовальщицы Татьяны Андрюшиной, сократив срок наказания с года до шести месяцев. Напомним, что спортсменка была наказана Федерацией фехтования России за неоднократное нарушение режима. Таким образом, первый номер национального рейтинга в женской шпаге не сможет принять участие в Играх-2021 в Токио.

источник: «Советский спорт»
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