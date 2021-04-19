ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Бундеслига 19:30 Ольденбург 0 Бамберг 0
Португалия - Сегунда 20:00 Ковильян 0 Арока 0 П1 3.30 Х 2.75 П2 2.45
Испания - Сегунда 20:00 Леганес 0 Понферрадина 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.10
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 ПСВ Эйндховен- 0 Де Графсхап 0 П1 9.00 Х 5.00 П2 1.31
Англия - Премьер-лига 22:00 Лидс Юнайтед 0 Ливерпуль 0 П1 5.20 Х 4.80 П2 1.60
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Эспаньол 0 П1 3.40 Х 3.30 П2 2.22
Португалия - Сегунда 22:00 Визела 0 Бенфика Б 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 4.60
А ты в игре? В Москве прошла первая церемония награждения нового конкурса
19 апреля 15:33
автор: Сергей Иванов

А ты в игре? В Москве прошла первая церемония награждения нового конкурса

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей первого Всероссийского конкурса «Ты в игре», организованного в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

2608 ЗАЯВОК!

Цель конкурса «Ты в игре» – выявление и поддержка креативных спортивных проектов, направленных на популяризацию массового спорта, здорового образа жизни, привлечение максимального количества россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Конкурс, объединивший спортивных энтузиастов со всех регионов России, стартовал 18 декабря. За неполные 2 месяца было подано 2608 заявок! Каждый проект должен быть соответствовать пяти критериям:

· функционировать в настоящее время.

· отличаться яркой и уникальной идеей.

· желание развивать свой проект.

· вовлечение более пяти человек.

· реализация в сфере любительского спорта.

В церемонии награждения приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, известные спортсмены (Евгения Канаева, Вячеслав Екимов, Татьяна Горбунова, Светлана Журова, амбассадор проекта «Спорт – норма жизни» Алексей Смертин, Евгений Ловчев), тренеры, общественные деятели, руководители спортивных стартапов.

ОЛЕГ МАТЫЦИН: «МЫ ВСЕ ВСЕГДА В ИГРЕ»

… На 40-м этаже башни «Mercury Space» многолюдно. Наши великие чемпионы сразу попадали под «прессинг». С ними фотографировались, задавали вопросы. В том числе и про массовый спорт в регионах. Стильными черно-белыми поясами с надписями «MOM FOOTBALL» выделялись участницы конкурса из проекта «Футбольные мамы» Эльвира Лесничая и Надежда Васильева. Муж одной из них держал на руках грудного ребенка. С ним все пытались гугукать, а дитятко только улыбалось.

«Мы все всегда в игре, - отметил Олег Матыцин. – Сейчас появилась возможность уделить боьше внимания регионам, молодым людям, привлечь внимание к спорту, особенно массовому. Мы здесь видим счастливые лица. Сразу видно, что этот проект уже дает результаты. Уверен, у него хорошее будущее. Не забывайте про наши амбициозные цели – к 2030 году физической культурой и спортом должны заниматься 70 процентов населения России».

«Мы благодарны Министерству спорта России за поддержку, - сказала София Малявина. – Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» улучшается спортивная инфраструктура, строятся открытые площадки и закрытые комплексы. Мы же стараемся их заполнять. У нас вся страна в игре!»

В экспертный совет конкурса вошли авторитетные в российском спорте люди: Владимир Волошин, Юрий Строфилов, Елена Илюхина, Максим Журило, Василий Конов, Вадим Федотов, Анастасия Давыдова, Елена Вяльбе, Вактория Шубина, Александра Герасимова, Николай Круглов, Максим Уразов.

«В ХОККЕЙ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!»

Перед оглашением итогов на больших экранах показали видеообращение Вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. «Главная цель этого конкурса – привлечь как можно больше людей к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни. С точки зрения спортивной политики государства это одна из приоритетных задач. Мы рассчитываем, что многие участники смогут развить и масштабировать свои проекты», – подчеркнул он.

Имя победителей скрывали до последнего. Лишь когда вскрыли конверт, все узнали, что конкурс выиграла «Детская следж-хоккейная лига» (Москва). Анастасия и Игорь Барадачевы получили главный приз — миллион рублей на развитие своего проекта. Счастливая Анастасия сказала нашему корреспонденту: «Мы открываем в разных городах хоккейные секции для детей с особенностями здоровья, хотим, чтобы в хоккей могли играть все желающие!»

Второе место занял проект из Якутска - Run with Zippy. Его авторы - Пётр Лукачевский, Марина Максимова и Егор Мандаров - создали необычное мобильное приложение: беговой трекер с интерактивным питомцем, который работает по принципу «тамагочи». Третьим стал проект Сrimea X Run.

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ ПРОЕКТА

2608 подано заявок

10 финалистов

1 000 000 рублей главный приз

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Марко Николич может покинуть "Локомотив"Патрик Марло повторил рекорд НХЛ по числу матчейГол Капризова помог "Миннесоте" победить "Сан-Хосе"Как выглядит без своего трико "королева горных лыж"Американец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделась
УЕФА ответил Суперлиге новой формулой Лиги чемпионов, РПЛ выступает за эволюцию
Как сообщают инсайдеры, исполком главной футбольной организации Европы единогласно проголосовал за изменения в структуре Лиги чемпионов. Это произошло на следующий день после учреждения топ-клубами закрытой Суперлиги.
0,27 позволили Нагучеву впервые победить Орзул. Итоги 6-го раунда «Битвы полов»
Счет в бет-батле телеведущей Марии Орзул и Романа Нагучева стал 5:1. Комментатор взял шестой раунд "Битвы полов" по дополнительному показателю.
Вячеслав Колосков: Суперлига больно ударит и по российскому футболу, туда уйдут все спонсоры ЛЧ
Бывший президент РФС, почетный член ФИФА и УЕФА Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением об официальном учреждении топ-клубами европейской Суперлиги.
«Позор богачам, которые объявили войну футболу». Как мир реагирует на создание Суперлиги
Учреждение европейской Суперлиги двенадцатью футбольными топ-клубами вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
В Европе создали футбольную Суперлигу. Хорошая новость для Парижа. И для России?
В ночь с 18 на 19 апреля в европейском футболе грянула революция: богатейшие клубы объявили о запуске закрытого турнира, который будет проводиться автономно от УЕФА.
«Романцев подзывает на замену, а я сижу — и завязать шнурки не могу…» Интервью Хлестова. Часть 2
7-кратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник сборной Дмитрий Хлестов стал гостем студии «Плеймейкера». Вторая часть большого интервью.
«Бразильцы, конечно, неудобные, но Черенков был просто Бог». Интервью Хлестова. Часть 1
7-кратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник сборной Дмитрий Хлестов стал гостем студии «Плеймейкера». Первая часть большого интервью.
«Не верю в приход Карпина в «Спартак». Вы вспомните слова Федуна». Мостовой — о сенсации
Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» появившуюся в прессе информацию о том, что его бывший одноклубник по «Сельте» Валерий Карпин входит в шорт-лист кандидатов на пост нового главного тренера «Спартака».
«В открытом океане сложно читать Достоевского и слушать классику». Правила жизни Федора Конюхова
Легендарный российский путешественник рассказал о том, как собирается установить очередной мировой рекорд - в одиночку переплыть через Тихий океан на катамаране, оборудованном солнечными батареями. В интервью "Плеймейкеру" речь зашла и о других проектах Конюхова, который на пороге 70-летия не перестает удивлять.
9 русских голов в 2 матчах НХЛ: Бучневич — хет-трик, Овечкин — дубль, Панарин, Орлов, Кузнецов и Проворов тоже забили
Вечер 17 апреля по московскому времени подарил российским болельщикам праздник заокеанского хоккея: матчи "Филадельфия" - "Вашингтон" (3:6) и "Рейнджерс" - "Нью-Джерси" (6:3) прошли под знаком наших легионеров.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика