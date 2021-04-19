А ты в игре? В Москве прошла первая церемония награждения нового конкурса

Конкурс, объединивший спортивных энтузиастов со всех регионов России, стартовал 18 декабря. За неполные 2 месяца было подано 2608 заявок! Каждый проект должен быть соответствовать пяти критериям:

Цель конкурса «Ты в игре» – выявление и поддержка креативных спортивных проектов, направленных на популяризацию массового спорта, здорового образа жизни, привлечение максимального количества россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

· вовлечение более пяти человек.

· реализация в сфере любительского спорта.

В церемонии награждения приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, известные спортсмены (Евгения Канаева, Вячеслав Екимов, Татьяна Горбунова, Светлана Журова, амбассадор проекта «Спорт – норма жизни» Алексей Смертин, Евгений Ловчев), тренеры, общественные деятели, руководители спортивных стартапов.

ОЛЕГ МАТЫЦИН: «МЫ ВСЕ ВСЕГДА В ИГРЕ»

… На 40-м этаже башни «Mercury Space» многолюдно. Наши великие чемпионы сразу попадали под «прессинг». С ними фотографировались, задавали вопросы. В том числе и про массовый спорт в регионах. Стильными черно-белыми поясами с надписями «MOM FOOTBALL» выделялись участницы конкурса из проекта «Футбольные мамы» Эльвира Лесничая и Надежда Васильева. Муж одной из них держал на руках грудного ребенка. С ним все пытались гугукать, а дитятко только улыбалось.

«Мы все всегда в игре, - отметил Олег Матыцин. – Сейчас появилась возможность уделить боьше внимания регионам, молодым людям, привлечь внимание к спорту, особенно массовому. Мы здесь видим счастливые лица. Сразу видно, что этот проект уже дает результаты. Уверен, у него хорошее будущее. Не забывайте про наши амбициозные цели – к 2030 году физической культурой и спортом должны заниматься 70 процентов населения России».

«Мы благодарны Министерству спорта России за поддержку, - сказала София Малявина. – Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» улучшается спортивная инфраструктура, строятся открытые площадки и закрытые комплексы. Мы же стараемся их заполнять. У нас вся страна в игре!»

В экспертный совет конкурса вошли авторитетные в российском спорте люди: Владимир Волошин, Юрий Строфилов, Елена Илюхина, Максим Журило, Василий Конов, Вадим Федотов, Анастасия Давыдова, Елена Вяльбе, Вактория Шубина, Александра Герасимова, Николай Круглов, Максим Уразов.

«В ХОККЕЙ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!»

Перед оглашением итогов на больших экранах показали видеообращение Вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. «Главная цель этого конкурса – привлечь как можно больше людей к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни. С точки зрения спортивной политики государства это одна из приоритетных задач. Мы рассчитываем, что многие участники смогут развить и масштабировать свои проекты», – подчеркнул он.

Имя победителей скрывали до последнего. Лишь когда вскрыли конверт, все узнали, что конкурс выиграла «Детская следж-хоккейная лига» (Москва). Анастасия и Игорь Барадачевы получили главный приз — миллион рублей на развитие своего проекта. Счастливая Анастасия сказала нашему корреспонденту: «Мы открываем в разных городах хоккейные секции для детей с особенностями здоровья, хотим, чтобы в хоккей могли играть все желающие!»

Второе место занял проект из Якутска - Run with Zippy. Его авторы - Пётр Лукачевский, Марина Максимова и Егор Мандаров - создали необычное мобильное приложение: беговой трекер с интерактивным питомцем, который работает по принципу «тамагочи». Третьим стал проект Сrimea X Run.

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ ПРОЕКТА

2608 подано заявок

10 финалистов

1 000 000 рублей главный приз