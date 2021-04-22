Капризов опять забивает, «Мансити» и «Реал» побеждают, Леброн разжигает

КАПРИЗОВ ЗАБРОСИЛ 19-ю ШАЙБУ

В регулярном чемпионате НХЛ опять победила «Миннесота» - на это раз была повержена «Аризона» - 4:1, а лучший форвард «Уайлд» Кирилл Капризов снова набрал очки. На счету российского нападающего третий гол в матче, который стал для Кирилла 19-м в сезоне. У Капризова в чемпионате еще и 19 передач.

Во встрече «Чикаго» и «Нэшвилла» «Блэкхокс» сумели победить, проигрывая по ходу матча 1:4. Итоговый счет - 5:4, одна из передач - на счету Никиты Задорова. У другого российского защитника - Александра Романова - результативная передача на Джоша Андерсона, который забил победный гол «Монреаля» в матче с «Эдмонтоном» (4:3).

«МАНСИТИ» В ВОСЬМИ ОЧКАХ ОТ ТИТУЛА

В матче 32-го тура чемпионата Английской футбольной премьер-лиги «Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» - 2:1 (голы на счету Фодена и Родри Эрнандеса). Команда Пепа Гвардьолы оторвалась на 11 очков от земляков из «Манчестер Юнайтед». Даже если манкунианцы ни разу не проиграют и не сыграют вничью, «Мансити» достаточно набрать в пяти оставшихся матчах восемь очков, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

«РЕАЛ» ПРОДОЛЖАЕТ БЕСПРОИГРЫШНУЮ СЕРИЮ

В 31-м туре чемпионата Испании по футболу «Реал» разгромил «Кадис» 3:0. Королевский клуб не проигрывает на протяжении 16 матчей, в которых одержал 12 побед и четыре раза сыграл вничью. В турнирной таблице Ла Лиги команда Зинедина Зидана вышла на первое место, набрав 70 очков. Столько же - у «Атлетико», но у второго мадридского клуба еще есть игра в запасе.

ЛЕБРОН ОПУБЛИКОВАЛ ПРОВОКАЦИОННЫЙ ТВИТ

Главная звезда НБА Леброн Джеймс опубликовал в твиттере фотографию полицейского Николаса Рирдона, убившего накануне 16-летнюю темнокожую Макайю Брайант. «Ты следующий» подписал фото Леброн. Макайя Брайант бросалась с ножом на соседей, полицейский после нескольких предупреждений, открыл огонь из пистолета. Позже Джеймс, правда, удалил это сообщение.