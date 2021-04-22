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Португалия - Примейра 17:00 Тондела 0 Насьонал 0 П1 2.12 Х 3.60 П2 3.50
Португалия - Примейра 19:00 Жил Висенте 0 Фамаликан 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.80
КХЛ - плей-офф 19:30 Авангард 0 ЦСКА 0 П1 3.10 Х 3.90 П2 2.10
Италия - Серия А 19:30 Рома 0 Аталанта 0 П1 3.90 Х 4.10 П2 1.87
Испания - Примера 20:00 Атлетико М 0 Уэска 0 П1 1.41 Х 4.70 П2 8.80
Германия - Бундеслига 20:00 Альба 0 Лёвен Брауншве 0
Португалия - Примейра 21:00 Портимоненсе 0 Бенфика 0 П1 6.90 Х 4.30 П2 1.52
Италия - Серия А 21:45 Наполи 0 Лацио 0 П1 2.10 Х 3.60 П2 3.50
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Сельта 0 П1 1.92 Х 3.70 П2 4.10
Испания - Примера 22:00 Гранада 0 Эйбар 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 6.00
Португалия - Примейра 23:00 Порту 0 Витория Гимара 0
Испания - Примера 23:00 Барселона 0 Хетафе 0 П1 1.25 Х 5.90 П2 15.0
Капризов опять забивает, «Мансити» и «Реал» побеждают, Леброн разжигает
22 апреля 08:54
автор: Степан Охотников
автор фото: NHL

Капризов опять забивает, «Мансити» и «Реал» побеждают, Леброн разжигает

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о событиях, которые случились в мире спорта минувшей ночью.

КАПРИЗОВ ЗАБРОСИЛ 19-ю ШАЙБУ

В регулярном чемпионате НХЛ опять победила «Миннесота» - на это раз была повержена «Аризона» - 4:1, а лучший форвард «Уайлд» Кирилл Капризов снова набрал очки. На счету российского нападающего третий гол в матче, который стал для Кирилла 19-м в сезоне. У Капризова в чемпионате еще и 19 передач.

Во встрече «Чикаго» и «Нэшвилла» «Блэкхокс» сумели победить, проигрывая по ходу матча 1:4. Итоговый счет - 5:4, одна из передач - на счету Никиты Задорова. У другого российского защитника - Александра Романова - результативная передача на Джоша Андерсона, который забил победный гол «Монреаля» в матче с «Эдмонтоном» (4:3).

«МАНСИТИ» В ВОСЬМИ ОЧКАХ ОТ ТИТУЛА

В матче 32-го тура чемпионата Английской футбольной премьер-лиги «Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» - 2:1 (голы на счету Фодена и Родри Эрнандеса). Команда Пепа Гвардьолы оторвалась на 11 очков от земляков из «Манчестер Юнайтед». Даже если манкунианцы ни разу не проиграют и не сыграют вничью, «Мансити» достаточно набрать в пяти оставшихся матчах восемь очков, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

«РЕАЛ» ПРОДОЛЖАЕТ БЕСПРОИГРЫШНУЮ СЕРИЮ

В 31-м туре чемпионата Испании по футболу «Реал» разгромил «Кадис» 3:0. Королевский клуб не проигрывает на протяжении 16 матчей, в которых одержал 12 побед и четыре раза сыграл вничью. В турнирной таблице Ла Лиги команда Зинедина Зидана вышла на первое место, набрав 70 очков. Столько же - у «Атлетико», но у второго мадридского клуба еще есть игра в запасе.

ЛЕБРОН ОПУБЛИКОВАЛ ПРОВОКАЦИОННЫЙ ТВИТ

Главная звезда НБА Леброн Джеймс опубликовал в твиттере фотографию полицейского Николаса Рирдона, убившего накануне 16-летнюю темнокожую Макайю Брайант. «Ты следующий» подписал фото Леброн. Макайя Брайант бросалась с ножом на соседей, полицейский после нескольких предупреждений, открыл огонь из пистолета. Позже Джеймс, правда, удалил это сообщение.

РОССИЙСКИЕ ВОЛЬНИКИ ВЫИГРАЛИ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

В Варшаве проходит чемпионат Европы по борьбе, вчера закончили состязания вольники. Всего было разыграно 10 комплектов наград. Сборная России первенствовала в общекомандном зачете с шестью золотыми и двумя серебряными медалями. Вторые – турки (2-1-0), третьи – словаки (2-0-0). При этом сборная России выступала на турнире не сильнейшим составом.

Золото России принесли Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Загир Шахиев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг) и Алихан Жабраилов (до 97 кг), серебро – Начын Монгуш (до 57 кг) и Сергей Козырев (до 125 кг).

источник: «Советский спорт»
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