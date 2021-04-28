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В Польше российский флаг сняли прямо во время матча
28 апреля 10:39
автор: Степан Охотников
автор фото: Onet.pl

В Польше российский флаг сняли прямо во время матча

Это непосредственным образом сказалось на результат игры.

В эти дни в Варшаве проходит матч на первенство мира по международным шашкам среди женщин. Действующая чемпионка россиянка Тамара Тасыккужина защищает титул в борьбе с полячкой Наталией Садовской. Первоначально матч планировали провести в России - Москве или Санкт-Петербурге в декабре, однако в итоге турнир с участием двух сильнейших шашисток планеты перенесли не только во времени, но и в пространстве. Матч стартовал 23 апреля и продлится до 3 мая.

Вчера же на турнире случился скандал: прямо во время партии бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий сделал объявление, что согласно указанию Всемирного антидопингового агентства российская символика в матче запрещена. Вслед за этим Павлицкий лично снял российский флаг со стола у Тасыккужиной и с таблички с фамилией спортсменки на боковине стола.

Можно представить удивление российской спортсменки, которая как раз в этот момент обдумывала свой ход. На стриме с матча было видно, как Тасыккужина оборачивается, пытаясь понять, что происходит. Сложно сказать, насколько сильно этот инцидент повлиял на ход партии, но ее Тамара проиграла. Причем уступила в игре с классическим контролем времени.

Поясним, почему это так плохо. Согласно регламенту турнира каждый день играется микроматч. Первый поединок микроматча — игра с классическом контролем времени (1 час 20 минут + 1 минута на ход). При победе счет игрового дня - 12:0. Если игра с классическом контролем времени завершается вничью, то играется партия в быстрые шашки (20 минут + 5 секунд на ход). При победе счет игрового дня - 8:4. Если партия в быстрые шашки заканчивается вничью, то играется партия в блиц (5 минут + 3 секунды на ход). При победе счет игрового дня - 7:5. Если все три партии заканчиваются вничью, то счет игрового дня - 6:6.

Перед четвертым днем россиянка уступала не критично - 16:20 (игровые дни закончились со счетом 4:8, 6:6, 6:6), а после вторничного поражения Садовская вырвалась вперед уже весьма серьезно - 32:16.

Это очень серьезная ошибка организаторов, которая может повлиять на исход матча и на которую надо подавать апелляцию. Требования ВАДА уже давно известны, причем возглавляет антидопинговую организацию поляк Витольд Банька. Понятно, что сначала организаторы недосмотрели или были уверены, что на шашки санкции не распространяются, а потом, получив указание снять российский флаг прямо во время партии, решили не ждать ее окончания.

Сегодня - пятый день турнира. Учитывая, что матч прекращается досрочно, если одна из соперниц набирает более 54 очков, Садовской для того, чтобы стать чемпионкой, достаточно всего двух побед в партиях с классическим контролем. Призовой фонд турнир - 20 тысяч евро.

источник: «Советский спорт»
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