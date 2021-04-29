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Тарасенко набирает очки, полька убирает флаг, «Легия» - чемпион
29 апреля 09:04
автор: Степан Охотников
автор фото: ХК "Сент-Луис Блюз"

Тарасенко набирает очки, полька убирает флаг, «Легия» - чемпион

В рубрике «Пока вы спали» - о том, что случилось в мире спорта минувшей ночью.

«СЕНТ-ЛУИС» СОВЕРШАЕТ КАМБЭК С ПОМОЩЬЮ ТАРАСЕНКО

В чемпионате НХЛ в матче с «Миннесотой» «Сент-Луис» сумел победить, уступая по ходу матча 0:2. Камбэк «блюзмены» начали с гола Майка Хоффмана, забитого с передачи Владимира Тарасенко. Для российского форварда это 14-е очко в 23 матчах в этом сезоне. Итоговый счет - 4:3 в пользу «Сент-Луиса».

Аналогичная история случилась в матче «Анахайма» с «Лос-Анджелесом». «Утки» уступали в счете 0:2, но потом забросили три безответные шайбы. Первая из них - на счету Сэма Кэррика с передачи Александра Волкова.

ФИННЫ ОБЫГРАЛИ ЧЕХОВ НА ЮЧМ, КАНАДЦЫ - ЛАТЫШЕЙ

Тем временем в США продолжается чемпионат мира по хоккею среди юниорских команд. Россияне вчера не играли, а вот финны, которые победили нашу команду по буллитам, одержали уже вторую победу. На этот раз - над Чехией - 6:5, притом, что в начале третьего периода финны уступали 3:5. Финны вышли в лидеры группы - у них пять очков после двух матчей, у США - 4, Чехии и России - по 3. На последнем месте немцы, не набравшие ни одного очка.

В другой группе канадцы обыграли латышей 4:2 и тоже лидируют, набрав 6 очков. У латышей - ноль, у белорусов, швейцарцев и шведов - по три. В четвертьфинал выходят по четыре команды из группы.

«ЛЕГИЯ» В 15-й РАЗ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ ПОЛЬШИ

В Польше определился чемпион страны по футболу. Им в 15-й раз стала варшавская «Легия». Это рекордный результат, до этого «Легия» делила первое место с «Рухом» и «Гурником», у которых по 14 чемпионских титулов.

Варшавяне выиграли чемпионат благодаря ничье в матче «Ракув» - «Ягеллония»: за три тура до конца турнира «Легия» стала недосягаема для «Ракува» и «Погони».

САДОВСКАЯ УБРАЛА ФЛАГ ПОЛЬШИ, ПОДДЕРЖАВ РОССИЯНКУ

Тем временем, там же в Варшаве продолжается матч на первенство мира между россиянкой Тамарой Тасыккужиной и полькой Наталией Садовской. Напомним, что во вторник на турнире произошел скандал, когда прямо во время партии организаторы сняли со стола и таблички Тасыккужиной флаг России, мотивируя это санкциями ВАДА. Ту партию Тамара, кстати, проиграла, что сильно ухудшило ее шансы сохранить титул.

Надо отдать должное сопернице - в среду Садовская убрала со стола флаг Польши в знак поддержки россиянки. Партия, кстати, закончилась победой Тасыккужиной. Сегодня - шестой из девяти игровых дней матча на первенство мира. Общий счет пока 32:28 в пользу польки.

РОССИЙСКИЕ ГАНДБОЛИСТЫ ОТОБРАЛИСЬ НА ЧЕ

Мужская сборная по гандболу отобралась в основной турнир чемпионата Европы. Вчера россияне победили в квалификации команду Фарерских островов со счетом 31:24, и гарантировали себе выход в финальную стадию. Чемпионат Европы пройдет с 13 по 30 января 2022 года в Венгрии и Словакии.

источник: «Советский спорт»
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