Тарасенко набирает очки, полька убирает флаг, «Легия» - чемпион

«СЕНТ-ЛУИС» СОВЕРШАЕТ КАМБЭК С ПОМОЩЬЮ ТАРАСЕНКО

В чемпионате НХЛ в матче с «Миннесотой» «Сент-Луис» сумел победить, уступая по ходу матча 0:2. Камбэк «блюзмены» начали с гола Майка Хоффмана, забитого с передачи Владимира Тарасенко. Для российского форварда это 14-е очко в 23 матчах в этом сезоне. Итоговый счет - 4:3 в пользу «Сент-Луиса».

Аналогичная история случилась в матче «Анахайма» с «Лос-Анджелесом». «Утки» уступали в счете 0:2, но потом забросили три безответные шайбы. Первая из них - на счету Сэма Кэррика с передачи Александра Волкова.

ФИННЫ ОБЫГРАЛИ ЧЕХОВ НА ЮЧМ, КАНАДЦЫ - ЛАТЫШЕЙ

Тем временем в США продолжается чемпионат мира по хоккею среди юниорских команд. Россияне вчера не играли, а вот финны, которые победили нашу команду по буллитам, одержали уже вторую победу. На этот раз - над Чехией - 6:5, притом, что в начале третьего периода финны уступали 3:5. Финны вышли в лидеры группы - у них пять очков после двух матчей, у США - 4, Чехии и России - по 3. На последнем месте немцы, не набравшие ни одного очка.

В другой группе канадцы обыграли латышей 4:2 и тоже лидируют, набрав 6 очков. У латышей - ноль, у белорусов, швейцарцев и шведов - по три. В четвертьфинал выходят по четыре команды из группы.

«ЛЕГИЯ» В 15-й РАЗ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ ПОЛЬШИ

В Польше определился чемпион страны по футболу. Им в 15-й раз стала варшавская «Легия». Это рекордный результат, до этого «Легия» делила первое место с «Рухом» и «Гурником», у которых по 14 чемпионских титулов.