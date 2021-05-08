Заболотный перейдет в ЦСКА, Капризов побил рекорд «Миннесоты» по ассистам, «Сочи» догоняет «Локо»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» обыграла в овертайме «Анахайм Дакс» со счетом 4:3.

Напомним, что игрок сборной России является воспитанником ЦСКА, но за основной состав он не провел ни одного матча. Затем нападающий выступал за различные российские клубы. В составе петербургского «Зенита» Заболотный выигрывал чемпионат России в сезоне-18/19. В текущем сезоне РПЛ нападающий забил девять мячей и сделал три голевые передачи в 25 матчах.

Как сообщают российские СМИ, нападающий «Сочи» Антон Заболотный летом перейдет в московский ЦСКА. Контракт форварда с сочинским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, поэтому футболист в конце сезона покинет команду в качестве свободного агента. Также отмечается, что у Заболотного было предложение от «Краснодара», но он предпочел продолжить карьеру в стане красно-синих.

Победу «Уайлд» принес форвард Кирилл Капризов, забросивший победную шайбу. Также на счету россиянина ассист в основное время. Эта результативная передача стала для Кирилла 22-й в сезоне. Нападающий установил рекорд «Миннесоты» по голевым пасам в одном сезоне среди новичков. Капризов побил достижение чешского хоккеиста Филипа Кубы, который в сезоне-2000/01 сделал 21 ассист.

Напомним, что «Миннесота» досрочно вышла в плей-офф от Западного дивизиона.

«Сочи» обыгрывает «Ротор» и догоняет «Локо»

В 29-м туре РПЛ «Сочи» дома одержал трудную победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами в исполнении Александра Руденко и Алексея Щеткина. Равный счет держался до конца встречи, пока полузащитник сочинцев Артур Юсупов не принес своей команде победу на третьей добавленной минуте.

Таким образом, «Сочи» догнал в таблице чемпионата России московский «Локомотив», идущий третьим. У обеих команд по 52 очка, но железнодорожники имеют матч в запасе.

В другом матче «Ахмат» переиграл на своей арене «Тамбов» (3:1). Подопечные Андрея Талалаева поднялись на десятое место в РПЛ, набрав 39 очков. У аутсайдера же нашего чемпионата только 13 баллов в активе, и тамбовская команда покинет первенство в конце сезона.

Сборная России в 1/2 финала ЧМ по керлингу

Женская сборная России по керлингу в матче группового этапа чемпионата мира победила национальную команду США со счетом 7:3 и вышла в полуфинал турнира.

Российскую команду представляли Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Спортсменки обеспечили себе место не ниже второго в турнирной таблице, одержав 11-ю победу в 13 встречах предварительного раунда.

Также напомним, что благодаря удачному выступлению на чемпионате мира, сборная России квалифицировалась на олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

УЕФА оштрафует основателей Суперлиги



УЕФА определил санкции для девяти участников Суперлиги. Это «Арсенал», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Тоттенхэм» и «Челси».

Клубы будут обязаны внести благотворительный взнос в размере 15 миллионов евро на развитие футбола. Также они обязаны в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон. В случае нарушения договора им грозят штрафы в размере от 150 миллионов евро.

Еще три основателя закрытой лиги «Реал», «Барселона» и «Ювентус» получат наказания позже.