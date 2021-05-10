Крах «Ювентуса», «Реал» и «ПСЖ» рискуют остаться без чемпионства, на ЧМ по керлингу у России серебро

«МИЛАН» РАЗГРОМИЛ «ЮВЕ», У РОНАЛДУ НОЛЬ УДАРОВ В СТВОР

«Ювентус» и Криштиану Роналду проваливают концовку чемпионата Италии. Накануне «старая синьора» впервые за 10 лет проиграла на своем поле в Серии А «Милану» – 0:3 и ухудшила шансы на попадание в Лигу чемпионов. «Юве» за три тура до окончания идет на пятом месте в турнирной таблице, на три очка отставая от «Аталанты» и «Милана» и на одно от «Наполи».

Роналду выглядел пассивным, нанес два удара по воротам, но ни разу не попал в створ. Дни главного тренера команды Андрея Пирло в «Ювентусе» похоже сочтены. Трудно представить, что должно случиться, чтобы боссы клуба решились оставить его после такого сезона.

Четвертый гол в Серии А забил Алексей Миранчук. Хавбек «Аталанты» появился на поле во втором тайме гостевого матча с «Пармой» (5:2) и стал автором последнего мяча.

«РЕАЛ» СПАС РИКОШЕТ В МАТЧЕ С «СЕВИЛЬЕЙ»

«Реал» чудом спасся от поражения в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:2). Ничью мадридцам принес рикошет от пятки Азара после удара Крооса метров с двадцати на пятой добавленной минуте. «Сливочные» играли без двух ведущих защитников Рамоса и Варана и в целом провели далеко не лучший свой матч. Возможно, много сил отнял у них полуфинал Лиги чемпионов, в котором «Реал» уступил «Челси» по всем статьям.

Главный тренер хозяев Зинедин Зидан подверг критике судейство. Особенно забавным вышел эпизод, предшествующий второму голу гостей. Арбитр назначил пенальти в ворота «Севильи» после нарушения правил со стороны вратаря Боно. Однако в дело вмешался VAR. Видеоассистенты посчитали, что прежде фола игрока «Севильи» в предыдущей атаке в штрафной «Реала» была игра рукой у футболиста мадридской команды. 11-метровый был назначен, но в ворота хозяев, и Ракитич с точки не промахнулся.