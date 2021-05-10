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Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Реджана 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 3.80
Италия - Серия B 15:00 Читтаделла 0 Венеция 0
Италия - Серия B 15:00 Кьево 0 Асколи 0 П1 1.50 Х 3.90 П2 8.10
Италия - Серия B 15:00 СПАЛ 0 Кремонезе 0 П1 1.40 Х 4.30 П2 10.0
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Лечче 0 П1 2.15 Х 3.50 П2 3.40
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Брешия 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.10
Италия - Серия B 15:00 Порденоне 0 Козенца 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 3.90
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Фрозиноне 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.80
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Салернитана 0 П1 14.0 Х 5.00 П2 1.29
Россия - Премьер-Лига 16:30 Урал 0 Ростов 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.60
Болгария - Первая лига 18:00 Ботев В 0 Монтана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 4.50
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Химки 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 11.0
Португалия - Сегунда 19:00 Академику 0 Вилафранкензе 0 П1 2.16 Х 3.10 П2 3.50
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.48 Х 2.85 П2 3.40
Болгария - Первая лига 20:15 Этыр 0 Славия С 0 П1 2.26 Х 2.90 П2 3.50
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Гамбург 0 Нюрнберг 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.80
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Доломити Энерг 0
Италия - Серия А 21:45 Канту 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Кремона 0
Италия - Серия А 21:45 Триест 0 Фортитудо 0
Италия - Серия А 21:45 Реджана 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия А 21:45 Брешия 0 Виктория Либер 0
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Варезе 0
Англия - Премьер-лига 22:00 Фулхэм 0 Бёрнли 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.30
Испания - Сегунда 22:00 Спортинг Хихон 0 Луго 0 П1 1.75 Х 3.40 П2 5.50
Испания - Примера 22:00 Бетис 0 Гранада 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
Крах «Ювентуса», «Реал» и «ПСЖ» рискуют остаться без чемпионства, на ЧМ по керлингу у России серебро
10 мая 08:12
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК "Ювентус"

Крах «Ювентуса», «Реал» и «ПСЖ» рискуют остаться без чемпионства, на ЧМ по керлингу у России серебро

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«МИЛАН» РАЗГРОМИЛ «ЮВЕ», У РОНАЛДУ НОЛЬ УДАРОВ В СТВОР

«Ювентус» и Криштиану Роналду проваливают концовку чемпионата Италии. Накануне «старая синьора» впервые за 10 лет проиграла на своем поле в Серии А «Милану» – 0:3 и ухудшила шансы на попадание в Лигу чемпионов. «Юве» за три тура до окончания идет на пятом месте в турнирной таблице, на три очка отставая от «Аталанты» и «Милана» и на одно от «Наполи».

Роналду выглядел пассивным, нанес два удара по воротам, но ни разу не попал в створ. Дни главного тренера команды Андрея Пирло в «Ювентусе» похоже сочтены. Трудно представить, что должно случиться, чтобы боссы клуба решились оставить его после такого сезона.

Четвертый гол в Серии А забил Алексей Миранчук. Хавбек «Аталанты» появился на поле во втором тайме гостевого матча с «Пармой» (5:2) и стал автором последнего мяча.

«РЕАЛ» СПАС РИКОШЕТ В МАТЧЕ С «СЕВИЛЬЕЙ»

«Реал» чудом спасся от поражения в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:2). Ничью мадридцам принес рикошет от пятки Азара после удара Крооса метров с двадцати на пятой добавленной минуте. «Сливочные» играли без двух ведущих защитников Рамоса и Варана и в целом провели далеко не лучший свой матч. Возможно, много сил отнял у них полуфинал Лиги чемпионов, в котором «Реал» уступил «Челси» по всем статьям.

Главный тренер хозяев Зинедин Зидан подверг критике судейство. Особенно забавным вышел эпизод, предшествующий второму голу гостей. Арбитр назначил пенальти в ворота «Севильи» после нарушения правил со стороны вратаря Боно. Однако в дело вмешался VAR. Видеоассистенты посчитали, что прежде фола игрока «Севильи» в предыдущей атаке в штрафной «Реала» была игра рукой у футболиста мадридской команды. 11-метровый был назначен, но в ворота хозяев, и Ракитич с точки не промахнулся.

Королевский клуб упустил шанс выйти на первое место. Команда Зидана догнала «Барселону» и опережает каталонцев по результатам личных встреч, но на два очка отстает от «Атлетико».

«ПСЖ» НЕ СМОГ СПРАВИТЬСЯ С «РЕННОМ»

Еще один гранд резко ухудшил свои шансы на чемпионство во Франции. «ПСЖ» не удержал победу в игре с «Ренном» (1:1). В отсутствие травмированного Мбаппе атака парижан не впечатляет. Команда Маурисио Почеттино за два тура до окончания турнира на три очка отстает от лидирующего «Лилля».

На третьем месте идет «Монако» Александра Головина. Наш полузащитник вышел на замену в победном матче с «Реймсом» (1:0). До этого россиянин пропускал матчи из-за коронавируса.

РОССИЯНКИ ПРОИГРАЛИ В ФИНАЛЕ НА ЧМ ПО КЕРЛИНГУ

Женская сборная России по керлингу не смогла стать чемпионом мира. В финале наши девушки уступили Швейцарии – 2:4. На ЧМ-2021 в канадском Калгари в составе команды выступали Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Серебро – повторение лучшего результата для россиянок в истории. В 2017 году в финале сборная России проиграла канадкам. Четыре раза наша команда завоевывала бронзу чемпионатов мира.

В матче за третье место сборная США победила Швецию – 9:5.

ХЭМИЛТОН ВЫИГРАЛ В ИСПАНИИ, МАЗЕПИН ВСТАЛ НА КОЛЕНО

Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании. Пилот «Мерседеса» в конце гонки опередил своего главного конкурента в Ф-1 пилота «Ред Булла» Марка Ферстаппена, который на старте обошел многократного чемпиона мира. Третьим к финишу пришел напарник британца Валттери Боттас.

Хэмилтон праздновал успех в Барселоне пятый раз подряд. Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» занял последнее, 19-е место среди тех, кто добрался до финиша. Перед гонкой он преклонил колено, но объяснил, что сделал это не в поддержку движения BLM («Жизни черных важны»). «Я хочу объяснить свои действия перед гонкой. Прошло 76 лет со Дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения ветеранам и людям причастным к Победе. Спасибо!» — написал Мазепин в инстаграме. Однако такой жест все равно вызвал много кривотолков среди болельщиков.

ДВА КЛУБА НХЛ ПОМЕНЯЮТ ТРЕНЕРОВ

В регулярном чемпионате НХЛ «Чикаго» победил «Даллас» - 4:2. У «Старз» одну из шайб забросил Денис Гурьянов, набравший 29 (12+17) очко в сезоне. Оба клуба не попали в число участников плей-офф.

Два клуба НХЛ сменят главных тренеров. Рик Токкет покинет пост наставника «Аризоны» после истечения контракта летом, а Джон Торторелла не намерен продлевать соглашение с «Коламбусом». Обе команды не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли.

источник: «Советский спорт»
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