Роналду возвращают в «Спортинг», Головин в финале Кубка Франции, «Колорадо» выиграл регулярку

Футболисты «Ливерпуля» прибыли на матч с «Манчестер Юнайтед» под конвоем полицейских машин. Клубный автобус «красных» был заблокирован около отеля несколькими автомобилями с фанатами «МЮ». Дорогу пришлось расчищать стражам порядка. Матч 34-го тура АПЛ был запланирован еще на 2 мая, однако был сорван из-за акции протеста болельщиков, выражавших недовольство политикой владельцев клуба после попытки вступить в Суперлигу.

Португальские СМИ уже писали о таком варианте продолжения карьеры Роналду, но речь шла о сезоне-2021/22. У Криштиану действует еще год контракта с «Ювентусом». В то же время вчера местная пресса сообщила, что Криш готов пойти на расторжение соглашения с «Юве» и согласен на существенное понижение итальянской зарплаты, чтобы вновь выступать за португальский клуб. Именно из него в 2003 году он уехал в «Манчестер Юнайтед». Недавно Роналду приобрел в Лиссабоне пентхаус стоимостью более 7 млн евро.

Мама Криштиану Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру пообещала болельщикам «Спортинга», что ее сын вернется в клуб. Такие громкие заявления она сделала 12 мая, когда лиссабонская команда стала чемпионом Португалии спустя 19 лет – впервые с 2002 года. «Я поеду в Турин и поговорю с ним. В следующем сезоне он будет играть здесь, на «Жозе Алваладе». Он вернется», - сказала Мария Долореш, отвечая на вопрос о возможном возвращении на родину суперзвезды.

По информации The Athletic, футболисты «МЮ» прибыли на арену «Олд Траффорд» за шесть часов до начала игры в целях безопасности. В ложах стадиона были размещены кровати, чтобы игроки могли отдохнули перед матчем. На этот раз игра состоялась и завершилась победой команды Юргена Клоппа – 4:2 (дубль у Фирмино), который впервые выиграл на «Олд Траффорд». «Ливерпуль» до этого не побеждал на этом стадионе с 2014-го.

«Реал» продолжает борьбу за титул

«Реал» продолжает гонку за «Атлетико» в чемпионате Испании. В 36-м туре «сливочные» разгромили в гостях «Гранаду» - 4:1, продлили свою беспроигрышную серию до 16 встреч и отстают от земляков из Мадрида на два очка. В Примере осталось провести два тура. Команде Диего Симеоне чемпионский титул гарантируют две победы, если королевский клуб не допустит осечек. У «Барселона» на два очка меньше, чем у команда Зинедина Зидана.

Дортмундская «Боруссия» выиграла Кубок Германии, разгромив в финальном матче «Лейпциг» - 4:1. По дублю сделали Санчо и Холанд. 20-летний норвежец забил 39 мячей в 39 играх сезона во всех турнирах.

«Монако» пробился в финал Кубка Франции, где 19 мая сыграет с «ПСЖ». В полуфинале монегаски выиграли с крупным счетом 5:1 у клуба «Рюмийи-Вальер». Александр Головин вышел на замену на 71-й минуте, а на 82-й забил пятый гол своей команды в матче.

Киевское «Динамо» в 13 раз завоевало Кубок Украины, победив в финале «Зарю» в дополнительное время 1:0. К очередному титулу команду привел Мирча Луческу. За год румынский специалист, поработавший в свое время в «Зените», выиграл с «Динамо» также чемпионат с Суперкубок страны.

Россия проиграла финнам на Евротуре

Сборная России потерпела первое поражение в Евротуре-2020/21, уступив в Праге финнам – 1:4. Единственную шайбу в нашей команде забросил Максим Шалунов после сольного прохода на 45-й минуте. После этого счет стал 1:1, однако равновесие держалось недолго. За 32 секунды на 51-й минуте финны отличились дважды, а четвертая шайба влетела уже в пустые ворота, которые на этот раз защищал Иван Бочаров.

Россия прервала серию из десяти побед подряд в рамках Евротура. Общий зачет она выиграла досрочно. В воскресенье наша команда завершит турнир матчем с чехами, которые вчера одолели шведов в овертайме 3:2 и лидируют на этапе с 5 очками. У Финляндии и России по три очка, у Швеции одно. С хозяевами «Чешских игр» может сыграть нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко, который уже прибыл в Прагу. Вчера же стало известно, что не поможет сборной на ЧМ в Риге защитник «Оттавы» Никита Зайцев. Клуб не дал игроку разрешения из-за старых болячек. Но и без него к команде присоединятся пять игроков обороны из НХЛ.

«Колорадо» выиграл регулярку впервые за 20 лет

«Колорадо» выиграл у «Лос-Анджелеса» - 5:1 и стал победителем регулярного чемпионата, набрав 82 очка. Столько же у «Вегаса», но «Эвеланш», за который выступает наш Валерий Ничушкин, обошел конкурента по дополнительным показателям. «Колорадо» взял Президентский Кубок впервые за 20 лет.

В стартовом раунде плей-офф «Лавина» встретится с «Сент-Луисом» Владимира Тарасенко, Ивана Барбашева и Клима Костина. В другой паре Западного дивизиона «Миннесота» Кирилла Капризова сыграет с «Вегасом». Серию «Уайлд» начинают в гостях.