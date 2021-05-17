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Болгария - Первая лига 17:30 Ботев П 0 Черно море 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.15
Италия - Серия B 19:30 Читтаделла 0 Монца 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.70
Испания - Сегунда 20:00 Овьедо 0 Малага 0 П1 2.03 Х 2.90 П2 4.80
Италия - Серия А 20:00 Триест 0 Бриндизи 0
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Царско Село 0 П1 1.66 Х 3.60 П2 5.10
Англия - Чемпионшип 20:00 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.75
Италия - Серия А 21:45 Верона 0 Болонья 0 П1 2.45 Х 3.30 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Тревизо 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия B 21:45 Венеция 0 Лечче 0
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.65 Х 2.75 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 22:15 Барнсли 0 Суонси Сити 0 П1 2.22 Х 3.00 П2 3.90
Супервозвращение Кучерова, победы Сорокина и Капризова, фанаты «Ротора» пишут Дюкову
17 мая 08:26
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ХК "Тампа-Бэй"

Супервозвращение Кучерова, победы Сорокина и Капризова, фанаты «Ротора» пишут Дюкову

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

КУЧЕРОВ СДЕЛАЛ ДУБЛЬ В ПЕРВОМ ЖЕ МАТЧЕ СЕЗОНА

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров триумфально вернулся после перенесенной операции и долгого восстановления. В стартовом матче плей-офф против «Флориды» (5:4) наш легионер набрал 3 (2+1) очка и получил наибольшее игровое время среди форвардов «Лайтнинг» - 19 минут 21 секунда. Кучеров нанес 5 бросков в створ ворот, применил один силовой прием, получил малый штраф, завершил игру с показателем полезности «-1» и был назван третьей звездой встречи.

Дублем у победителей также отметился Брэйден Пойнт, причем оба гола он забил в концовке матча. Сначала сравнял счет на 53-й минуте, а на 59-й принес своей команде победу. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков, на одно спасение меньше у его коллеги из «Пантерз» Сергея Бобровского.

Кучеров вышел на седьмое место среди россиян по очкам в плей-офф НХЛ. После этой игры у Никиты стало 98 (38+60) очков, и он опередил Игоря Ларионова (97). Лучший показатель среди наших легионеров у Сергея Федорова – 197 очков. Напомним, что Кучеров не сыграл ни одного матча в прошедшем регулярном чемпионате после перенесенной в декабре операции.

СОРОКИН ВЫИГРАЛ ДЕБЮТНЫЙ МАТЧ В КУБКЕ СТЭНЛИ

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин выиграл дебютный матч в Кубке Стэнли. «Островитяне» в овертайме одержали победу над «Питтсбургом» в гостевом матче – 4:3. Решающий гол на 77-й минуте забил Кайл Палмьери, оформивший в этой игре дубль. Сорокин обновил клубный рекорд по количеству отраженных бросков для дебютанта плей-офф – экс-армеец 39 раз спасал свою команду. Предыдущее достижение принадлежало Келли Хруди (1985 год).

Основной голкипер «Айлендерс» Семен Варламов не смог принять участие в матче из-за повреждения. Пропускал игру по той же причине один из лидеров «Пингвинз» Евгений Малкин.

С победы над «Вегасом» (1:0 ОТ) начала плей-офф «Миннесота» Кирилла Капризова. В упорном поединке «Уайлд» в овертайме смогли забросить единственную шайбу на четвертой минуте дополнительного периода. Автором гола стал шведский форвард Йоэль Эрикссон Эк. 33-летний канадский голкипер Кэм Тальбо провел матч на ноль, отразив 42 броска. Капризов отыграл 18 минут, но очков не набрал.

ФАНАТЫ «РОТОРА» НАПИСАЛИ ПИСЬМО ДЮКОВУ

Болельщики «Ротора» написали письмо президенту РФС Александру Дюкову, в котором попросили наказать виновных в переносе времени матча «Уфа» - «Арсенал» и рассмотреть возможность увеличения числа команд в РПЛ на следующий сезон. Накануне чемпионат России завершился. По его итогам волгоградская команда заняла предпоследнее 15-е место и покинула премьер-лигу.

Возмущение фанатов «Ротора» понятно. Матч прямых конкурентов волгоградцев в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе – «Уфы» и «Арсенала» начался не в 14 часов, как все другие встречи, а в 16:00, когда уже был известен результат игры «Рубин» - «Ротор» (1:1). Для «Арсенала», набравшего 23 очка, игра в Уфе уже ничего не решала – туляки обеспечили себе место в РПЛ на следующий сезон. В итоге был нарушен спортивный принцип. По регламенту все игры последнего тура должны проходить в одно время, одна матч в столице Башкортостана был перенесен из-за жаркой погоды.

«По ходу матча «Уфа» – «Арсенал», в котором у игроков «Арсенала» уже не было никаких задач, игрок команды гостей забил мяч в свои ворота при счете 1:1, а после этого другой игрок «Арсенала» на ровном месте получил красную карточку за свой безрассудный фол. Болельщики волгоградского «Ротора» уверены, что эти эпизоды были бы невозможны, если бы матчи «Рубин» – «Ротор» и «Уфа» – «Арсенал» проходили бы одновременно, как и положено по духу игры, который исповедует УЕФА. Мы считаем, что этим переносом были грубо нарушены спортивные принципы, принцип Fair Play УЕФА и регламент РПЛ», - говорится в частности в письме.

«БАРСА» ПОТЕРЯЛА ШАНСЫ НА ЧЕМПИОНСТВО

«Барселона» потеряла шансы стать чемпионов Испании, проиграв «Сельте» - 1:2. Решающий мяч был забит на 89-й минуте. Лидер Примеры «Атлетико» одержал волевую победу над «Осасуной» - 2:1, хотя пропустил первым на 75-й минуте. В оставшееся время «матрасники» отличились дважды (Лоди, Суарес) и перед последним туром опережают «Реал» на два очка. Королевский клуб с минимальным счетом 1:0 выиграл у «Атлетика» благодаря голу Начо.

В заключительном туре 23 мая «Атлетико» играет на выезде с «Вальядолидом», а «Реал» примет дома «Вильярреал». «Барсе» предстоит удержать третье место. Пока каталонцы на два очка впереди «Севильи». Команда Роналда Кумана отправится на гостевой поединок с «Эйбаром», а «Севилья» на своем поле сыграет с «Алавесом».

У ГОЛОВИНА ГОЛ И ПЕРЕДАЧА ЗА «МОНАКО»

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Ренном» (2:1). Наш легионер вышел в стартовом составе. На 16-й минуте он ассистировал Бен-Йеддеру, отдав отличный разрезающий пас. А на 29-й отличился ударом из-за штрафной.

Перед последним туром «Монако» идет на третьем месте, отставая на три очка от лидера турнира «Лилля», который вчера сыграл вничью с «Сент-Этьеном», и на два очка – от «ПСЖ». Парижане в воскресенье разгромили «Реймс» - 4:0.

источник: «Советский спорт»
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