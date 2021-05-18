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Болгария - Первая лига 17:30 Этыр 0 Монтана 0 П1 1.83 Х 3.10 П2 4.80
Болгария - Первая лига 20:00 Ботев В 0 Славия С 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.00
Испания - Сегунда 20:00 Картахена 0 Альмерия 0 П1 4.10 Х 3.30 П2 2.00
Англия - Премьер-лига 20:00 Манчестер Юнай 0 Фулхэм 0 П1 1.35 Х 5.60 П2 8.60
Англия - Первая лига 20:00 Оксфорд Юнайте 0 Блэкпул 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 20:00 Саутгемптон 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.70 Х 3.90 П2 2.44
Англия - Премьер-лига 21:00 Брайтон энд Хо 0 Манчестер Сити 0 П1 6.80 Х 4.70 П2 1.50
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.72 Х 3.80 П2 5.50
Испания - Сегунда 22:30 Понферрадина 0 Эспаньол 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.23
Испания - Сегунда 22:30 Альбасете 0 Луго 0 П1 2.35 Х 2.85 П2 3.70
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Овечкин проиграл и снова не забил, Свечников начал с победы, «Спартак» одобрил кандидатуру Витории
18 мая 08:31
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Twitter

Овечкин проиграл и снова не забил, Свечников начал с победы, «Спартак» одобрил кандидатуру Витории

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«БОСТОН» СРАВНЯЛ СЧЕТ В СЕРИИ С «ВАШИНГТОНОМ»

«Вашингтон» во втором домашнем матче стартового раунда плей-офф уступил в овертайме «Бостону» - 3:4. Форвард «Брюинз» Брэд Маршан забил решающий гол уже на 39-й секунде дополнительного времени. Это самая быстрая шайба в овертаймах Кубка Стэнли для «Бостона». Прежнее достижение принадлежало легендарному Бобби Орру, который в 1970 году принес победу своему клубу на 40-й секунде овертайма в игре с «Сент-Луисом».

У победителей отличились также Дебраск, Бержерон и Холл. У хозяев дубль оформил Хэтэуэй, еще одну шайбу забросил Оши. Капитан «столичных» Александр Овечкин пока не открыл счет голам в серии. На этот раз он отметился результативной передачей и показателем полезности «-2». Два голевых паса у его партнера защитника Дмитрия Орлова.

Счет в серии стал равным 1-1. Напомним, что в первой игре «Кэпиталз» выиграл в овертайме 3:2.

СВЕЧНИКОВ ОТЛИЧИЛСЯ В ПОБЕДНОМ МАТЧЕ С «НЭШВИЛЛОМ»

«Каролина» повела в серии с «Нэшвиллом», выиграв первый матч - 5:2. Один из голов у победителей забил Андрей Свечников, отправивший шайбу в пустые ворота при счете 4:2. Россиянин провел на площадке почти 15 минут и сделал восемь бросков. Дубль у Джордана Стаала, по шайбе забросили Терявяйнен и Нидеррайтер. У «Предаторз» отличились Форсберг и Хаула. Российский нападающий Яков Тренин результативных баллов не заработал.

«Колорадо» одержал победу над «Сент-Луисом» - 4:1 и повел в серии 1-0. Голы у «Эвеланш» забивали Маккиннон (2), Макар и Ландеског. У «Блюз» единственная шайба на счету Кайру, которому ассистировал наш Иван Барбашев. Хозяева ударно провели третий период, который выиграли 3:0.

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин получил 13 минут 41 секунду игрового времени, нанес шесть бросков по воротам, но очков не набрал. У Владимира Тарасенко из «Блюз» 16.21, один бросок и «-2».

СОВДИР «СПАРТАКА» СОГЛАСИЛСЯ НА ВИТОРИЮ

По данным источников, совет директоров «Спартака» одобрил кандидатуру португальца Руя Витории на должность главного тренера команды. Контракт с 51-летним специалистом будет заключен в ближайшие дни. В московском клубе пока не комментируют эту информацию.

Последним местом работы Витории был саудовский «Ан-Наср», ставший с этим тренером чемпионом и обладателем Суперкубка страны. Руй также возглавлял «Бенфику», дважды выиграв с лиссабонским клубом чемпионат и Суперкубок Португалии, по разу Кубок Португалии и Кубок португальской лиги.

По информации СМИ, в тренерский штаб португальского специалиста войдут Арналду Тейшейра — первый помощник, отвечающий за тактику; Сержиу Ботелью — второй помощник; Луиш Эштевеш — тренер вратарей; Паулу Моурау — тренер по физической подготовке.

Напомним, что возглавлявший «Спартак» в прошедшем сезоне Доменико Тедеско не стал продлевать контракт с клубом и после последнего тура чемпионата попрощался с командой.

ЦСКА ПОВЕЛ В ПОЛУФИНАЛЕ С «ЗЕНИТОМ»

ЦСКА победил «Зенит» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ - 78:73 (18:15, 24:25, 21:16, 15:17). Игра проходила в Санкт-Петербурге. Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Кевин Пангос - 23 очка. У армейцев 17 очков набрал Торнике Шенгелия, Йоханнес Фогтманн сделал дабл-дабл - 13 очков и 10 подборов. Второй матч пройдет в Питере 19 мая.

Вчера ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Димитрисом Итудисом до 2023 года. Грек руководит красно-синими с 2014 года. Под его руководством армейцы дважды побеждали в Евролиге (2016, 2019) и постоянно выходили в «Финал четырех» турнира.

источник: «Советский спорт»
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