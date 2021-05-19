Василевский принес «Тампе» вторую победу, Капризов снова не забил, «Локо» готовится к переезду

«Питтсбург» сравнял счет в противостоянии с «Айлендерс», выиграв матч номер два со счетом 2:1. Раст и Картер еще в первом периоде забросили две шайбы в ворота Семена Варламова, который в итоге отразил 43 броска. Во второй 20-минутке Бейли одну шайбу отыграл, но больше голов в матче зрители не увидели. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин снова не играл. Россиянин продолжает восстанавливаться после очередной травмы.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский на этот раз остался в запасе по решению тренерского штаба. Напомним, что в первом матче «Тампа» переиграла соперника 5:4. Третий матч серии пройдет в Тампе в ночь на 21 мая.

«Тампа» выиграла второй гостевой матч у «Флориды» – 3:1 и повела в серии 2-0. Первой звездой встречи был признан вратарь «Молний» Андрей Василевский, отразивший 32 броска. Шайбы в составе победителей забросили Стэмкос, Палат и Гурд. У Никиты Кучерова результативная передача, в двух играх на его счету 4 (2+2) очка. За карьеру Кучеров набрал уже 99 (38+61) очков в 92 матчах Кубка Стэнли. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 20 минут 39 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

«Вегас» выиграл второй матч у «Миннесоты» – 3:1 и сравнял счет в серии. Дублем у хозяев отметился Так, еще одну шайбу забросил Маршессо. У гостей отличился Дамба, забивший первый гол в матче на 33-й минуте. Однако концовку встречи лучше провели хоккеисты «Голден Найтс».

Форвард «дикарей» Кирилл Капризов отыграл 18 минут 9 секунд, нанес два броска по воротам, но очков, как и в первом матче, не набрал.

БОССЫ «ЛОКОМОТИВА» НАПИСАЛИ ПИСЬМО СОБЯНИНУ

«Локомотив» планирует покинуть стадион в Черкизове и перебраться в «Лужники». Руководство РЖД и клуба ведет переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников» на 49 лет. Если они завершатся успешно, уже новый сезон железнодорожники начнут на новой домашней арене.

В письме на имя Сергея Собянина, как утверждает телеграм-канал Baza, говорится, что стадион в Черкизово, несмотря на недолгий срок эксплуатации, требует серьезной реконструкции. Не исключен также его снос и строительство новой арены. Мэра столицы просят сдать «Локомотиву» в долгосрочную аренду БСА «Лужники». Туда же планируют перевести тренировочную базу и офис клуба. РЖД в свою очередь готовы в рамках сделки отдать городу тренировочную базу клуба в Баковке, а также объекты в Перово и Свиблово.

Бывший главный тренер железнодорожников Юрий Семин в инстаграм так отреагировал на новости: «Локомотив» переезжает в «Лужники»? Это бизнес проект, который не имеет никакого отношения к развитию футбола в нашей стране».

«Лужники», ставшие главной ареной ЧМ-2018, после проведения грандиозного спортивного мероприятия оказались не загружены. По сути, огромный комплекс простаивает, что наносит большие убытки бюджету города.

БЕНЗЕМА ВЕРНЕТСЯ В СБОРНУЮ ФРАНЦИИ

Карим Бензема вернулся в сборную Франции. Главный тренер трехцветных Дидье Дешам включил нападающего мадридского «Реала» в заявку на чемпионат Европы. 33-летний форвард не выступал за национальную команду с октября 2015 года, когда провел игру с Арменией.

Бензема был отстранен после конфликта с партнером по сборной Матье Вальбуэна. Следствие подозревало, что Карим был посредником в шантаже Вальбуэна. С игрока вымогали деньги за видео интимного характера с его участием. Матье шантажировали, что сделают запись достоянием общественности, если он не заплатит.

КАРПИНА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ НА ТРИ ИГРЫ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылки с водой в сторону резервного арбитра в игре 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3). Главный судья Алексей Матюнин показал специалисту желтую карточку за споры на 88-й минуте, а спустя пару минут и красную. Карпин назвал это удаление самым необычным и незаслуженным в тренерской карьере.

«Это чистой воды эмоции. Обычно это реакция на то, что мы не забили гол или кто-то не отдал передачу. Но это точно не имеет никакого отношения к судьям», – прокомментировал специалист свою дисквалификацию.