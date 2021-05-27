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Россия - Молодёжное первенство 11:00 Краснодар-мол. 0 ЦСКА-мол. 0 П1 2.60 Х 3.20 П2 2.50
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Ротор-мол. 0 Урал-мол. 0 П1 1.74 Х 4.10 П2 3.60
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Динамо-мол. 0 Уфа-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Химки-мол. 0 Тамбов-мол. 0 П1 1.09 Х 7.50 П2 21.0
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Академия футбо 0 Чертаново-мол. 0 П1 3.90 Х 3.70 П2 1.75
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Ахмат-мол. 0 Локомотив-мол. 0 П1 3.40 Х 3.80 П2 1.85
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Сочи-мол. 0 Строгино-мол. 0 П1 2.10 Х 3.30 П2 3.10
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Спартак-мол. 0 Зенит-мол. 0 П1 2.55 Х 3.60 П2 2.48
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Ростов-мол. 0 Рубин-мол. 0 П1 1.57 Х 3.90 П2 4.90
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Арсенал-мол. 0 УОР №5 0 П1 1.65 Х 4.30 П2 3.80
ЧМ-2021 16:15 США 0 Латвия 0 П1 1.42 Х 5.40 П2 6.10
ЧМ-2021 16:15 Швейцария 0 Словакия 0 П1 1.90 Х 4.10 П2 3.50
ЧМ-2021 20:15 Швеция 0 Чехия 0 П1 2.36 Х 4.20 П2 2.55
ЧМ-2021 20:15 Финляндия 0 Италия 0 П1 1.01 Х 25.0 П2 37.0
Италия - Серия B 22:30 Венеция 0 Читтаделла 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.40
Зидан уходит из «Реала», Малкин отдает передачи, но вылетает, а Россия обыгрывает Бельгию
27 мая 09:28
автор: Степан Охотников
автор фото: ФК "Реал" (Мадрид)

Зидан уходит из «Реала», Малкин отдает передачи, но вылетает, а Россия обыгрывает Бельгию

В рубрике «Пока вы спали» - о том, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

ИСТОЧНИК: ЗИДАН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПОКИНУТЬ «РЕАЛ»

Об этом сообщает в твиттере итальянский журналист Фадрицио Романо. Зидан вернулся в «Королевский клуб» после перерыва в 2019 году и сходу выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. В этом же сезоне гранд мирового футбола остался без титулов: «Реал» стал вторым в Ла Лиге и был выбит «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. Уход Зидана не исключался и ранее, а главным претендентом на место тренера команды назывался Массимилиано Аллегри. Хотя с уходом из «Интера» Антонио Конте приоритеты президента клуба Флорентино Переса могли измениться.

УЕФА МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ ПРАВИЛО ВЫЕЗДНОГО ГОЛА В ЕВРОКУБКАХ

Английская «Times» сообщает, что завтра на заседании комитета УЕФА по проведению клубных соревнований будет рассмотрен вопрос о правиле выездного гола. Скорее всего, оно будет отменено полностью. Напомним, правило, что при равном счете по сумме двух матчей в следующий круг выходит команда, забившая больше голов на чужом поле, действует с 1965 года.

«ПИТТСБУРГ» ВЫЛЕТЕЛ, «ТАМПА» ИДЕТ ДАЛЬШЕ

Шестой матч в серии первого круга Кубка Стэнли между «Питтсбургом»и «Айлендерс» оказался последним. «Островитяне» выиграли встречу 5:3 и серию - 4-2, а российский вратарь команды Илья Сорокин отразил 34 броска из 37. В составе «Пингвинз» двумя результативными передачами отметился Евгений Малкин. Эти очки стали для форварда 173-м и 174-м в плей-офф, и он обошел легенду «Питтсбурга» Марио Лемье. Больше россиянина очков в Кубке Стэнли в составе «пингвинов» набирал лишь Сидни Кросби - 191.

Завершилась и серия «Тампы-Бэй» против «Флориды». Шестой матч закончился со счетом 4:0, Андрей Василевский записал на свой счет еще один «сухарь», Никита Кучеров - две передачи, Михаил Сергачев - одну. Счет в серии: 4-2.

А вот «Миннесота» Кирилла Капризова и «Вегас» продолжат выяснение отношений. Шестой матч выиграли «Уайлд» - 3:0, и общий счет стал ничейным: 3-3.

«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» РАЗГРОМИЛА «ВАШИНГТОН»

Продолжается первый круг плей-офф и в НБА. Минувшей ночью «Филадельфия» без проблем разобралась с «Вашингтоном» - 120:95 (счет в серии 2-0), «Нью-Йорк» вырвал победу у «Атланты» - 101:92 (1-1 в серии), а «Юта» в очень результативном матче обыграла «Мемфис» - 141:129 (1-1 в серии).

ЗВОНАРЕВА, САФИУЛЛИН, ГАСАНОВА - В ФИНАЛЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ПАРИЖЕ

В столице Франции проходит квалификация второго в сезоне турнира теннисного «Большого шлема». У мужчин из розыгрыша «Ролан Гарроса» выбыли Андрей Кузнецов и Евгений Донской, уступившие во втором круге квалификации, а вот Роман Сафиулин вышел в финал, победив британца Лайама Броуди. В женской половине сетки в финале сыграют две россиянки: Вера Звонарева и Анастасия Гасанова, обыгравшие соответственно Мариам Болквадзе из Грузии и американку Коко Вандевей.

РОССИЯ ОБЫГРАЛА БЕЛЬГИЮ В ЛИГЕ НАЦИЙ

Женская сборная России с трудом одолела Бельгию в розыгрыше волейбольной Лиги наций. Это был второй матч подопечных Серджо Бузато на турнире, и после «сухой» победы на старте над крепкой Германией казалось, что проблем в игре с Бельгией быть не должно. Однако реальность не совпала с ожиданиями. Матч получился очень упорным. В первых двух сетах россиянки ничего не могли противопоставить атакам доигровщицы Бритт Эрботс. При этом на площадку Бузато выставил наш сильнейший состав. Видимо, процесс воссоздания команды, которая не играла полтора года, затягивается. Проиграв обе стартовые партии, россиянки сумели переломить ход встречи и одержать победу - 3:2. Сегодня наша сборная играет с Нидерландами.

источник: «Советский спорт»
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