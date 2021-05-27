Зидан уходит из «Реала», Малкин отдает передачи, но вылетает, а Россия обыгрывает Бельгию

ИСТОЧНИК: ЗИДАН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПОКИНУТЬ «РЕАЛ»

Об этом сообщает в твиттере итальянский журналист Фадрицио Романо. Зидан вернулся в «Королевский клуб» после перерыва в 2019 году и сходу выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. В этом же сезоне гранд мирового футбола остался без титулов: «Реал» стал вторым в Ла Лиге и был выбит «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. Уход Зидана не исключался и ранее, а главным претендентом на место тренера команды назывался Массимилиано Аллегри. Хотя с уходом из «Интера» Антонио Конте приоритеты президента клуба Флорентино Переса могли измениться.

УЕФА МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ ПРАВИЛО ВЫЕЗДНОГО ГОЛА В ЕВРОКУБКАХ

Английская «Times» сообщает, что завтра на заседании комитета УЕФА по проведению клубных соревнований будет рассмотрен вопрос о правиле выездного гола. Скорее всего, оно будет отменено полностью. Напомним, правило, что при равном счете по сумме двух матчей в следующий круг выходит команда, забившая больше голов на чужом поле, действует с 1965 года.

«ПИТТСБУРГ» ВЫЛЕТЕЛ, «ТАМПА» ИДЕТ ДАЛЬШЕ

Шестой матч в серии первого круга Кубка Стэнли между «Питтсбургом»и «Айлендерс» оказался последним. «Островитяне» выиграли встречу 5:3 и серию - 4-2, а российский вратарь команды Илья Сорокин отразил 34 броска из 37. В составе «Пингвинз» двумя результативными передачами отметился Евгений Малкин. Эти очки стали для форварда 173-м и 174-м в плей-офф, и он обошел легенду «Питтсбурга» Марио Лемье. Больше россиянина очков в Кубке Стэнли в составе «пингвинов» набирал лишь Сидни Кросби - 191.

Завершилась и серия «Тампы-Бэй» против «Флориды». Шестой матч закончился со счетом 4:0, Андрей Василевский записал на свой счет еще один «сухарь», Никита Кучеров - две передачи, Михаил Сергачев - одну. Счет в серии: 4-2.

А вот «Миннесота» Кирилла Капризова и «Вегас» продолжат выяснение отношений. Шестой матч выиграли «Уайлд» - 3:0, и общий счет стал ничейным: 3-3.