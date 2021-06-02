Свечников забивает Василевскому, «Бруклин» - во втором раунде, Месси остается в «Барсе»

ВАСИЛЕВСКИЙ - ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА

В плей-офф НХЛ состоялся один матч: «Каролина» принимала «Тампу-Бэй» и уступила 1:2. Единственный гол у «Харрикейнз» на счету Андрея Свечникова. Российские полевые игроки «Лайтнинг» в этой игре не отличились, зато выше всяких похвал, как обычно, сыграл Андрей Василевский, отразивший 31 бросок из 32 (для сравнения: его визави Алекс Неделькович парировал лишь 13 шайб из 15, летевших в его ворота). Василевский одержал 39-ю победу в плей-офф, и почти наверняка уже в ближайшее время побьет рекорд Евгения Набокова для российский вратарей - 42 выигранных матча.

Кстати, Василевский стал первой звездой встречи, а Свечников - третьей. «Тампа» ведет в серии до четырех побед 2-0.

«БРУКЛИН» ВО ВТОРОМ КРУГЕ, «ЛЕЙКЕРС» НА ГРАНИ ВЫЛЕТА

Ночью состоялись три матча первого круга плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Напичканный звездами «Бруклин» обыграл «Бостон» 123:109 и выбил «Селтикс» из розыгрыша - 4-1 в серии. Лучшим в составе «Нетс» стал Джеймс Харден, сделавший трипл-дабл - 34 очка, по 10 подборов и передач. У Кайри Ирвинга 25 очков, у Кевина Дюранта - 24.

«Денвер» вырвал победу у «Портленда» в овертайме - 147:140 и повел в серии 3-2. «Трэйл Блэйзерс» не помогли даже 55 очков разыгрывающего Дэмиана Лилларда. В составе «Наггетс» лучшим, как обычно, стал Никола Йокич (38 очков, 11 подборов, 9 передач, 4 блок-шота). Серб является основным претендентом на звание MVP по итогам сезона.