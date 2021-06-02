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Свечников забивает Василевскому, «Бруклин» - во втором раунде, Месси остается в «Барсе»
02 июня 09:03
автор: Степан Охотников
автор фото: Twitter Тампы-Бэй Лайтнинг

Свечников забивает Василевскому, «Бруклин» - во втором раунде, Месси остается в «Барсе»

В рубрике «Пока вы спали» - о том, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

ВАСИЛЕВСКИЙ - ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА

В плей-офф НХЛ состоялся один матч: «Каролина» принимала «Тампу-Бэй» и уступила 1:2. Единственный гол у «Харрикейнз» на счету Андрея Свечникова. Российские полевые игроки «Лайтнинг» в этой игре не отличились, зато выше всяких похвал, как обычно, сыграл Андрей Василевский, отразивший 31 бросок из 32 (для сравнения: его визави Алекс Неделькович парировал лишь 13 шайб из 15, летевших в его ворота). Василевский одержал 39-ю победу в плей-офф, и почти наверняка уже в ближайшее время побьет рекорд Евгения Набокова для российский вратарей - 42 выигранных матча.

Кстати, Василевский стал первой звездой встречи, а Свечников - третьей. «Тампа» ведет в серии до четырех побед 2-0.

«БРУКЛИН» ВО ВТОРОМ КРУГЕ, «ЛЕЙКЕРС» НА ГРАНИ ВЫЛЕТА

Ночью состоялись три матча первого круга плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Напичканный звездами «Бруклин» обыграл «Бостон» 123:109 и выбил «Селтикс» из розыгрыша - 4-1 в серии. Лучшим в составе «Нетс» стал Джеймс Харден, сделавший трипл-дабл - 34 очка, по 10 подборов и передач. У Кайри Ирвинга 25 очков, у Кевина Дюранта - 24.

«Денвер» вырвал победу у «Портленда» в овертайме - 147:140 и повел в серии 3-2. «Трэйл Блэйзерс» не помогли даже 55 очков разыгрывающего Дэмиана Лилларда. В составе «Наггетс» лучшим, как обычно, стал Никола Йокич (38 очков, 11 подборов, 9 передач, 4 блок-шота). Серб является основным претендентом на звание MVP по итогам сезона.

В третьем матче дня «Финикс» позволил Леброну и компании набрать всего 85 очков и разгромил «Лейкерс» - 115:85. «Санс» повели в серии 3-2.

АРМЯНЕ ДАЛИ БОЙ ХОРВАТАМ

Помимо матча футбольной сборной России вчера прошли еще четыре товарищеские встречи. Что интересно: почти все игры вторника завершились со счетом 1:1. Так помимо россиян с поляками сыграли команды Ховатии и Армении, Словакии и Болгарии, Северной Македонии и Словении. Лишь в матче Косова и Сан-Марино была зафиксирована победа одной из команд: косовары выиграли 4:1.

АНЧЕЛОТТИ - В «РЕАЛЕ», МЕССИ - в «БАРСЕ»

Сразу две новости, касающиеся грандов испанского и мирового футбола. Главным тренером мадридского «Реала» вместо ушедшего Зинедина Зидана назначен Карло Анчелотти. Итальянец уже работал в «королевском клубе» в 2013-2015 гг. и выигрывал с командой Лигу чемпионов.

Тем временем, как сообщает журналист-инсайдер Мигель Рико, Лионель Месси согласился продлить контракт с «Барселоной» еще на два года.

РОССИЯНКИ ПРОИГРАЛИ БРАЗИЛИИ

В Италии продолжается розыгрыш волейбольной Лиги нации. Вчера свои матчи играли женщины. Главный тренер сборной России Серджо Бузато выпустил против Бразилии, одной из лучших команд мира, экспериментальный состав, который ожидаемо проиграл в трех партиях. В первом и третьем сетах еще было подобие борьбы (25:20, 25:18), во втором же был разгром - 25:11. После пяти матчей россиянки с тремя победами занимают восьмое место из 16 команд. Чтобы выйти в плей-офф, нужно по результатам кругового турнира финишировать в первой четверке.

источник: «Советский спорт»
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