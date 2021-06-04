Кучеров подвел «Тампу» в овертайме, Месси забил в отборе ЧМ-2022, «Спартак» наказали за «конюшню»

ДВЕ ПЕРЕДАЧИ КУЧЕРОВА НЕ СПАСЛИ «ТАМПУ»

«Каролина» победила в овертайме «Тампу» - 3:2 и сократила отставание в серии 1-2. На 28-й минуте «Харрикейнз» повели 2:0 после бросков Бретта Песке и Себастьяна Ахо, но хозяева смогли перевести встречу в дополнительное время. Брендану Пойнту и Алексу Киллорну ассистировал наш Никита Кучеров (оба раза в большинстве), завершивший встречу с показателем полезности «-2». У россиянина уже 14 очков в нынешнем плей-офф. Он снова обошел Натана Маккиннона из «Колорадо» в бомбардирской гонке. Победу «Каролине» принес Джордан Стаал на 6-й минуте овертайма.

Кучеров мог стать героем вечера, имел хороший шанс в овертайме, но не воспользовался им. А затем и вовсе подвел команду, получив необязательное удаление в чужой зоне. Видимо, забылся в борьбе в чужой зоне и переусердствовал. «Каролина» от такого подарка не отказалась, реализовав лишнего.

Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 24 броска, его партнер по команде защитник Михаил Сергачев провел на льду 22 минуты 27 секунд. Передачей отметился форвард гостей Андрей Свечников, заработавший по итогам матча «+2».

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов признан третьей звездой матча с «Бостоном», который «островитяне» проиграли в овертайме - 1:2. С тем же счетом они уступают «Брюинз» в серии второго раунда плей-офф. Наш вратарь отразил 39 бросков.