Кучеров подвел «Тампу» в овертайме, Месси забил в отборе ЧМ-2022, «Спартак» наказали за «конюшню»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ПФЛ - Группа 3 15:00 Факел-М 0 Салют Белгород 0
Товарищеские матчи (сборные) 17:00 Руанда 0 ЦАР 0
ПФЛ - Группа 3 18:00 Сокол 0 Красный 0
ПФЛ - Группа 3 18:00 Металлург-Видн 0 Рязань 0 П1 5.20 Х 5.70 П2 1.37
ПФЛ - Группа 3 18:00 Авангард К 0 Металлург Лп 0
ПФЛ - Группа 3 18:00 Квант 0 Химки-М 0
ПФЛ - Группа 3 18:00 Калуга 0 Строгино 0
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Северная Макед 0 Казахстан 0 П1 1.68 Х 3.70 П2 5.30
ПФЛ - Группа 3 19:00 Сатурн 0 Знамя 0
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Мальта 0 Косово 0
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Финляндия 0 Эстония 0 П1 1.35 Х 4.90 П2 9.30
Товарищеские матчи (сборные) 20:30 Испания 0 Португалия 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 3.10
Товарищеские матчи (сборные) 21:00 Венгрия 0 Кипр 0 П1 1.56 Х 4.10 П2 5.90
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Фарерские остр 0 Исландия 0 П1 5.80 Х 4.00 П2 1.59
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Италия 0 Чехия 0 П1 1.68 Х 3.70 П2 5.40
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Словения 0 Гибралтар 0 П1 1.06 Х 14.0 П2 27.0
Товарищеские матчи (сборные) 22:30 Нигерия 0 Камерун 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.70
ЧМ-2022 - Северная Америка 23:00 Сент-Китс и Не 0 Гайана 0
Кучеров подвел «Тампу» в овертайме, Месси забил в отборе ЧМ-2022, «Спартак» наказали за «конюшню»
04 июня 08:15
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: НХЛ

Кучеров подвел «Тампу» в овертайме, Месси забил в отборе ЧМ-2022, «Спартак» наказали за «конюшню»

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ДВЕ ПЕРЕДАЧИ КУЧЕРОВА НЕ СПАСЛИ «ТАМПУ»

«Каролина» победила в овертайме «Тампу» - 3:2 и сократила отставание в серии 1-2. На 28-й минуте «Харрикейнз» повели 2:0 после бросков Бретта Песке и Себастьяна Ахо, но хозяева смогли перевести встречу в дополнительное время. Брендану Пойнту и Алексу Киллорну ассистировал наш Никита Кучеров (оба раза в большинстве), завершивший встречу с показателем полезности «-2». У россиянина уже 14 очков в нынешнем плей-офф. Он снова обошел Натана Маккиннона из «Колорадо» в бомбардирской гонке. Победу «Каролине» принес Джордан Стаал на 6-й минуте овертайма.

Кучеров мог стать героем вечера, имел хороший шанс в овертайме, но не воспользовался им. А затем и вовсе подвел команду, получив необязательное удаление в чужой зоне. Видимо, забылся в борьбе в чужой зоне и переусердствовал. «Каролина» от такого подарка не отказалась, реализовав лишнего.

Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 24 броска, его партнер по команде защитник Михаил Сергачев провел на льду 22 минуты 27 секунд. Передачей отметился форвард гостей Андрей Свечников, заработавший по итогам матча «+2».

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов признан третьей звездой матча с «Бостоном», который «островитяне» проиграли в овертайме - 1:2. С тем же счетом они уступают «Брюинз» в серии второго раунда плей-офф. Наш вратарь отразил 39 бросков.

В составе победителей отличились Крэйг Смит и Брэд Маршан, забивший решающий гол на 4-й минуте овертайма. У ньюйоркцев единственную шайбу забросил Мэтью Барзал.

АРГЕНТИНА СЫГРАЛА ВНИЧЬЮ С ЧИЛИ

В Южной Америке прошли очередные матчи квалификации ЧМ-2022. Аргентина в домашнем поединке в Сантьяго-дель-Эстеро не смогла переиграть сборную Чили. Хозяева открыли счет в середине первого тайма – пенальти реализовал Лионель Месси, однако спустя 12 минут чилийцы забили ответный мяч, который на счету Алексиса Санчеса. Аргентина после пяти туров набрала 11 очков и занимает второе место в таблице. У Чили всего 5 очков и шестая строчка.

Боливийцы дома победили Венесуэлу – 3:1 благодаря дублю Морено и мячу Бехарано. Уругвай с Парагваем сгоняли нулевую ничью, а сборная Перу провалилась в домашней встрече с Колумбией, пропустив три безответных гола (Мина, Урибе, Диас).

КУМАН ОСТАНЕТСЯ В «БАРСЕЛОНЕ»

Совет директоров «Барселоны» выразил доверие главному тренеру клуба Роналду Куману. Голландец продолжит возглавлять сине-гранатовых, несмотря на неудачные результаты по итогам завершившегося сезона. Каталонская команда заняла третье место в Примере, пропустив вперед «Атлетико» и «Реал», а в Лиге чемпионов вылетела на стадии 1/8 финала. Единственным успешным турниром стал Кубок Испании, который выиграли Месси и компания.

Между тем многие специалисты отмечали, что в игре «Барселоны» во второй половине сезона наметились явные признаки выздоровления. Команда в ряде игр показывала очень симпатичный футбол.

«СПАРТАК» НАКАЗАЛИ ЗА ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ ТВИТ В АДРЕС ЦСКА

«Спартак» оштрафован за оскорбительный твит в адрес ЦСКА. Пост в официальном твиттере красно-белых появился после победы над армейцами в апрельском матче в РПЛ со счетом 1:0 и звучал так: «Привет, конюшня. Как твои дела?»

ЦСКА не стал спускать такие выражения и обратился в комитет по этике РФС с просьбой дать оценку случившемуся. В решении комитета говорится: «В связи с допущенными работниками ФК «Спартак-Москва» нарушениями Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к АО «ФК «Спартак-Москва» санкции в виде замечания и штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кирилл Капризов номинирован на "Колдер Трофи""Виннипег" проиграл "Монреалю"Определен состав сборной Украины на чемпионат Европы по футболуВот почему Овечкина нет в сборной России: раскрыта причинаВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаСамый хитрый советский хоккеист умер в нищете
Школа ставок: моделирование по методу Монте-Карло. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым продолжаем разбираться в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Сам спасаю, сам хороню. Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли и виновником поражения «Тампы»
В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Тампа» на своей площадке отыграла две шайбы у «Каролины» благодаря Никите Кучерову, но уступила в дополнительном периоде (2:3) из-за него же.
В Пекин можно не ехать? Выводы после шокирующего поражения России от пятого состава Канады
Команда Валерия Брагина вылетела с чемпионата мира после первого раунда плей-офф, уступив канадцам в овертайме 1:2.
Видео всех голов ЧМХ 03.06.2021: Россия проиграла Канаде, которая вышла на США
Видеообзоры четвертьфинальных матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в тринадцатый соревновательный день: США - Словакия, Швейцария - Германия, Россия - Канада и Финляндия - Чехия.
Команде Черчесова не найдут «кнопку». Почему нет ясности с показом матча Россия — Болгария
Последний контрольный матч российской сборной перед стартом на Евро – против Болгарии – может совпасть по времени с полуфиналом ЧМ по хоккею.
«В плей-офф мы увидим совсем не ту Канаду, которая была в группе». Дементьев — о матче сборной России
Известный хоккейный агент Алексей Дементьев подвел для «Плеймейкера» итоги группового этапа ЧМ в Риге и поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала с Канадой (3 июня, 20:15 мск).
Анчелотти предпочли Почеттино, Абрамович положил глаз на Лукаку, а Гвардиола — на Кейна. Трансферная жара
Межсезонье в европейском футболе обещает быть как никогда насыщенным и дарит громкие новости за считанные дни до старта Евро-2020.
Матчи швейцарцев с Россией и Швецией вызвали самый большой ажиотаж. Букмекерские итоги группового этапа ЧМ-2021
Подводим итоги предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге на основе данных, предоставленных «Плеймейкеру» букмекерской компанией «Лига Ставок».
Черчесов отцепил от Евро-2020 вратаря «Зенита» Лунева. Так спокойнее Шунину или тут что-то еще?
Тренерский штаб сборной России определился с окончательной заявкой на Евро-2020.
Видео всех голов ЧМХ 01.06.2021: Россия разгромила Белоруссию и вышла на Канаду
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в двенадцатый соревновательный день: Канада - Финляндия, Швейцария - Великобритания, Италия - США, Словакия - Чехия, Германия - Латвия, Россия - Белоруссия.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Открытый кубок России по армрестлингу

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика