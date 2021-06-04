Кучеров подвел «Тампу» в овертайме, Месси забил в отборе ЧМ-2022, «Спартак» наказали за «конюшню»

ДВЕ ПЕРЕДАЧИ КУЧЕРОВА НЕ СПАСЛИ «ТАМПУ»
«Каролина» победила в овертайме «Тампу» - 3:2 и сократила отставание в серии 1-2. На 28-й минуте «Харрикейнз» повели 2:0 после бросков Бретта Песке и Себастьяна Ахо, но хозяева смогли перевести встречу в дополнительное время. Брендану Пойнту и Алексу Киллорну ассистировал наш Никита Кучеров (оба раза в большинстве), завершивший встречу с показателем полезности «-2». У россиянина уже 14 очков в нынешнем плей-офф. Он снова обошел Натана Маккиннона из «Колорадо» в бомбардирской гонке. Победу «Каролине» принес Джордан Стаал на 6-й минуте овертайма.
Кучеров мог стать героем вечера, имел хороший шанс в овертайме, но не воспользовался им. А затем и вовсе подвел команду, получив необязательное удаление в чужой зоне. Видимо, забылся в борьбе в чужой зоне и переусердствовал. «Каролина» от такого подарка не отказалась, реализовав лишнего.
Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 24 броска, его партнер по команде защитник Михаил Сергачев провел на льду 22 минуты 27 секунд. Передачей отметился форвард гостей Андрей Свечников, заработавший по итогам матча «+2».
Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов признан третьей звездой матча с «Бостоном», который «островитяне» проиграли в овертайме - 1:2. С тем же счетом они уступают «Брюинз» в серии второго раунда плей-офф. Наш вратарь отразил 39 бросков.
В составе победителей отличились Крэйг Смит и Брэд Маршан, забивший решающий гол на 4-й минуте овертайма. У ньюйоркцев единственную шайбу забросил Мэтью Барзал.
АРГЕНТИНА СЫГРАЛА ВНИЧЬЮ С ЧИЛИ
В Южной Америке прошли очередные матчи квалификации ЧМ-2022. Аргентина в домашнем поединке в Сантьяго-дель-Эстеро не смогла переиграть сборную Чили. Хозяева открыли счет в середине первого тайма – пенальти реализовал Лионель Месси, однако спустя 12 минут чилийцы забили ответный мяч, который на счету Алексиса Санчеса. Аргентина после пяти туров набрала 11 очков и занимает второе место в таблице. У Чили всего 5 очков и шестая строчка.
Боливийцы дома победили Венесуэлу – 3:1 благодаря дублю Морено и мячу Бехарано. Уругвай с Парагваем сгоняли нулевую ничью, а сборная Перу провалилась в домашней встрече с Колумбией, пропустив три безответных гола (Мина, Урибе, Диас).
КУМАН ОСТАНЕТСЯ В «БАРСЕЛОНЕ»
Совет директоров «Барселоны» выразил доверие главному тренеру клуба Роналду Куману. Голландец продолжит возглавлять сине-гранатовых, несмотря на неудачные результаты по итогам завершившегося сезона. Каталонская команда заняла третье место в Примере, пропустив вперед «Атлетико» и «Реал», а в Лиге чемпионов вылетела на стадии 1/8 финала. Единственным успешным турниром стал Кубок Испании, который выиграли Месси и компания.
Между тем многие специалисты отмечали, что в игре «Барселоны» во второй половине сезона наметились явные признаки выздоровления. Команда в ряде игр показывала очень симпатичный футбол.
«СПАРТАК» НАКАЗАЛИ ЗА ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ ТВИТ В АДРЕС ЦСКА
«Спартак» оштрафован за оскорбительный твит в адрес ЦСКА. Пост в официальном твиттере красно-белых появился после победы над армейцами в апрельском матче в РПЛ со счетом 1:0 и звучал так: «Привет, конюшня. Как твои дела?»
ЦСКА не стал спускать такие выражения и обратился в комитет по этике РФС с просьбой дать оценку случившемуся. В решении комитета говорится: «В связи с допущенными работниками ФК «Спартак-Москва» нарушениями Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к АО «ФК «Спартак-Москва» санкции в виде замечания и штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей».