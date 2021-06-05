Поднять парус на ПМЭФ. Прошел фестиваль «Паруса Кронштадта»

К берегам пришвартовались яхты разных мастей, чтобы порадовать глаз не только участников форума, но и всех желающих, кто не поленился в субботу добраться до Кронштадта. Посетителям повезло не только с по-настоящему летней погодой, но и с количеством активностей, предусмотренных на фестивале «Паруса Кронштадта».

Любой желающий мог попробовать себя в качестве яхтсмена в спокойном режиме круизного плавания у берегов форта: профессиональные инструкторы провели для участников мастер-классов подробный инструктаж, после чего приглашали на борт яхт. Самым способным разрешили самостоятельно управлять яхтой, поднимать и настраивать паруса, совершать маневры. Все остальные просто наслаждались морским видом с борта.

После уроков по яхтенному мастерству можно было перекусить в одном из фудтраков, расположившихся на берегу, насладиться красотой фестиваля воздушных змеев, а вечером на большой сцене послушать живых музыкантов под аккомпанемент чаек.

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