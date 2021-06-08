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Гольф-турнир на льду Байкала, “Остров фортов”, Уфа и Катар-2022
08 июня 13:38
автор: Сергей Иванов

Гольф-турнир на льду Байкала, “Остров фортов”, Уфа и Катар-2022

Тема развития спортивного туризма была масштабно представлена на Петербургском международном экономическом форуме при поддержке «РК-Спорт» - спортивной платформы Фонда Росконгресс.

ПМЭФ стал первым крупнейшим деловым мероприятием в мире, прошедшим в привычном формате после того, как на мир обрушился коронавирус. За время работы форума было сделано 52 тысячи тестов на COVID. А через несколько дней Санкт-Петербург примет уже матчи футбольного Евро-2020 - крупнейшего спортивного мероприятия в мире после начала пандемии.

К слову, Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по футболу и другие крупнейшие спортивные события во многом помогли России войти до пандемии в топ-10 стран по въездному туризму. Сейчас в условиях новой нормальности путешественники все чаще едут не смотреть спортивные мероприятия, а участвовать в них. Согласно данным Google Trends, поисковый запрос «спортивный туризм» весной 2021 года в рунете стал популярнее в 4,3 раза, чем был до пандемии.

Синергии спорта и туризма был посвящен бранч «Спортивный туризм как драйвер развития территорий», прошедший на ПМЭФ-2021 в рамках турнира Roscongress Golf Cup в клубе «Петергоф». Министр спорта Олег Матыцин в своём выступлении отметил необходимость цифровой поддержки спортивного туризма. «Когда мы говорим о развитии спортивного туризма, мы предполагаем обязательное взаимодействие федеральных министерств и региональных руководителей и в подготовке кадров, и в развитии инфраструктуры в регионах. Для дополнительного интереса как к гольф-движению, так и к спортивному туризму в целом важно создание цифровой карты, которая позволит абсолютно всем людям пользоваться ресурсами спортивной индустрии в российских регионах», – подчеркнул Олег Матыцин.

В России работает 15 гольф-полей мирового уровня

Центральной темой дискуссии стал потенциал туристического направления Golf in Russia. Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко отметил, что в стране действуют 30 полей для гольфа, в том числе 15 полей мирового уровня. Одним из них располагает клуб «Петергоф», принимавший мероприятие.

В 2020 году в мире было зафиксировано 56 миллионов гольфистов с подтвержденным гандикапом, из них 50% ежегодно путешествуют по другим странам с развитой гольф-инфраструктурой. «Сейчас появился уникальный шанс переключить внимание иностранных гольф-туристов с высоким средним чеком на Россию, а для внутреннего туризма с учетом пандемии появился шанс перенаправить потоки туристов с зарубежных курортов на гольф-клубы нашей страны и открыть неизведанную гольф-Россию», - рассказала директор АНО «Международный центр гольф туризма» Анна Овчинникова.

Причем регион может стать центром притяжения для гольф-туристов даже не располагая полями. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о планах провести в 2023 году международный турнир по гольфу на льду Байкала, приуроченный к 100-летию образования республики. «Я думаю, это привлечет много желающих приехать зимой на Байкал сыграть в гольф. Тем более, что в гольф играют люди определенной категории, нужен качественный сервис, качественное размещение. Это платежеспособные гости. У нас много различных достопримечательностей, интересных мест — природных, исторических, культурных религиозных, но нужны и активности чтобы людям было интересно», - отметил глава Бурятии.

Тему популяризации гольфа в стране также подняли на бранче. «На школьных уроках физкультуры в прошлом году с гольфом познакомились 35000 детей. Из них примерно 5000 занимаются в школьной секции гольф», – отметил Виктор Христенко. Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал о развитии студенческого гольфа в Красноярском крае. «Сибирском федеральном университете есть небольшое, но очень красивое поле для гольфа, и после Универсиады-2019 мы имеем, пожалуй, одно из самых технически оснащённых в России мест для зимнего гольфа. У нас 300 студентов занимаются гольфом. Причём это входит в их образовательную программу», – сообщил губернатор. Отметим, что Виктор Христенко и Александр Усс также приняли участие в Roscongress Golf Cup, который стал одной из спортивных традиций ПМЭФ.

Уфа в августе станет столицей мировой борьбы

Башкирия заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, озвученного на ПМЭФ-2021. На форуме регион подписал 25 соглашений на 122 миллиарда рублей. При этом роли спорта в продвижении региона отводится особая роль.

На стенде Башкортостана на ПМЭФ министр спорта Олег Матыцин и глава Республики Радий Хабиров запустили обратный отсчёт 70 дней до старта чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров, которое пройдёт в Уфе с 11 по 23 августа 2021 года. В церемонии также приняли участие трёхкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, сенатор Александр Карелин, президент ФСБР, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили и врио директора Центра подготовки сборных России Георгий Брюсов. При помощи телемоста на связь с Санкт-Петербургом вышли спортсмены и организаторы финальных соревнований по спортивной борьбе V летней Спартакиады молодёжи России, которые проходили в Уфе. «Первенство мира привлечёт к Башкирии внимание всего мирового борцовского сообщества», - отметил Олег Матыцин.

Символично, что стенд Башкирии на форуме соседствовал с Катаром - одним из мировых лидеров по количеству проводимых статусных соревнований. Вот и на ПМЭФ-2021 стенд с макетами стадионов чемпионата мира по футболу в павильоне Катара занимал центральное место. Тема чемпионата мира была в том числе поднята и на пленарном заседании форума.

«Безусловно, Катар будет готов принять чемпионат. И как я говорил, Россия в 2018 году, конечно, показала замечательные результаты в подготовке чемпионата. Весь мир был свидетелем этого. Мы будем использовать ваш опыт и надеемся, что Россия поможет нам организовать чемпионат в Катаре. Эта высокая планка послужит стимулом для нас, и я думаю, что наш чемпионат пройдёт на самом высоком уровне», - отметил в своём выступлении эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани.

На ПМЭФ подняли паруса

Заключительным мероприятием ПМЭФ стал спортивно-музыкально-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта», прошедший в бывшем артиллерийском форте «Константин». Спортивная часть объединила зрелищный матч-рейс второго этапа «Кубка Рундука», детские гонки в классе «Оптимист» и мастер-классы по управлению яхтами.

Ярчайшим событием морского уик-энда стал парад старинных парусников. Вокруг форта «Император Александр Первый» торжественно прошли трофейная немецкая яхта «Капитан Петров» из красного дерева, яхта «Наяда» с Олимпийских Игр 1934 года и кругосветный куттер «Лукулл» с представителями СМИ и почетными гостями на борту. Свои паруса расправили столетние шхуны «Надежда» и «Красотка», а также марсельная шхуна «Леди Л» – реплика быстроходного парусника XVIII века. Также в морском параде принял участие «корабль-кинозвезда» – бриг «Триумф», снявшийся в 20 отечественных фильмах, и паровой катер «Роберт Фултон» с уникальной отреставрированной паровой машиной 1936 года постройки.

Фестиваль стал отличным промо для создаваемого культурно-туристического кластера «Остров фортов», а Международной федерации парусного спорта стоит присмотреться - другую столь эффектную акваторию для проведения статусных регат найти будет непросто.

источник: «Советский спорт»
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