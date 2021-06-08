«Лига Ставок» приняла участие в ПМЭФ-2021

Петербургский международный экономический форум завершен! На несколько дней город стал центром притяжения мирового бизнес-сообщества, объединив лидеров отраслей, представителей власти и международных экспертов.

Впервые в истории на форуме была представлена букмекерская отрасль России. Компания «Лига Ставок», лидер Национального рейтинга букмекеров, принимала активное участие в деловой и спортивно-зрелищной программе ПМЭФ-2021.

«Лига Ставок» выступила генеральным партнером сразу двух спортивных турниров: гала-матча Roscongress Cup по хоккею с участием сборной ПМЭФ и Правительства Санкт-Петербурга, а также вечера профессионального бокса, организованного Федерацией бокса России.

Одним из центральных событий деловой программы стала спортивная сессия «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегия развития» с участием министра спорта РФ Олега Матыцина и президента БК «Лига Ставок» Юрия Красовского. На сессии обсудили гуманитарную роль спорта в современном обществе, последствия пандемии коронавируса, а также вклад букмекерской отрасли в спортивную индустрию.

В дискуссии также приняли участие председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Борис Пайкин, член Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Александр Карелин, вице-президент ПАО «ГМК Норильский никель» Дмитрий Пристансков.

Министр спорта РФ Олег Матыцин высоко оценил участие крупного бизнеса, в частности, букмекерской отрасли, в развитии спортивной индустрии в стране: «В этой связи нельзя не отметить роль „Лиги Ставок“ в финансировании спорта. Именно сейчас мы впервые пытаемся определить общие правила игры. И для меня, как министра, крайне важно, чтобы диалог был открытым, чтобы эти правила устраивали каждого участника процесса», — сообщил Матыцин.

Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский в своем выступлении подчеркнул готовность лидеров букмекерской отрасли к открытому диалогу с государством и регулятором.

«От нашего структурированного взаимодействия зависят настоящее и будущее российского спорта. Самое главное для отрасли сейчас — это выстроить эффективную коммуникацию с Минспортом, Минфином, Госдумой, в том числе по вопросам увеличения внебюджетного финансирования спорта. Мы выступаем за то, чтобы букмекеры несли социальную нагрузку, увеличивали объемы целевых отчислений. Активное участие в развитии спорта — наша миссия. И мы благодарны государству за проводимую политику в отношении букмекеров. Это именно регулирование, а не давление. И мы поддерживаем все инициативы государства по созданию прозрачных и эффективных механизмов регулирования», — отметил Красовский.

Продолжая тему целевых отчислений, Юрий Красовский уточнил, что букмекеры не участвуют в конечном распределении средств. Однако он поддержал те федерации, которые заботятся не только о спортивной, но и о коммерческой составляющей своей деятельности.

«Хочу привести в пример Федерацию настольного тенниса, которая за короткий срок смогла создать привлекательный продукт, значительно расширив аудиторию своего, на первый взгляд, не самого популярного вида спорта. „Лига Ставок“ помогала в организации круглосуточного теннисного турнира, за которым сейчас следит огромное количество болельщиков. И мы будем приветствовать такие же инициативы федераций бокса, борьбы, гимнастики, готовы способствовать любому подобному начинанию. Как, к примеру, поддержали Федерацию фигурного катания в проведении Кубка Первого канала. Нам ничто не мешает растить новых спортивных героев и одновременно быть коммерчески успешными. Основная цель — найти здесь правильный баланс. И целевые отчисления в этом, безусловно, помогают», — сказал президент «Лиги Ставок».

Ярким завершением ПМФЭ-2021 для «Лиги Ставок» стало участие в грандиозном боксерском шоу, главным поединком которого стал бой между обладателем пояса WBA Федором Чудиновым и Рино Либенбергом из ЮАР.

«Федерация бокса проводит серьезную, методичную работу, выводя отечественный бокс на принципиально новый уровень. Им увлекаются профессионалы и любители, дети и взрослые, мужчины и женщины. Мы видим большой потенциал для дальнейшей совместной работы по активному продвижению национального бокса. Поэтому рады принимать участие в проведении турниров, соревнований и дружественных встреч, — поделился Юрий Красовский.