Итоги форума: Мультиспортивный ПМЭФ (фото)

Впервые на ПМЭФ прошел вечер профессионального бокса. В главном бою Федор Чудинов выиграл у Рино Либенберга из ЮАР.

Министр спорта Олег Матыцин и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев подписали соглашение о сотрудничестве, открывающее новые перспективы для продвижения интересов российского спорта на крупнейших форумах.

15 тысяч человек вышли на старт »ЗаБег.РФ» в Санкт-Петербурге, включенного в программу ПМЭФ-2021. Именно Санкт-Петербург был признан беговой столицей по итогам «ЗаБега», прошедшего одновременно в 84 городах страны. Федерация триатлона России и Фонд Росконгресс также подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2021.

Роман Широков и Павел Погребняк усилили команды ПМЭФ и Санкт-Петербурга в товарищеском матче по футболу, завершившемся вничью - 2:2.

Команда ПМЭФ выиграла у Санкт-Петербурга в хоккей - 7:3. На лед вышли заместитель главы Минпромторга Алексей Беспрозванных, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Калмыкии Бату Хасиков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, члены совета директоров Группы «Илим» Борис и Михаил Зингаревичи. Компания “Лига Ставок” была генеральным партнёром матча.

Сессия «Спорт против COVID-19:новая миссия и стратегия развития» стала диалогом о развитии спорта в новой нормальности с участием исполнительной и законодательной власти, территорий, федераций, крупных компаний и дебютировавших на форуме букмекеров.

Регата в формате матчевых гонок и парад крейсерских яхт стали украшением фестиваля «Паруса Кронштадта» и отличным промо для создаваемого культурно-туристического кластера «Остров фортов».



«Явар-Нева» выиграл дебютный «Кубок Вызова», включенный в программу ПМЭФ по инициативе Европейского союза дзюдо (EJU). В рамках турнира состоялась презентация программы EJU «Семейное дзюдо», которая развивается при поддержке 1-го вице-президента Федерации дзюдо России Аркадия Ротенберга.

Алексей Саврасенко помог «Государству» выиграть у «Бизнеса» - 65:61 в баскетбольном матче Skolkovo Roscongress Cup. На площадку вышли глава Рослесхоза Иван Советников, президент «Альфа Банка» Олег Сысуев, зампред правления «Абсолют Банка» Аслан Шогенов, член совета директоров «Металлоинвеста» Валерий Казикаев, заместитель гендиректора «Газпромнефти» Павел Колобков.

Министр спорта Олег Матыцин дал старт турниру Roscongress Golf Cup в клубе «Петергоф» и принял участие в бранче «Спортивный туризм как драйвер развития территории». Центральной темой дискуссии стал потенциал туристического направления Golf in Russia.