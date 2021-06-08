Физрук – это не Нагиев, а герой настоящего и творец будущего

Как собрать в одном зале олимпийских чемпионов Алексея Немова (спортивная гимнастика), Светлану Журову (конькобежный спорт), Наталью Ищенко (синхронное плавание), Алексея Ягудина (фигурное катание) и Александра Легкова (лыжные гонки), а также чемпионов мира Яну Батыршину (художественная гимнастика) и Сергея Фесикова (плавание)?

Такую звездную команду может объединить только любовь – любовь к спорту и тем людям, кто задал направление их движения на пусти к успеху. Парадоксальным образом это не первые тренеры. Те скорее определили темп этого движения, а направление помогли выбрать простые школьные учителя физкультуры. Именно эти бойцы невидимого спортивного фронта на долгие годы вперед определяют отношение школьников к спорту (и, шире, здоровому образу жизни). Точно так же, как учителя литературы определяют отношение к книгам.

Какие у вас ассоциации при слове физрук? 90 процентов ответят: «Нагиев!» Популярный сериал с великолепным актером про бандита в школе подарил нам много хороших шуток, но и искаженное представление о сегодняшних физруках. Отчасти тому виной и советская школа, где физрук и трудовик – два товарища за рюмкой водки. Те времена прошли, а стереотипы остались.

И вот министерство спорта во главе с Олегом Матыциным взялось за сверхмасштабную задачу сделать спортивный образ жизни повседневным явлением, для чего запланирована целая масштабная программа по поддержке и героизации (в данном случае это слово не несет негативного контекста) тех самых невидимых тружеников, которые и прививают детям любовь к спорту. Как точно отметил Олег Васильевич, «всем детям свойственна подвижность, это в будущем ее ограничивают взрослые».

С этой целью под эгидой национального проекта «Демография» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» подготовлены 10 серий документального сериала «Физруки. Будущее за настоящим». Это 10 историй о тех, кто вопреки обстоятельствам и сложным материальным условиям (один собственноручно сделанным трактором прокладывает лыжные трассы для учеников, а на Кубани многие жители радовались открытию центра водных видов спорта, потому что там можно принять душ) на своем примере показывает, что дети рождены для того, чтобы всегда быть в движении, а наша задача – только задать верную амплитуду.