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Физрук – это не Нагиев, а герой настоящего и творец будущего
08 июня 21:38
автор: Артем Зибрак
автор фото: Министерство спорта Российской Федерации

Физрук – это не Нагиев, а герой настоящего и творец будущего

В субботу 12 июня состоится премьера документального сериала «Физруки. Будущее за настоящим».

Как собрать в одном зале олимпийских чемпионов Алексея Немова (спортивная гимнастика), Светлану Журову (конькобежный спорт), Наталью Ищенко (синхронное плавание), Алексея Ягудина (фигурное катание) и Александра Легкова (лыжные гонки), а также чемпионов мира Яну Батыршину (художественная гимнастика) и Сергея Фесикова (плавание)?

Такую звездную команду может объединить только любовь – любовь к спорту и тем людям, кто задал направление их движения на пусти к успеху. Парадоксальным образом это не первые тренеры. Те скорее определили темп этого движения, а направление помогли выбрать простые школьные учителя физкультуры. Именно эти бойцы невидимого спортивного фронта на долгие годы вперед определяют отношение школьников к спорту (и, шире, здоровому образу жизни). Точно так же, как учителя литературы определяют отношение к книгам.

Какие у вас ассоциации при слове физрук? 90 процентов ответят: «Нагиев!» Популярный сериал с великолепным актером про бандита в школе подарил нам много хороших шуток, но и искаженное представление о сегодняшних физруках. Отчасти тому виной и советская школа, где физрук и трудовик – два товарища за рюмкой водки. Те времена прошли, а стереотипы остались.

И вот министерство спорта во главе с Олегом Матыциным взялось за сверхмасштабную задачу сделать спортивный образ жизни повседневным явлением, для чего запланирована целая масштабная программа по поддержке и героизации (в данном случае это слово не несет негативного контекста) тех самых невидимых тружеников, которые и прививают детям любовь к спорту. Как точно отметил Олег Васильевич, «всем детям свойственна подвижность, это в будущем ее ограничивают взрослые».

С этой целью под эгидой национального проекта «Демография» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» подготовлены 10 серий документального сериала «Физруки. Будущее за настоящим». Это 10 историй о тех, кто вопреки обстоятельствам и сложным материальным условиям (один собственноручно сделанным трактором прокладывает лыжные трассы для учеников, а на Кубани многие жители радовались открытию центра водных видов спорта, потому что там можно принять душ) на своем примере показывает, что дети рождены для того, чтобы всегда быть в движении, а наша задача – только задать верную амплитуду.

Авторы зашли не только в статусные до блеска отдраенные школы, но и отправились в сельскую местность, где в качестве инвентаря используются черенки для лопаты. А география сериала простирается на семь тысяч километров от Санкт-Петербурга до Находки.

Вы спросите: «Так при чем здесь знаменитые спортсмены?» Все они приняли участие в организованном министерством спорта public-talk, посвященном премьере сериала. Некоторые даже приняли участие в съемках. Например, гимнастка Батыршина неожиданно взяла в руки биту и отправилась в Воронеж играть со школьниками в лапту. Думаете, ерунда? Прославленной тренированной спортсменке так не показалось. Ягудин отправился в Петербург, а Светлана Мастеркова (легкая атлетика) – в Краснодар, и каждому нашлось интересное и небанальное занятие.

Кстати, развлекать зрителя будут не только звезды спорта, но и, например, Олег Верещагин, в прошлом кавээнщик, а ныне известный актер и сценарист различных проектов ТНТ. Как минимум вы знаете его по Comedy Club. На нем оттачивали приемы по вольной борьбе «все школьники Башкортостана».

Популяризация спорта в России идет полным ходом и как минимум имеет шансы на успех. Пусть многие дети сейчас и развлекают себя тем, что большую часть времени таращатся в экраны смартфонов, они не являются потерянным поколением. Как верно заметил Легков, нужно найти правильный баланс, чтобы найти время и для гаджетов, и для пробежки в парке. А для этого физкультурный зал с детства должен стать местом притяжения, куда ученики будут приходить отдохнуть от мозговой деятельности и своих проблем на других уроках. Способны привить эту любовь только учителя физкультуры, и им надо в этом помогать. А еще показать всей стране, какие они на самом деле крутые.

Увидеть это собственными глазами можно каждую субботу на НТВ в 14:10, начиная с 12 июня.

источник: «Советский спорт»
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