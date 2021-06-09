Василевский вывел «Тампу» в полуфинал, ковид бьет по Евро, Газизов судится со «Спартаком»

«ТАМПА» ВЫИГРАЛА СЕРИЮ У «КАРОЛИНЫ»
«Тампа» стала вторым полуфиналистом Кубка Стэнли, победив в пятом матче четвертьфинальной серии «Каролину» - 2:0. Главной звездой встречи стал голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, оформивший второй матч на ноль в нынешнем розыгрыше плей-офф. 26-летний россиянин отразил 29 бросков и стал первым вратарем в НХЛ, которому удалось завершить три серии подряд «сухими» матчами.
Шайбы у победителей забросили Бренден Пойнт и Росс Колтон. Никита Кучеров провел на льду 17 минут 10 секунд и сделал голевую передачу. Теперь у него 18 (5+13) очков в нынешнем розыгрыше (лучший показатель) и 113 очков за карьеру в плей-офф НХЛ. Он догнал Павла Дацюка в списке лучших российских бомбардиров Кубка Стэнли (пятое место). Его партнер защитник Михаил Сергачев отыграл 24 с половиной минуты, но очков не набрал. Как и форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников.
В полуфинале «Тампа» встретится с победителем серии «Бостон» - «Айлендерс». Там пока впереди клуб из Нью-Йорка — 3-2. Напомним, что накануне первым полуфиналистом стал «Монреаль», победивший «Виннипег» в четырех матчах.
Пока продолжают выяснение отношений «Вегас» и «Колорадо». В пятом матче фаворит пары «Эвеланш» уступил дома в овертайме 2:3 и с таким же счетом проигрывает в четвертьфинале. Марк Стоун забросил решающую шайбу уже на 50 секунде дополнительного времени. У форварда хозяев Валерия Ничушкина пять бросков за матч и «-1».
БРАЗИЛИЯ НЕПОБЕДИМА В ОТБОРЕ
Сборная Бразилия выиграла очередной матча отбора к ЧМ-2022, победив на выезде Парагвай — 2:0. Голы забили Неймар и Лукас Пакета. Нападающий «ПСЖ» также записал на свой счет голевую передачу. После шести туров у бразильцев стопроцентный результат — 18 очков.
Сборная Чили сыграла вничью с Боливией — 1:1 (Пульгар — Морено). Аргентинцы разошлись миром с Колумбией в выездном матче — 2:2. Уже на восьмой минуте гости вели 2:0 (один из мячей у них забил бывший хавбек «Зенита» Леандро Паредес), однако не смогли удержать преимущество, пропустив второй мяч на четвертой добавленной минуте. Матч Венесуэла — Уругвай завершился 0:0.
ИСПАНИЯ И ШВЕЦИЯ НЕСУТ ПОТЕРИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
Коронавирус бьет по участникам предстоящего Евро-2020. Сборная Испании 8 июня была вынуждена играть товарищеский матч с Литвой (4:0) молодежным составом. В основной команде выявлен уже второй случай заражения ковидом. 27-летний центральный защитник «Лидса» Диего Льоренте сдал положительный тест. Он уже второй футболист испанской сборной, отправившийся на карантин. Ранее заболевание было выявлено у полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса.
Не исключено, что в команде случатся новые потери. По этой причине был организован еще один «пузырь», в котором занимаются шесть футболистов — голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль, полузащитники Карлос Солер («Валенсия»), Браис Мендес («Сельта»), Пабло Форнальс («Вест Хэм») и форвард «Лидса» Родриго Морено. В случае необходимости они будут дозаявлены на чемпионат Европы.
Два случая коронавируса зафиксированы также в сборной Швеции. Положительные тесты у Деяна Кулушевски и Маттиаса Сванберга. Оба игрока изолированы от команды.
ГАЗИЗОВ ТРЕБУЕТ ОТ «СПАРТАКА» 299 МЛН
Шамиль Газизов подал в суд на «Спартак» и требует выплатить 299 миллионов рублей. Судебное заседание должно пройти 11 июня, если снова не будет перенесено. Первоначально оно назначалось на 24 мая. Бывший гендиректор красно-белых, ныне занимающий аналогичный пост в «Уфе», требует данную сумму в качестве взыскания задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда. Ранее Газизов сообщил, что уже получил первый платеж от столичного клуба в размере 99,8 млн.
Главный спартаковский спикер последнего времени супруга босса клуба Зарема Салихова, недавно покинувшая совет директоров клуба из-за разногласий в кадровой политике, по этому поводу написала короткий, но резкий пост в телеграме: «Шамиль — знатный аферист».