Василевский вывел «Тампу» в полуфинал, ковид бьет по Евро, Газизов судится со «Спартаком»

«ТАМПА» ВЫИГРАЛА СЕРИЮ У «КАРОЛИНЫ»

«Тампа» стала вторым полуфиналистом Кубка Стэнли, победив в пятом матче четвертьфинальной серии «Каролину» - 2:0. Главной звездой встречи стал голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, оформивший второй матч на ноль в нынешнем розыгрыше плей-офф. 26-летний россиянин отразил 29 бросков и стал первым вратарем в НХЛ, которому удалось завершить три серии подряд «сухими» матчами.

Шайбы у победителей забросили Бренден Пойнт и Росс Колтон. Никита Кучеров провел на льду 17 минут 10 секунд и сделал голевую передачу. Теперь у него 18 (5+13) очков в нынешнем розыгрыше (лучший показатель) и 113 очков за карьеру в плей-офф НХЛ. Он догнал Павла Дацюка в списке лучших российских бомбардиров Кубка Стэнли (пятое место). Его партнер защитник Михаил Сергачев отыграл 24 с половиной минуты, но очков не набрал. Как и форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников.

В полуфинале «Тампа» встретится с победителем серии «Бостон» - «Айлендерс». Там пока впереди клуб из Нью-Йорка — 3-2. Напомним, что накануне первым полуфиналистом стал «Монреаль», победивший «Виннипег» в четырех матчах.

Пока продолжают выяснение отношений «Вегас» и «Колорадо». В пятом матче фаворит пары «Эвеланш» уступил дома в овертайме 2:3 и с таким же счетом проигрывает в четвертьфинале. Марк Стоун забросил решающую шайбу уже на 50 секунде дополнительного времени. У форварда хозяев Валерия Ничушкина пять бросков за матч и «-1».

БРАЗИЛИЯ НЕПОБЕДИМА В ОТБОРЕ

Сборная Бразилия выиграла очередной матча отбора к ЧМ-2022, победив на выезде Парагвай — 2:0. Голы забили Неймар и Лукас Пакета. Нападающий «ПСЖ» также записал на свой счет голевую передачу. После шести туров у бразильцев стопроцентный результат — 18 очков.