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Роналду в погоне за Даеи, «Айлендерс» выбивают «Бостон», россияне проигрывают Франции
10 июня 08:59
автор: Степан Охотников

Роналду в погоне за Даеи, «Айлендерс» выбивают «Бостон», россияне проигрывают Франции

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что случилось в мире спорта со вчерашнего вечера.

РОНАЛДУ ЗАБИЛ 104-й ГОЛ ЗА СБОРНУЮ

В последнем контрольном матче перед чемпионатом Европы по футболу сборная Португалии разгромила команду Израиля со счетом 4:0. Два гола у победителей на счету Бруну Фернандеша, по одному мячу забили Жоау Канселу и Криштиану Роналду. Для последнего этот гол стал 104-м в составе сборной страны, и он еще на шаг приблизился к мировому рекорду иранца Али Даеи, на счету которого 109 забитых мячей в составе национальной команды.

Вчера же прошел еще один контрольный матч – сборная США обыграла Коста-Рику 4:0. Голы у американцев забили Ааронсон, Дике, Кэннон и Рейна.

«АЙЛЕНДЕРС» СЫГРАЮТ С «ТАМПОЙ»

В шестом матче второго раунда Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Бостон» 6:2. Пробить Семена Варламова смог только Брэд Маршанд, сделавший дубль. Остальные 23 броска в створ своих ворот российский вратарь хозяев отразил. Благодаря этой победе «Айлендерс» выиграли серию со счетом 4-2 и в следующем раунде сыграют с «Тампой». Интересно, что в прошлом сезоне состав финала Восточной конференции был таким же. Тогда победу одержали «молнии» - 4-2.

«ФИНИКС» РАЗГРОМИЛ «ДЕНВЕР»

В Национальной баскетбольной ассоциации также продолжается плей-офф. Ночью состоялся один матч – «Финикс» во втором раунде принимал «Денвер» и вновь одержал победу – 123:98. Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Никола Йокич, набравший 24 очка и сделавший 13 подборов. У победителей отличились Девин Букер (18 очков + 10 подборов) и Крис Пол (17 очков + 15 передач). «Финикс» повел в серии 2-0.

РОССИЯНЕ УСТУПИЛИ ФРАНЦИИ В ЛИГЕ НАЦИЙ

Поздно вечером в среду мужская сборная России провела седьмой матч в Лиге Наций. Наши волейболисты встречались с французами и уступили в четырех сетах – 1:3. Самым результативным у россиян стал Егор Клюка, набравший 15 очков. В этой игре наставник сборной Туомас Саммелвуо экспериментировал на позиции диагонального, дав поиграть всем представителям этого амплуа: Дмитрию Мусэрскому, Максиму Михайлову и Виктору Полетаеву. Поражение от французов стало третьим для россиян, и они занимают седьмое место среди 16 команд. Перед началом турнира перед командой ставилась задача выйти в плей-офф, куда попадают четыре лучшие сборные по итогам кругового турнира.

источник: «Советский спорт»
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